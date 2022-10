Máme veselou historii, komentuje další kauzu s byty v Brně-střed předsedkyně kontrolního výboru

V městské části Brno-střed opět probíhá vyšetřování nakládání s městskými byty. Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadržela osm lidí kvůli podezření z páchání trestné činnosti při přidělování městských bytů a nebytových prostor. Policisté zasahovali třeba u Otakara Bradáče, vlivného člena brněnské ODS. Na podezřelé aktivity na radnici dlouhodobě upozorňovala předsedkyně kontrolního výboru Monika Lukášová Spilková (Piráti). Rozhovor Brno 15:39 4. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na jaké nesrovnalosti jste upozorňovala už dříve?

Jako předsedkyně kontrolního výboru jsem se setkala s mnoha podněty občanů i členů bytové komise, které se týkaly nestandardního postupu v rámci bytové komise a nakládání a přidělování obecních bytů. Měla jsem mnoho podnětů, které se týkají podnajímání bytů, kdy vlastně někdo používá obecní bytový fond k tomu, aby si spíše přivydělal, než aby je využíval. To je jedna věc.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Monikou Lukášovou Spilkovou

Dlouhodobě jsme řešili samotné přidělování, kdy to bylo ve velmi subjektivní rovině a dokonce jsou speciální body, které se mohou přidělit bez nějakého určení. Mám potvrzené, že se to týká právě radnice nebo městské části Brna-střed a přidělování a nakládání s obecními byty. Nejde pouze jenom o nějaké historické věci týkající se třeba pana Hubálka, ale jde i o věci v rámci končícího volebního období, takže velmi aktuální.

V současné době tam byla koalice ODS, ANO a KDU, kdy bytové otázky měla na starosti ODS a radní pro bydlení byl pan Mandát, předseda bytové komise byl pan Bradáč. Na této platformě se řeší přidělování, změny bytů a další věci.

Dlouhodobě jsem se potkávala s podněty, které se týkají jak podnajímání bytů, což znamená, že si někdo dělá byznys na obecním bydlení. Podněty, které si týkaly podivného přidělení, vymyšlených motivačních dopisů.

V jednom případě jsme například s kolegyní Fuchsovou přišli na to, že paní si kompletně vymyslela motivační dopis. Dokonce si vymyslela nemoc dítěte – že její dcera je imobilní po úrazu páteře, a proto potřebují bydlení. Byly tam další věci, že paní čeká další dítě a složitá rodinná situace. Bohužel byla paní natolik nepředvídatelná, že si to dávala na sítě a my jsme zjistili, že to není pravda. Například na Instagramu měla fotografie, kde holčička skáče na trampolíně.

Policejní zátah v Brně: kvůli podezřelému přidělování městských bytů bylo zadrženo osm lidí Číst článek

Týká se to jenom jednoho člověka, který si mohl napsat nějaký dopis, který nebyl pravdivý. Ale mohlo v tom mít prsty vedení a právě ODS, která měla na starosti tyto nemovitosti?

Dlouhodobě jsem upozorňovala pana předsedu bytové komise i pana radního, že si myslím, že ten systém není úplně předvídatelný a transparentní. Oponovali mi, že to tak je. Ale právě tyto příklady, kdy na základě motivačního dopisu, který byl vylhaný, byl vytažen nějaký konkrétní žadatel a navržen k hlasování - to je ta politická část. To, že někdo napíše vylhaný dopis, nemůžou politici ovlivnit. Ale to, že někdo navrhne na bytové komisi někoho konkrétního, aby se o něm hlasovalo, tak to už politická rovina je. Tam už to typicky navrhuje právě třeba předseda komise.

Takže máte na jeden byt 70 žadatelů, z toho 15 dodá motivační dopisy, přiřadí se jim nějaké body v rámci jejich životní situace, zaměstnání, dětí a tak dále. Body jsou ale u nás jenom orientační, takže jsou úplně k ničemu. Takže někdo, kdo je samoživitelka se třemi dětmi, by měl být v pořadníku v urgenci pro byt nahoře. Ve skutečmosti to ale nic neznamená. Za tím si vedení radnice stálo, že tak to prostě je a že je to na bytové komisi, která rozhodne, komu byt přidělí.

Potom někdo přijde a řekne: „Já tedy navrhuji například tohoto pána, protože ve verifikovaném dopise uvedl, že má imobilní dítě.“ Pak o tom komise hlasuje a v komisi má většinu koalice, takže už to prostě prohlasuje a na radě už se to neřeší.

Myslíte si, že nějak ovlivňovali nebo zneužívali své pozice ve prospěch svých zájmů?

Kritizuji je za to, že systém je strašně snadno ohnutelný a zneužitelný.

Kauza Stoka: Švachulu poslal soud na 9,5 roku do vězení. Liškutin dostal podmínku Číst článek

A byl podle vás zneužívaný?

Ano, dlouhodobě jsem měla podezření. Proto jsem se tématem zabývala, řešila jsem podněty. Potkala jsem příliš mnoho konkrétních případů, které byly nestandardní.

Jak konkrétně jste to řešila? Třeba s policií, podávala jste trestní oznámení?

To vám bohužel v této chvíli nemůžu komentovat, ale dlouhodobě jsem i vedení radnice nabízela nějaké návrhy, že bychom mohli udělat pracovní skupinu, která to změní. Nějaký pokus proběhl a nemělo to žádné výstupy. V podstatě všechny moje podněty nebo usnesení kontrolního výboru, které jsem posílala bytové komisi, byly ignorovány. Hlavně z úrovně předsedy bytové komise nebyl zájem nějakým způsobem to změnit, protože mu to pravděpodobně velmi vyhovovalo tak, jak to bylo nastavené.

Jediný, kdo se z vedení radnice o téma trošku zajímal, byl pan starosta Mencl, se kterým jsem se o tom bavila. Říkal, že by asi dávalo smysl zkusit to nějakým způsobem zlepšit. Ale spíš to zůstalo jenom u toho obecného.

V jeden moment se naopak stalo to, že vedení radnice, a to je teď velmi důležité a bizarní, ještě navýšilo počet členů bytové komise z 11 na 13, takže koalice měla ještě o další dva hlasy víc. Takže kdyby někdo z komise nepřišel nebo onemocněl, tak už měli úplnou jistotu, že vždycky prohlasují žadatele, kterého prostě chtějí prohlasovat. Naši opoziční kolegové, Bříza, měli samozřejmě své zástupce, tak se mohli zdržet nebo hlasovat proti. Ale to bylo všechno, protože oni měli takové penzum hlasů, že vždycky věděli, že projde to, co chtějí, aby prošlo.

Změny v bytové komisi

Kdo přesně podle vás z bytové komise pochybil? Vy jste zmiňovala jméno Bradáče a Mandáta.

Pan Mandát je radní pro byty a pan Bradáč předseda bytové komise. Nevím, jestli pochybili, je to správné slovo – to zní, jako když člověk pochybí v jednorázové akci. Spíš řekněme, že oni byli ti, kteří formovali fungování. Zrovna radní Mandát byl jeden ze dvou členů z navýšení. A on už byl pak přímým členem. Pak se to navýšilo ještě o tzv. zástupce veřejnosti, odborníka, což byl realitní makléř Jan Jedelský (Jedelský na dotaz redakce uvedl, že nebyl kontaktován policí a nebyla ani u něj doma, pozn. redakce).

KOMUNÁLNÍ VOLBY: V krajských městech uspělo ANO. Výjimkou je Brno, České Budějovice, Liberec a Praha Číst článek

Jan Jedelský je taky politicky činný za TOP 09, v současné době čerstvě zvoleným zastupitelem na naší městské části a je to známý realitní odborník. V žádné další komisi naší městské části není žádný zástupce veřejnosti. Veřejnost neměla vůbec možnost hlasovat, že by někoho nominovala nebo prostě cokoliv. Jak to třeba může být v případně hodnotitelských komisí na dotace. Prostě přišla koalice a řekla, že pan Jedelský bude 13. členem.

To je velmi zvláštní moment celého toho příběhu, kdy vlastně tito dva navýšili počet členů o naprosto jasnou většinu. Dřív se jim stávalo, že třeba v létě někdo chyběl, najednou nebyli schopni hlasovat. Takže udělali toto a dali tyto konkrétní lidi - radního pro byty a realitního odborníka jakožto zástupce z veřejnosti. O to jsem ani v kontextu České republiky neslyšela, že by se někde v komisi něco takového stalo - že přijde úplně random člověk, kterého tam prostě dají a řeknou, že má zastupovat veřejnosti. Ale je to realitní makléř, jaký je tam zájem veřejnosti.

Říkala jste, že se to týkalo i dřívějšího vedení. Třeba osm let zpátky? Jak dlouho to trvalo?

Mám informace o tom, že tam je asi i nějaká linka ke starším případům. Protože dřív tam ještě operoval pan Hubálek, o tom už se psalo. Takže předpokládám, že tyto věci se propojí časově.

A pan Hubálek, to bylo ještě vedení…

To bylo za pana Šťástky. Máme takovou veselou historii městské části. Teď to budeme dělit - za Švachuly, za Šťástky, za Hubálka, za toho a toho. Takže se to tam prolíná.

Máme dvě ty hlavní linky, což je korupce na veřejných zakázkách a potom bytová. Není to úplně, že by v jednom období se nedělo to a dělo se jenom toto. V Brně to probublává od 90. let až vlastně do současnosti.

Zasahují i u vás na radnici policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu?

Přímo na úřadu se nezasahuje. Vypadá to spíš na domovní prohlídky.