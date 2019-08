‚Nejohroženější jsou ty podél ulic.' V Brně vyvinuli aplikaci, která učí lidi zalévat stromy ve městech

V Brně se rozhodli pomoct stromům, které trápí dlouhodobé sucho. Dvojice mladých mužů s pomocí veřejně dostupných dat vytvořila aplikaci s mapou jednotlivých dřevin. Kterýkoli z jehličnanů nebo listnáčů si pak můžou lidé vybrat a pravidelně je zalévat. „Cílem je, aby se z toho stal rituál. Chceme, aby to byla taková ranní a večerní součást dne,“ vysvětluje jeden z autorů projektu Marek Batelka Českému rozhlasu Brno. Brno 9:22 5. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mapa, do které lidé mohou zanést zalité stromy. | Zdroj: Printscreen ze Zalejme.cz

Stromy v městské zástavbě v Brně mají kvůli suchu i malému prostoru pro kořeny nedostatek vláhy. Pomoct jim má nově vytvořená aplikace. Jejím prostřednictvím si můžou lidé vybrat některý z více než osmnácti tisíc stromů, pravidelně ho zalévat a množství vody zaznamenávat. Autoři projektu chtějí, aby se tak stalo pravidelné zalévání stromů pro lidi samozřejmostí.

„Tady máme připravenou díru, která slouží jako zásobník vody. Je schopná pojmout klidně pět litrů vody, která se díky tomu nevypaří,“ říká Michal Polanský a zalévá jeden ze stromů v ulici Za Divadlem. Zdejší javorové stromořadí je předpřipravené ve spolupráci s Veřejnou zelení města Brna pro to, aby vodu přijímali co nejefektivněji.

Takhle připravených stromů v Brně není mnoho. Jak tedy efektivně zalévat strom, který tyto zásobníky nemá? „Důležité je, aby se voda nevypařila. Nejlepší tedy je zalévat je po večerech. Měla by u nich být mulč nebo vysoká tráva. A když ten strom ještě zůstane nějako dobu ve stínu, tak bude mít ta voda čas se vsáknout a dostat se ke kořenům,“ vysvětluje.

Údaje o zalévání zájemci mohou zanést do aplikace, kterou vyvinul Marek Batelka. „My jsme vyvinuli aplikaci, kterou lidé mohou navštívit na Zalejme.cz. Je to webová stránka, na které se zobrazí mapa. V ní člověk vidí strom, může si ho rozkliknout a vyplnit informaci o tom, kolik litrů mu dal,“ říká.

„Máme tam něco přes 18 500 stromů. Jsou to stromy, které pocházejí ze zdroje otevřená data, které poskytuje magistrát města Brna. Typicky tam najdete stromy, které jsou podél ulic a ty jsou také nejvíce ohroženy, protože jejich životní prostor je metr na metr a srážek, kterých se k nim dostanou, není mnoho,“ upozorňuje.

Cílem podle něj je, aby se zalévání stalo pro lidi rituálem. „Chceme, aby to byla taková ranní a večerní součást dne, kdy si člověk vezme trochu vody s sebou do práce a zaleje to cestou. Vystoupí, udělá si procházku, užije si ty stromy, co tady rostou a zároveň jim pomůže,“ doplňuje.

Zalévací aplikace by do budoucna mohla pomáhat i stromům v jiných městech. V nejbližší době budou autoři jednat se zástupci radnice v Tišnově na Brněnsku.