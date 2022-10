Soud v Brně zprostil viny tři lidi v případu luhanské brigády. Skupina vydírala ukrajinské podnikatele

Městský soud v Brně zprostil v pátek obžaloby tři lidi v případu tzv. luhanské brigády, včetně jejich údajného šéfa. Podmíněný trest ale údajné hlavě skupiny Pavlu Vasiljovičovi Nykoljukovi uložil, a to za přechovávání jedu a nedovolené ozbrojování. Muž se k tomuto přiznal. Podle obžaloby založili organizovanou skupinu, která nabízela podnikatelům původem z Ukrajiny „ochranu“, za kterou měli platit. Soud muže v pátek také propustil z vazby. Brno 15:05 7. 10. 2022 (Aktualizováno: 14:30 7. 10. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Městský soud v Brně (na snímku) v pátek zprostil obžaloby tři lidi v případu takzvané luhanské brigády, včetně jejich údajného šéfa | Foto: Michal Záboj

Obžalobě čelilo sedm lidí, pět mužů a dvě ženy. Jednu ženu ale soud už dříve obžaloby zprostil, zbylé tři obžalované vyčlenil k samostatnému projednávání. Rozsudek není pravomocný, žalobkyně si ponechala lhůtu pro možné odvolání.

Podle soudu to, co tvrdila obžaloba, nebylo prokázáno. „Je vysoká pravděpodobnost, že se to skutečně stalo. Ale pokud má soud sebemenší pochybnost, tak nemůže uznat vinu,“ uvedl předseda senátu Aleš Dufek. Doplnil, že většina svědků odmítla vypovídat, případně řekli, že je nikdo nevydíral, což je podle Dufka nejstěžejnější důkaz.

„Ti, kteří měli být vydíráni, tvrdí, že k žádnému vydírání nedošlo. Samozřejmě je možné, že měli strach, ale bez tohoto důkazu je těžké uznat vinu obžalovaných,“ uvedl Dufek.

Podle státního zastupitelství utvořili muži pod vedením Nykoljuka organizovanou skupinu, která nabízela podnikatelům původem z Ukrajiny „ochranu“. V podstatě podle žalobkyně vybírali výpalné na základě výhrůžek, že poškodí majetek vydíraných nebo ublíží někomu z jejich rodiny.

Obžaloba se týkala 16 případů z let 2007 až 2021. Část z podnikatelů podle spisu výpalné i přes výhrůžky odmítla platit, další ale poslali na účet obviněných žen nebo předali osobně v hotovosti některým členům skupiny dohromady asi 2,6 milionu korun. Někteří podnikatelé pak výpalné podle obžaloby platili protislužbou, například spláceli leasing za automobily pro členy skupiny nebo jejich děti.

Nykoljuk, který údajně býval označován jako Paša Luhanský, i oba spoluobžalovaní vinu popřeli. „V žádném případě jsem se neúčastnil žádného vydírání,“ řekl Nykoljuk. Uznal vinu jen v jednom z bodů obžaloby, a to z přechovávání jedu a nedovoleného ozbrojování.

Policisté při prohlídce pronajatého skladu našli lahev se třemi kilogramy rtuti a dva samopaly. Nykoljukovi tak soud uložil 30 měsíců vězení podmíněně odložených na čtyři roky a propadnutí dotyčných věcí. Nykoljukovi hrozilo až dvanáctileté vězení, jeho dvěma kolegům až desetileté.

Všechny tři muže soud také propustil z vazby. Vzhledem k tomu, že žalobkyně proti usnesení nepodala stížnost, muži se tak do vazební věznice ani nemuseli vracet s eskortou.

Obžalobě ve věci čelí ještě Oleg Kalašnyk, Volodymyr Andrejčuk a také Kalašnykova manželka Valentyna. Věc této trojice soud vyčlenil k samostatnému projednávání, termín hlavního líčení je nařízen na úterý 11. října.

Soud už dříve z případu vyloučil věc Nykoljukovy přítelkyně, kterou posléze obžaloby zprostil. Obě ženy čelily obvinění z toho, že na jejich účet vydíraní podnikatelé v některých případech peníze posílali a ony tak legalizovaly peníze získané trestnou činností.