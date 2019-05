Auditoři se zajímají o demolici domu v Brně. Zbourala ho firma, která právě poblíž stavěla lávku

Mezi devítkou obviněných v kauze možného ovlivňování zakázek je také bývalý šéf radničního odboru investic Petr Liškutin a bývalý místostarosta čtvrti Jiří Švachula (oba byli vyloučeni z ANO, pozn. red.). Oba sedí ve vazbě a oba o zakázce rozhodovali. Tato objednávka je přitom jedna z mnoha, které teď vedení městské části nechává zpětně kvůli podezřením kontrolovat.

„Teď stojíme před domem, z něhož zbyla jen pouhá torza. A na jehož místě se vybudovala pro nás taková trošku kolosální, absurdní věc, která se nazývá rampa. Náš spolek chtěl v tomto domě vybudovat kulturní, sociální, vícegenerační centrum, což městská část kvitovala velmi pozitivně. Sama radnice nám nabídla tento prostor k užívání a následné rekonstrukci,“ vypráví Martina Čichoňová ze spolku Kamrlík, který o rodinný dům číslo 42 v Kamenné ulici přes tři roky usiloval.

Po dvoupatrovém domě zbyl jen příkop u silnice. Na stejném městském pozemku teď ze svahu dolů vede ocelová lávka ve tvaru písmene L. Lávka byla projektovaná tak, aby dlouho chátrající dům z třicátých let minulého století zezadu obkroužila.

Svým vzhledem v celé lokalitě podle místních působí „jako pěst na oko“. Ocelová rampa míří k oplocené zahradě u řeky Svratky. Výuková zahrada patří školské ekologické organizaci Lipka, kterou zřizuje Jihomoravský kraj. I ona měla o dům stojící v chráněném biokoridoru zájem.

Transparent na plotě kolem ocelové lávky | Foto: Tomáš Kremr

Zájemci o dům

„Lipka projevila zájem o dům už v roce 2014, když jsme se šli v červnu podívat na plochu, kterou nám Brno nabízelo, abychom ji využívali jako zahradu. Viděli jsme, že kousíček od té plochy je nevyužívaný dům, a tak jsme se na něj ptali. Dozvěděli jsme se, že s tím domkem je to komplikované, že bude více zájemců. Přesto jsme se o něj pokusili požádat dotazovacím dopisem,“ popisuje ředitelka Hana Korvasová.

Lipka na radnici oficiální žádost o dům ale nikdy neposlala. „Vzápětí nás navštívil majitel sousedního pozemku, který nás upozornil, že o dům už několik let usiluje. Že by byl rád, kdybychom se o to nepokoušeli my. A tak jsme od našeho záměru ustoupili,“ dodává.

Na podzim 2014 se po komunálních volbách změnila politická reprezentace města. Noví radní části Brno-střed nabídli dům číslo 42 uskupení kolem Martiny Čichoňové. Ta spolu s dalšími založila v roce 2015 Spolek Kamrlík. A ten začal pracovat na projektu využití domu.

„My jsme Lipku jako souseda do našeho projektu zapojili a jevilo se to příznivě, než v roce 2016 nastal velký zvrat, protože paní ředitelka si usmyslela, že chce nejen tu zahradu, ale i pozemek včetně domu. Radnice nás začala tlačit do toho, abychom je do projektu zakomponovali, čemuž jsme se začali bránit, protože se nám to začalo jevit jako nátlakové,“ vysvětluje Čichoňová zárodek sporu s Lipkou.

Hana Korvasová naopak říká, že ji samotnou překvapilo, že její organizaci Kamrlík do svého projektu zapojuje, aniž by o tom sama jako ředitelka věděla: „Nás se Brno-střed dotazovalo, zda budeme s Kamrlíkem spolupracovat poté, co by domek začali využívat. Nás to zaskočilo, protože jsme se na ničem takovém oficiálně nedomlouvali.“

Radní tehdy nevěděli, že Lipka o dům projevila neoficiální zájem dříve než Kamrlík. A tak se snažili obě strany přimět ke spolupráci. Ta nikam nevedla. Politici přitom na jednání rady městské části v dubnu 2017 vzali na vědomí, že dům číslo 42 bude využívat Spolek Kamrlík a souhlasili s jeho rekonstrukcí.

Pak podle Čichoňové nastalo ticho. Na radu městské části se záležitost dostala znovu v lednu 2018, kdy radní schválili text smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu prostor pro Kamrlík.

„Předtím spolupráce s radnicí probíhala dobře, jednali jsme s panem Liškutinem z investičního odboru, s panem místostarostou Švachulou, se starostou Landou, s paní místostarostkou (Jasnou) Flamikovou (Zelení). Situace se pak otočila. A za dva měsíce už byla úplně jiná. V březnu se radnice rozhodla, že dům zničí. Co se během těch dvou měsíců stalo, to nevím. Nikdo nás o tom ale neinformoval, bylo to prý kvůli suchu a špatnému stavu svahů,“ popisuje.

Městskou část tehdy jako starosta vedl Martin Landa, který kandidoval za hnutí Žít Brno. Teď je místostarostou za hnutí ANO. Tvrdí, že o špatném technickém stavu domu městská část tušila už v roce 2016.

„Městská část měla tento dům ve správě dlouhodobě. V rámci pasportu, kde se rekapitulovaly nemovitosti, které vyžadují investice s ohledem na vybraný nájem. Tento dům byl vybrán mezi nemovitosti, které se nevyplatí z úrovně městské části dále udržovat, protože plánované investice by převýšily předpokládaný nájem v horizontu asi patnácti let,“ vzpomíná Landa.

Chátrající dům dostal od městské části do správy magistrát. Čtvrť o budovu pak ale kvůli Kamrlíku požádala a opět ji dostala zpět do správy. V roce 2017 začala radnice plánovat rekonstrukci. K té ale nedošlo.

„Městská část soutěžila dodavatele projektové dokumentace, to bylo asi dvakrát nebo třikrát. Protože nabídky, které přišly, dvojnásobně překračovaly představu, kolik tomu může městská část věnovat. Navíc další investice do nemovitosti překročila rámec možností radnice,“ vysvětluje Landa, proč žádný projekt na opravy nevznikl.

Havarijní stav domu

O demolici domu radní rozhodli v září 2018, dva týdny před komunálními volbami. Vycházeli ze závěrů statického posudku, který si investiční odbor radnice Brno-střed na začátku měsíce objednal. V závěru posudku se píše, že „objekt je v havarijním stavu a z ekonomického hlediska, vzhledem k nákladům, neopravitelný“ a že „je zde bezprostřední ohrožení života“.

Radní 17. září 2018 vzali statický posudek na vědomí a v ten samý den uzavřeli na demolici domu smlouvu na dva miliony korun s firmou MTc-stav. Bez výběrového řízení.

„Městská část vzhledem k významným nákladům na záchranu domu přistoupila k jeho zbourání. Vzhledem k tomu, že se jednalo o havarijní stav, mohla oslovit firmu přímo. A to firmu, která v dané lokalitě právě působila a potvrdila, že má volné kapacity a možnost bourací práce okamžitě provést,“ objasňuje postup mluvčí čtvrti Kateřina Dobešová.

Stejná firma

Zde se příběh vrací zpět k ocelové lávce. Tu totiž ještě před demolicí domu stavěla také firma MTc-stav. Smlouvu s ní uzavřel magistrát v roce 2017. Stavba se několikrát odkládala – i kvůli hádkám o budoucnosti domu.

Brno za zakázku zaplatilo skoro tři a půl milionu korun. A pro Lipku ji stavělo proto, že se k tomu město v roce 2015 zavázalo ve smlouvě, ve které Lipce na deset let bezplatně vypůjčilo pozemek pro její zahradu.

Přístupová cesta přitom původně měla vypadat jinak. Podle magistrátu mělo jít o pěšinu přímo ve svahu. Projekt se ale kvůli ujíždějící silnici a nestabilnímu podloží změnil do současné podoby tvaru písmene L. Nynější lávka tedy obkružuje budovu, která už přitom nestojí.

„My už jsme dost zoufale a dlouho čekali na to, kdy Brno vybuduje slíbenou přístupovou cestu. Ta cesta musela být bezbariérová. Byl to jeden z požadavků projektu. Byli jsme vázáni dotací z programu přeshraniční spolupráce České republiky a Rakouska. Zahradu jsme postavili v roce 2017, jenže jsme ji bez přístupu nemohli zkolaudovat. Stálo nás to jeden a půl milionu korun. A ty samé peníze bychom jinak museli s největší pravděpodobností vracet,“ popisuje Korvasová.

Demolice kvůli lávce?

Rozhodnutí o kolaudaci dorazilo do poštovní schránky Lipky teprve minulý týden. Od té doby tak můžou zaměstnanci ekologické organizace v zahradě vyučovat děti. Lávka se ovšem stala trnem v oku místních.

Někteří z nich vyčítají právě Lipce, že kvůli lávce došlo k demolici domu. Korvasová to odmítá s tím, že o bourání se sama dozvěděla na dovolené v zahraničí. A na schůzi v baru v Kamenné čtvrti se to lidem na začátku dubna pokoušela se svými kolegy vysvětlit.

Na pozemku po zbouraném domu teď ze svahu dolů vede ocelová lávka ve tvaru písmene L | Foto: Tomáš Kremr

„Jak jste mohli dovolit zbourat dům? To jste se asi stali užitečnými blbci,“ vztekal se na schůzi jeden z místních lidí. „Mě nerozčiluje nějaká lávka, ta se třeba jednou zbourá a hodí se do sběru, ale rozčiluje mě to, že se k tomu nejste schopní postavit čelem,“ rozčiloval se další.

Zbouraný dům mezi obyvateli Kamenné kolonie a Lipkou vykopal hlubokou propast. Ocelová lávka se tam nelíbí nikomu. Ani Korvasové. Sama ujišťuje, že ji zahradníci Lipky nechají alespoň osázet rostlinami.

Nastiňuje, že je nyní na magistrátu, zda budou moci rampu využívat i lidé, kteří se po ní chtějí dostat blíž k řece. Branka u vstupu na rampu je totiž zamčená. Klíče má jen Lipka a magistrát.

„Já asi nedokážu komentovat události, které vnímám pouze z médií. Samozřejmě teď s odstupem času to vypadá zvláštně. Na druhou stranu je potřeba si říct, že tu lávku neřešila městská část. Informaci o tom, kdo ji stavěl, jsem dostal až v posledních týdnech. Že bych průběžně nějak vnímal, že je tam něco špatně, nebo viděl nějaké souvislosti, to bohužel ne,“ odpovídá místostarosta Landa na otázku, jak se na celou situaci dívá s odstupem po policejní razii na jeho radnici.

Zástupci firmy MTc-stav se k záležitosti vyjadřovat nechtějí. Komentáře k celé kauze údajného ovlivňování zakázek, ve které si podle policie přišli někteří aktéři na miliony korun, nedávají ani obhájci obviněných Jiřího Švachuly a Petra Liškutina, ještě donedávna členů hnutí ANO.

Vedení radnice má však o objednávce pochybnosti. Stejně jako o několika dalších, které prověřuje. Úřad stavební firmě proto ještě nevyplatil všechny peníze za zbourání domu. S platbou počká až na výsledky nařízeného auditu a na posudek odborníků z Vysokého učení technického.