Petice proti semaforům. Řidiči dopravního podniku si stěžují na špatně průjezdné Brno

Řidiči a odboráři Dopravního podniku města Brna kritizují nastavení semaforů ve městě. Po dvou letech nespokojenosti kvůli tomu začali sepisovat petici. Žádají v ní, aby magistrát nechal přeprogramovat signalizaci v křižovatkách pro rychlejší průjezd hromadné dopravy. Brno má 159 takových semaforů a tvrdí, že většina preferuje MHD před auty. Podle šoférů dopravního podniku to nejde poznat a situace se naopak zhoršuje. Brno 11:35 17. dubna 2022

„Když člověk jezdí nějakou tu linku, tak jezdí celý den přes ty samé semafory. A večer by člověk chtěl, když už není žádný provoz, aby Brno mohl trochu profičet, protože se k večeru zkracují jízdní doby, ale ty semafory pořád fungují stejně, ať je provoz, nebo není, což absolutně nedává smysl,“ kroutí hlavou řidič tramvaje a člen petičního výboru Dominik Doubek.

Řidiči Dopravního podniku města Brna začali sepisovat petici za lepší nastavení semaforů na křižovatkách ve městě. Stěžují si, že slibovaná preference hromadné dopravy není poznat a naopak se zhoršuje

Popisuje konkrétní příklad na Moravském náměstí u křižovatky mezi parky, kde se kříží tramvajové trati. Tam podle něj semafor dřív fungoval do večera a pak byl vypnutý. Teď řídí dopravu nepřetržitě.

„Ironií je, že tady dole je semafor na Kolišti, když jede šalina od Dětské nemocnice, tak někdy o půl jedenácté se tu semafor vypne. Na malém městském okruhu. Ale na Moraváku, kde není v noci žádný provoz a je tu omezená rychlost na 30 kilometrů v hodině, tak tu běží,“ podivuje se Doubek.

Řidičům došla trpělivost

Řidičům podle něj po pár letech stížností a bezvýsledné snahy situaci řešit došla trpělivost. V petici upozorňují, že kvůli tomu pak mají kratší pauzy na konečných, že zastavování a rozjíždění zejména tramvají je hlučné a také stojí víc peněz, protože se spotřebuje víc energie.

Doubek takové situace několik měsíců natáčí kamerou. Videa, jak v noci přijíždí k často prázdným křižovatkám a čeká na zelenou, zveřejňuje na YouTube na účtu Dobrovolný šalinář. „Na Táboře u SONO Centra, Jugoslávská nebo Klusáčkova, tam jsou ty semafory také nesmrtelné,“ vyjmenovává řidič. V jednom z videí popisuje, jak by měl tramvají z České na Šilingrovo náměstí jet dvě minuty, což se mu podle něj povedlo asi jednou nebo dvakrát.

V Brně je na křižovatkách 159 semaforů. Město do jejich modernizace ročně posílá desítky milionů korun a chlubí se pravidelně tím, že umožní snazší průjezdy vozů MHD nebo hasičů a záchranky. Nastavení signalizace má na starosti městská firma Brněnské komunikace. Ta říká, že na 130 semaforech je preference MHD daná.

Absolutní preference? Nereálná

„Preference je udělena na základě požadavků z vozidel MHD. Preference je vždy doladěna na místě přímo pro každou křižovatku, řízenou světelným signalizačním značením. Preference je udělována tramvajím, trolejbusům a autobusům dle specifických požadavků Dopravního podniku města Brna. V poslední době bylo takto řešeno značení na Šilingrově náměstí, kde byl proveden významný zásah do logiky řízení. Absolutní preference brněnského dopravního podniku je z dopravního hlediska, při počtech vozidel MHD, nereálná. Zároveň by to významně omezilo preferenci vozidel Integrovaného záchranného systému,“ vysvětluje mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová.

A potvrzuje také, že přibývá semaforů s nepřetržitým provozem, na které si řidiči dopravního podniku stěžují nejvíc.

„Jedná se o křižovatky s délkami přechodů delšími než umožňuje dnešní platná legislativa. Proto zástupci Odboru dopravy Magistrátu města Brna na základě posouzení Dopravního inspektorátu Policie České republiky stanovují dobu provozu v každé takové lokalitě, kde zároveň došlo k obměně technologií světelného signalizačního značení v posledních dvou letech, na celodenní režim,“ dodává Navrátilová.

Důvodem je bezpečnost chodců i řidičů, jak zdůrazňuje policie.

„Na tuto problematiku je dobré se podívat z několika rovin. Některé z křižovatek mají být ze zákona obsluhovány semafory. Jsou to takové křižovatky, kde se střetávající ulice s více jízdními pruhy. Třeba Dornych, Zvonařka, Sportovní ulice. Důležitým aspektem je také bezpečnost chodců,“ objasňuje stanovisko policie její mluvčí Bohumil Malášek.

„To znamená, že i když chodci v noci přechází složité křižovatky, je pamatováno na jejich bezpečnost. A obecně také platí, že změna režimu křižovatky je pro řidiče zrádná. Oni jsou ze setrvačnosti zvyklí na to, že je tam semafor, a když nefunguje, tak ani nevnímají dopravní značení a na těchto křižovatkách dochází poměrně často ke kolizním situacím,“ dodává Malášek.

Víra v kompromis

Podle Brněnských komunikací jsou semafory nastavené po dohodě s dopravním podnikem. Dopravce ale naznačuje, že by si představoval lepší preferenci MHD. „Preference MHD je pro organizaci efektivní veřejné hromadné dopravy klíčová. I proto je zakotvena v řadě oficiálních dokumentů schválených městem Brno. Vnímáme, že je intenzita dopravy na území města za poslední léta několikanásobně narostla, ale věříme, že se společným úsilím podaří najít vhodný kompromis tak, aby i nadále byla MHD v Brně preferována,“ odpovídá mluvčí podniku Barbora Doležalová na dotaz, co si firma o petici svých řidičů myslí.

Také brněnský magistrát ujišťuje, že preferenci hromadné dopravy podporuje. Ale má to úskalí. „Preference je ve městě Brně rozvíjena od začátku tohoto tisíciletí, v projektu došlo k obměně technologie pro přenos signálů z vozidel do světelně řízených křižovatek. Odbor dopravy preferenci MHD podporuje. Další úprava preferencí MHD je obtížná vzhledem k častému křížení různých druhů MHD v křižovatkách a k vysoké intenzitě ostatní dopravy na hlavních trasách,“ říká mluvčí Brna Filip Poňuchálek.

Sliby z roku 2018

Přitom právě preference hromadné dopravy přitom má vést k tomu, aby jí lidé dávali přednost před auty, a snížili tak provoz v ulicích. V roce 2018 to zastupitelé Brna schválili v plánu udržitelné městské mobility.

V dokumentu se na několika stranách píše, že je nutné preferenci průjezdu MHD podporovat a že strategickým cílem je do roku 2030 zrychlit veřejnou dopravu o 15 procent. Řidiči dopravního podniku nemají pocit, že by k tomu docházelo.