Brno-střed žádá o prošetření pronájmu městského bytu. Úřad žaluje nájemníka, který roky bydlel jinde

Vrácení bytu za něj měl zařídit prostředník, expolitik Pavel Hubálek. Toho za podvody s městskými byty vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu.

„Byt jsem panu Hubálkovi předával v půlce roku 2017 i s klíči. Dostal jsem od něj papíry, které jsem podepsal a on, že mi je vrátí zpátky potvrzené z úřadu. Což mi pak vrátil s tím, že je tam doplatek na nájemném za dva měsíce, dvacet tisíc korun, tak jsem mu ty dva měsíce uhradil.“

Muž, který si nepřál zveřejnit své jméno, se s Pavlem Hubálkem, bývalým starostou Rojetína na pomezí Jihomoravského kraje a Vysočiny, dlouho znal. Jednou se před ním zmínil, že kvůli stěhování z Brna zpět na Vysočinu musí vrátit městský byt, ve kterém asi rok bydlel.

„Když jsme se o tom bavili, tak on se sám nabídl, že to všechno vyřeší, že je to vlastně jeho práce. Znali jsme se tam od nás z Vysočiny. Neměl jsem důvod mu nedůvěřovat,“ popsal muž.

Půlmilionový dluh

O tři roky později muži dorazil dopis ze soudu. Zděsil se, když zjistil, že dluží půl milionu korun. Vyrazil hned na radnici Brno-střed vše vysvětlit. Vzal s sebou i dokumenty, které k vrácení bytu podepsal.

„Nám byl předložen dokument, který je na první pohled falsifikát, který ale pochopitelně pozná člověk, který se pohybuje v oboru, nebo zkušený úředník. Dovedu si ale představit, že nájemce, který nemá zkušenosti s úřady a nikdy ani neviděl nějaké vzorové dokumenty našeho úřadu, tak mohl být v legitimním očekávání, že ten dokument je autentický,“ říká radní Jan Mandát zvolený za ODS a spolek Brno autem, který má bytovou oblast v Brně-středu na starosti.

Hubálek na dotaz Českého rozhlasu ve stručnosti odpověděl, že s věcí nemá nic společného. Od roku 2018 je za možné kupčení s prodeji a pronájmy městských bytů stíhaný, jak uvedla třeba Mf Dnes. Policie jej tehdy zadržela a později oznámila, že pravděpodobně podvedených je nejméně třicet lidí.

Možná souvislost případů vedla radní Brna-středu k tomu, že soudní spor s bývalým nájemníkem těsně před loňskými Vánoci přerušili. Poslali podnět Národní centrále proti organizovanému zločinu. „Mohlo dojít ke spáchání trestného činu, kterého se dle našich informací měl dopustit pan Pavel Hubálek,“ stojí v dopise, který má Český rozhlas k dispozici.

„Okolnosti jsou hodně specifické a zjevně pán byl v dobré víře a byl pravděpodobně uveden v omyl nebo doslova podveden,“ doplňuje Mandát.

Vy tu (ne)bydlíte?

Půlmilionový dluh vznikl i proto, že radnice nezjistila dřív, kdo v bytě žije. Tři roky tak úředníci nevěděli, co se s bytem děje.

„Úřad musí vždy postupovat v mezích zákonů a zavedených postupů. A tak na jeho poslední známou adresu, která byla v tom bytě, chodily předžalobní výzvy a upomínky. My jsme ho žalovali na vyklizení. Ale tam pravděpodobně nedošlo ke změně trvalého pobytu, takže soud, který s ním řešil vyklizení, s ním komunikoval na tu jeho poslední známou adresu. A my jsme se dostali do kontaktu až ve chvíli, kdy souběžně s vyklizením začalo běžet i vymáhání části té dlužné částky a až tento soud vypátral aktuální adresu pána a vstoupili jsme do nějakého jednání,“ vysvětluje Mandát, proč zjištění trvalo tak dlouho.

Detektivové ani státní zastupitelství případ komentovat nechtějí. O pokračujícím vyšetřování některých médií svědčí i loňská razie na radnici Brno-střed.

Hubálkovy aktivity

Hospodářské noviny a deník Aktuálně.cz už dříve upozornily na další aktivity Pavla Hubálka. Ty podle nich mohou souviset s korupční kauzou Stoka, točící se kolem bývalých politiků hnutí ANO, i s vysokými brněnskými politiky z ODS. S nimi Hubálek údajně spolupracoval.

Politici ODS jakékoliv machinace s městskými byty odmítají. Podle nich se Hubálek svou výpovědí snaží dosáhnout statusu spolupracujícího obviněného. NCOZ podle Aktuálně.cz prověřuje i další větev kauzy kupčení s městským majetkem, která se týká i ČSSD, sociální demokraté protiprávní jednání popřeli.

Město Brno prostřednictvím svých čtvrtí drží necelou pětinu bytů na území města. Celkem jich je přes 28 tisíc. Městská část Brno-střed jich má ve správě nejvíc, hned po sousední čtvrti Brno-sever.