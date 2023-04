Sdílená kola budou v Brně zdarma. Pilotní provoz se osvědčil, a tak je město bude dotovat další čtyři roky

Lidé v Brně budou opět využívat sdílená kola zdarma. Na 30 minut dvakrát denně to bude možné u společností nextbike a Rekola. Dohodu s těmito firmami, která je uzavřená na čtyři roky, ve čtvrtek schválili brněnští radní. Projekt by mohl začít do konce dubna, řekl novinářům radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Brno 16:00 12. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít