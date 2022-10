Absurdity v motivačních dopisech a nastrčený agent policie. I to figuruje v kauze machinací s byty v Brně

Každý pátý až šestý obecní byt v Brně-středu mohl být v posledních dvou letech přidělený netransparentně. Myslí si to opoziční zastupitelé a členové bytové komise. V kauze údajných machinací s městskými byty policie obvinila osm lidí, včetně předsedy zmíněné komise Otakara Bradáče z ODS, kterého soud poslal do vazby. Roli v usnadnění machinací mohlo mít podle opozice i mimořádné rozšíření počtu členů komise z jedenácti na třináct. Brno 11:38 14. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V kauze údajných machinací s městskými byty policie obvinila osm lidí (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jsem v bytové komisi poslední dva roky, takže můžu mluvit jen za toto období, ale při procházení podkladů jsem si všimla třiceti až čtyřiceti případů, kdy byt mohl být přidělen netransparentně. Neříkám schválně přesné číslo, protože se v některých případech samozřejmě můžu plést,“ míní nestranická členka bytové komise zvolená za opozici Kristýna Fuchsová.

Právě ona pomáhala upozorňovat na nestandardní přidělování městských bytů lidem, kterým k bydlení dopomohly takzvané motivační dopisy. Ty byly dobrovolné a uchazeči v nich mohli uvádět doprovodné informace.

Stávalo se však, že si v nich žadatelé vymýšleli informace o rodině, zaměstnání či zdravotním stavu.

Takto se podle Aktuálně.cz nebo Práva, které citují policejní dokumenty, dostal k jednomu bytu i nastrčený policejní agent. Výměnou za 350 tisíc korun mu stíhaná organizovaná skupina vytvořila smyšlenou žádost o byt. I ta se Fuchsové zdála podezřelá.

Zápis z komise | Zdroj: Český rozhlas

Motivační dopis | Zdroj: Český rozhlas

Vymyšlený řidič sanitky

„Mně ten příběh přišel absurdní. Protože ten žadatel byl podle tabulek svobodný a bezdětný. A bylo tam uvedeno, že má trvalé bydliště v Ústí nad Labem a měli jsme informaci, že má pracovat u zaměstnavatele v Praze, což byla společnost, která se zabývá realitami. V motivačním dopise bylo, že by se rád stal řidičem sanitky, ještě jím není, ale dělá si kurz a v Brně si našel dívku. To mi přišlo úplně absurdní,“ popisuje Fuchsová.

Brno bude řešit kauzu přidělování bytů. ‚Pořád si kladu otázku, jak se dá podvádět,‘ říká radní Mandát Číst článek

Koaliční členové komise nakonec byt nastrčenému zájemci stejně přidělili. „My jsme k tomu dokonce dávali protinávrh, ten ale nebyl schválen,“ vzpomíná si členka komise.

A vybavuje si i další podivný případ. „V jedné rozpravě nás jeden z členů ODS upozorňoval, že by se mu líbil jistý žadatel. Doma jsem si to dohledávala a zadala jsem si jméno jeho zaměstnavatele do obchodního rejstříku. Vyšlo mi, že ten zaměstnavatel přestal existovat v roce 2013. Když jsem zpětně procházela přidělené byty, objevila jsem žadatelku, které se byt na základě uvedení tohoto zaměstnavatele přidělil. To nemůže být náhoda, že v roce 2021 nebo 2022 si v žádosti nevzpomenete, že vás zaměstnavatel existuje. O toho jednoho se to přidělení bytu neschválilo, ale u té předešlé paní ano,“ doplňuje Fuchsová.

Z 11 na 13

Podle ní i jejích kolegů mohlo v machinaci s byty hrát roli i mimořádné rozšíření bytové komise o dva členy, z jedenácti na třináct. To se stalo v lednu 2021, zhruba v půlce volebního období.

„Myslím si, že cílem bylo, aby se tam dostal někdo, kdo bude podporovat vybraná stanoviska,“ míní Fuchsová a přitakává jí opoziční zastupitel a taktéž člen komise David Oplatek za Zelené.

„Ta komise se rozšiřovala v době, kdy jsem do ní nastupoval a střídal tam kolegu, a žádné zdůvodnění toho rozšíření si nevybavuji,“ říká opoziční politik Oplatek.

Místopředsedkyně komise a radní za hnutí ANO Ludmila Oulehlová si taky přesně nevybavuje, proč musela bytová komise Brna-středu mít najednou o dva členy více než většina ostatních komisí.

Policie zajistila majetek jednoho z obviněných v kauze přidělování bytů v Brně Číst článek

„To už vám asi přesně neřeknu, proč se počet navyšoval, no ale asi určitě proto, že agenda bytového odboru i ty materiály jsou tak obsáhlé, že je to vždycky lepší, protože víc hlav víc ví. Pro mě je to transparentnější, že tam nesedí dva tři lidé, ale čím víc lidí rozhoduje, tím líp. Přece jen je to orgán rady a doporučuje radě, ta rada na to spoléhá,“ uvažuje Oulehlová.

Argument, že by dva členové navíc měli pojistit hlasování koalice, odmítá. Za její osmileté působení v komisi si nevybavuje, že by někdy došlo k situaci, že by v komisi bylo tak mnoho nepřítomných členů, aby se v ní nedalo hlasovat.

Kdo rozšíření počtu členů navrhl, to si Oulehlová nevybavuje.

| Zdroj: zápisy Rady městské části Brno-střed

Jako radní pro to ale hlasovala 11. ledna 2021. O tři dny později už doplněná bytová komise schválila byt pro policejního agenta. Do poradního orgánu rady tehdy přibyla dvě jména.

První z nich je Jan Mandát, radní pro bydlení, který byl při minulých i letošních volbách zvolen za ODS a Brno autem. „Omlouvám se, teď si to nevybavím, protože už je to déle. Ono v komisi několikrát došlo i k nějaké personální výměně,“ tvrdí politik.

‚Víc spolehlivých členů‘

O dosazení druhého jména se postarala TOP 09, která se do zastupitelstva městské části tehdy těsně nedostala. Nominovala realitního makléře Jana Jedelského, letos v září zvoleného zastupitele Brna-střed.

Interpelace zabývající se nominací realitního makléře Jana Jedelského | Zdroj: Český rozhlas

Interpelace zabývající se nominací realitního makléře Jana Jedelského | Zdroj: Český rozhlas

Doporučil ho tehdy předseda buňky TOP 09 v Brně-středu Martin Brym.

„Šéf buňky měl dobré vztahy s ODS, která vedla koalici, takže domluvil pro členy TOP 09 asi tři místa v komisích. Ale říkal, že je to dobrá vůle ODS a že za to očekávají jistou loajalitu. A o dva roky později, kdy už jsem byl místopředsedou buňky na Brně-středu, tak za mnou Martin přišel, že jsme dostali nabídku ještě na komisi bytovou, která potřebuje rozšířit, protože tam prý ODS prohrává nějaká hlasování, a potřebují tam víc spolehlivých členů. Tak ať se nezlobím, že já to nebudu, byť bych jako místopředseda asi mohl, ale půjde tam Honza Jedelský, kterého oni znají a ví, že se na něj můžou spolehnout, navíc že se pohybuje kolem realit,“ popisuje tehdejší dění místopředseda TOP 09 v Brně-středu Jindřich Cinka.

Petr Albrecht

@pealbre 🧵TOP 7 citací z policejního usnesení v brněnské "Kauze byty", podle kterého osm lidí v čele s šéfem bytové komise vytvořilo spolek, jenž inkasoval statisíce za přidělení bytů a jiných prostor pomocí lží, manipulací a korupce. ⤵️ 5 14

Cinka letos ze strany vystoupil, nelíbilo se mu její předvolební spojení s ODS, která nakonec v Brně-středu volby vyhrála. Doplnil, že Jedelský tehdy nebyl členem TOP 09, odešel z ní asi rok předtím, ale po přijetí do komise se do strany vrátil.

„Tvrzení opozičních členů komise moc nerozumím – pokud měli nějaký problém s tím, že jsem byl do komise bytové jmenován, mohli kdykoli využít možnosti toto řešit např. přes kontrolní výbor, který je k řešení podnětů tohoto typu určen. Nic takového se nestalo. Opoziční zastupitelé se moje působení v komisi rozhodli z nějakých důvodů řešit až v době těsně po komunálních volbách, kdy jsem se stal zastupitelem, a to pouze mediálně. Já toto považuji za součást politického boje,“ tvrdí Jedelský a ujišťuje, že v komisi nezaznamenal nic nestandardního, co by musel někde nahlašovat.

TOP 09 účast popírá

Martin Brym, který by jako nově zvolený zastupitel měl podle koaliční smlouvy ODS, TOP 09 a ANO usednout v nové radě městské části, také říká, že neví o tom, že by jeho kolega měl pomáhat zajistit hlasovací většinu.

„Tak o tomto opravdu nic nevím. Takové informace se ke mně nedostaly. Znovu připomínám, že jsem v té době nebyl členem rady ani zastupitelstva a opravdu jsem nevedl v patrnosti kolik členů, který z poradních orgánů místní samosprávy má,“ odpověděl Brym.

Policejní zátah v Brně: kvůli podezřelému přidělování městských bytů bylo zadrženo osm lidí Číst článek

Na přímý dotaz, kdo ho oslovil, aby člena do bytové komise doporučil, odpověděl neurčitě. „Rada městské části očividně otevřela své poradní orgány i stranám, které se do zastupitelstva po volbách 2018 nedostaly. Kromě našeho nominanta v nich zasedali i zástupci například ČSSD. Naše zástupce jsme do komisí nabízeli opakovaně a v tomto případě se jej rada městské části rozhodla využít. Pan Jedelský se osvědčil svou práci v komisích již v minulosti. TOP 09 vždy do komisí nominovala odborníky – viz komise zdravotní a prof. MUDr. Kostřica,“ zdůvodnil Brym.

Jméno TOP 09 i předsedy buňky Brno-střed se objevuje ještě v jednom případě z poslední doby. A to v podle opozice podezřelé směně bytu, ve které figuruje Brymův syn. O případu informovala Česká televize nebo Seznam Zprávy.

Podnětem se zabývali zastupitelé Brna-středu na jejich poslední schůzi před zářijovými volbami. Zastupitelé odmítli schválit kontrolu této směny, ke které nakonec nedošlo.

Co je nestandardní

Redakce se pokusila získat i vyjádření opoziční zastupitelky z SPD Karen Kylbergerové, která byla jak v bytové komisi, tak v kontrolním výboru. Na e-mail neodpověděla.

Další členka komise a zároveň místostarostka Michaela Dumbrovská z KDU-ČSL nebrala telefon. Ze zveřejněných zápisů z hlasování rady ale vyplývá, že lidovci ne vždy pro přidělení některých bytů hlasovali. Někdy se zdrželi.

Zástupci dosud vládnoucí koalice svorně tvrdí, že o ničem nestandardním v komisi neslyšeli, a pokud ano, tak jim opozice nedala konkrétní podněty.

„Často jsem slýchal od opozičních zastupitelů, že přidělování bytů je nestandardní, ale nikdy mi nikdo nedokázal vysvětlit, v čem je to vlastně nestandardní?“ podivoval se radní Mandát v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz v minulém týdnu.

ČSSD mluví o 70 tisících prázdných bytů. ,Je to nadsazené,‘ tvrdí odborníci na nemovitosti Číst článek

Radní Oulehlová přímo vyčítá opozici, že konala málo. „Ano, upozorňovali na to, proto vznikla pracovní skupina (pro úpravu pravidel pro přidělování bytů – pozn. red.), tam mohli něco změnit, byl tam paní Fuchsová. Upozornili na jeden případ a ten byl auditem prověřen a byt nebyl projednán radou. A paní předsedkyně kontrolního výboru (Monika Lukášová Spilková z Pirátské strany – pozn. red.) upozorňovala, ale ona měla konat. Měla si nechat dát pověření zastupitelstva a měla to eventuálně nahlásit na policii, od toho je předsedkyně kontrolního výboru. Upozorňovat je fajn, ale ona to měla nechat prověřit, zadat ten audit,“ vytýká pirátské zastupitelce Oulehlová.

Nepřehledné materiály

Lukášová Spilková se proti tvrzením ohradila. „Navrhovali jsme, že pokud máme bodové hodnocení, aby nebylo jen orientační. Za mě by bylo přijatelné, aby se rozhodovalo mezi prvními pěti žadateli. To vyslyšeno nebylo. Navrhovali jsme taky, aby kvalita podkladů odpovídala 21. století. Ve skutečnosti to byl v elektronické podobě jeden PDF soubor naskenovaných materiálů se stovkami stran. Tam jsou naskenovány motivační dopisy a tabulka žadatelů. V chaosu, kdy o byt žádá třeba sto lidí, se v tom nejde zorientovat, v tom dokumentu ani nešlo vyhledávat. Tohle taky nebylo vyslyšeno,“ tvrdí Spilková.

Říká, že ona a kolegové chtěli prosadit podrobnější ověřování údajů v motivačních dopisech. A aby se v zápisu uvádělo, proč se vybíral konkrétní žadatel v případě, kdy byt dostal někdo, kdo dostal méně bodů.

„Já v tuto chvíli můžu říci, že jsme udělali všechno pro to, abychom mohli zastavit tady tuto šílenou praxi, a obsahuje to i to, že jsme se aktivně podíleli na tom vyšetřování,“ nastiňuje předsedkyně kontrolního výboru. Víc o možné spolupráci s vyšetřovateli zatím mluvit nechce nebo nemůže.

Předposlední bytová komise

S končícím volebním obdobím současné koalice ODS, ANO a KDU-ČSL, a zřejmě s nastupující vládou ODS a ANO už se v Brně-středu chýlí ke konci i množství schůzí jednotlivých komisí v současném složení.

Ta nejspíš předposlední bytová zasedala tento čtvrtek 13. října. Nevedl ji Otakar Bradáč z ODS, protože sedí ve vazbě, ale místopředsedkyně Oulehlová z ANO.

„Byl už zadán audit všech věcí, kde bylo prováděno šetření panem Radimem Suchánkem (další obviněný v kauze – pozn. red.). Tyto věci odložíme, počkáme na výsledek auditu a na další komisi za čtrnáct dní,“ nastínila politička program jedné z posledních schůzí.

České nájmy se za rok zvedly o více než čtvrtinu. Příčinou je zájem, na jeden byt průměrně čeká 30 lidí Číst článek

Zmínila při tom jméno i dalšího obviněného v kauze, Radima Suchánka, který na úřad nastoupil zhruba před dvěma lety a pracoval jako technik správy nemovitostí. Suchánek podle policie dostával tisícikoruny za to, že obstaral prohlídku bytu pro zájemce, uvedly třeba Seznam Zprávy.

Suchánek je stále zaměstnaný na úřadě Brno-střed, tajemník mu ale dal jinou práci. Technik bytové správy byl k tomu letos ve volbách lídrem hnutí ANO v Brně-Černovicích, dostal se i do koalice. Po obvinění rezignoval na mandát zastupitele i na členství v hnutí.

„Já jsem ho v životě neviděla, byť mám pocit, že jsem ho znala, protože jsem v materiálech četla téměř pořád jeho šetření. Ale v životě jsem ho neviděla, ani tady na městské části, ani jako kolegu. Jeho obličej jsem poprvé viděla v médiích,“ ujišťuje Oulehlová.

‚Pochybení jednotlivce‘

Starosta Brna-středu Vojtěch Mencl z ODS věří, že v kauze jde pouze o pochybení jednotlivce, v tomto případě jeho stranického kolegy Otakara Bradáče, kterého policie označuje za hlavu organizované skupiny. V pondělí ho rada odvolala z předsednictví všech komisí, kam by stejně nemohl docházet. Radní taky zadali hloubkový audit přidělených bytů.

„Tam, kde je podezření, že byty byly přiděleny na základě nepravdivých informací, uděláme i namátkovou kontrolu. Pokud se to potvrdí, budeme zvažovat ukončení smlouvy nebo její neprodloužení. Zatím nevíme, kterých bytů se to týká, ale pan tajemník dostal za úkol, aby se spojil s policí, a pokud nám bude ochotna sdělit, o které byty se jedná, tak ty prověříme přednostně,“ popsal Mencl v pondělí.

ODS zatím vyčkává, jak se Bradáč ke svému nově získanému mandátu zastupitele a členství ve straně postaví.

Investice do nemovitostí? Recese může způsobit pokles cen i o 20 procent, varuje ekonom Číst článek

„Mě ta situace mrzí, ale musím také říct, že za toto volební období se přidělilo přibližně 400 bytů a to vyšetřování se týká asi jen sedmi, přitom my máme ve správě asi čtyři tisíce bytů. Pevně doufám, že jde o pochybení jednotlivce, které probíhalo mimo radnici v utajení, a my nemáme bohužel možnost kontrolovat všechny věci, které probíhají mimo úřad,“ dodává Mencl.

Policie v souvislosti s kauzou manipulace s obecními byty vyslechla minulý týden 30 lidí, provedla 28 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Vrchní státní zastupitelství klade osmi obviněným za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatků ve prospěch skupiny a zneužití pravomoci úřední osoby.

Kromě Bradáče a Suchánka je obviněn také realitní makléř Zdeněk Červinka, který se podle jeho advokáta k sedmi činům přiznal a policie mu zajistila majetek. Červinka je ve vazbě, usiluje o status spolupracujícího obviněného.

Na seznamu obviněných figuruje Červinkova společnice Eva Vágnerová a dále Kateřina Pospíšilová, Jiří Povolný, Ludvík Kraus a Marek Horvath, kteří jsou podle informací České televize spjati s brněnským realitním trhem.