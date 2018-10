Systém nefunguje správně. Řidiči, kteří v září nezaplatili za parkování v Brně, zřejmě uniknou pokutě

Řidiči, kteří v září parkovali bez placení v historickém centru Brna, zřejmě nedostanou pokutu. Radiožurnál zjistil, že automatický kontrolní systém, který na parkování v nově zavedených modrých zónách dohlíží, zatím nefunguje zcela správně. A téměř měsíc nebyl propojen s centrálním registrem vozidel. Vše by mělo být napraveno během listopadu. Brno 18:51 12. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový systém parkování v Brně | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Princip je veskrze prostý: centrum Brna, kde nově platí modré zóny, křižuje bílé auto s kamerami na střeše.

Fotí zaparkované vozy i dopravní značení a snímky automaticky posílá do magistrátního Systému organizace a bezpečnosti dopravy (SOBD). Ten podle registrační značky vyhodnotí, zda řidič za parkování zaplatil. Pokud ne, pošle je ještě městské policii.

Na Brno míří kvůli miliardové stavbě koncertního sálu žaloba. Údajně porušilo licenční smlouvu Číst článek

Když se přestupek potvrdí, systém v registru vozidel automaticky vyhledá majitele auta a přes magistrátní odbor dopravně-správních činností pošle majiteli dopis s informací o přestupku a pokutě až do 2000 korun.

„Speciální auto provádí průběžné kontroly značení a databází a následně dojde k odeslání balíku dat ke zpracování SOBD Tento systém porovná parkovací databázi s údaji zjištěnými speciálním autem v dané oblasti. Následně se tímto bude zabývat Městská policie Brno. Tento postup je časově náročný. První statistiky, které budeme moci poskytnout, budou známy do jednoho měsíce,“ ujišťoval ve středu 5. září mluvčí Brna Filip Poňuchálek.

Problémy s přístupem

Jenže ani po více než měsíci žádné statistiky neexistují, a to z několika důvodů.

Jedním je, že magistrátní software systému pro organizaci dopravy neměl skoro měsíc od spuštění modrých zón přístup k registru vozidel. „Žádost byla podána dne 14. září 2018. 28. září byl zprovozněn přístup do testovacího prostředí. K 1. říjnu je možné testovat v testovacím prostředí registru silničních vozidel,“ potvrdila Radiožurnálu vedoucí tiskového odboru ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Magistrát tedy o přístup k registru vozidel přes webovou službu požádal dva týdny po zavedení rezidentního parkování. „Já v tom pochybení hledat nechci, protože si myslím, že i kdybychom ten přístup měli dříve, asi bychom ho stejně nevyužili,“ řekl Radiožurnálu náměstek primátora Richard Mrázek z hnutí ANO, který má dopravu v gesci.

Speciální automobil se snímajícími kamerami v Brně | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Další obtíží je, že městská policie nemá dostatečný přístup do již zmíněného Systému organizace a bezpečnosti dopravy.

„Momentálně nezahrnuje data zaznamenaná kamerovým automobilem,“ potvrdil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Strážníci by měli v nejbližších dnech přes tablety, které s sebou nosí, umět podle zadané registrační značky poznat, zda má auto za parkování zaplaceno. K aktuálním údajům z kamerového auta se dostanou později.

Jak vyplývá ze smlouvy s vývojářskou firmou zveřejněné v registru smluv, měla by automatická kontrola bez problému fungovat nejpozději na konci listopadu. Brno za vývoj systému a jeho správu na pět let zaplatí dohromady asi 40 milionů korun.

Vedení města věří, že automaticky systém začne pracovat už od prvního listopadu, kdy se mají modré zóny rozšířit do dalších ulic v Brně-středu. Technici a vývojáři ovšem systém stále ladí.

Mapa odtahů v Brně: Objevte nejrizikovější místa Číst článek

Větve v cestě

Téměř jasné tak je zatím to, že pokud někdo v září nevědomky nebo úmyslně zaparkoval bez placení v modrých zónách v historickém centru Brna, pokutě se zřejmě vyhne. Na přelomu září a srpna totiž do města dorazilo kamerové auto půjčené v Praze.

Během prvního zářijového víkendu mělo jezdit centrem, učit se ulice, značky, načítat si trasy. Přestože za volantem vozu sedí řidič, musí jet tudy, kudy ho software navádí. Tak, aby řidič nemohl kontrolovat jen vlastní vybrané lokality.

Že se vůz naučí trasy za jediný víkend, potvrdil Radiožurnálu 3. září i technický ředitel Brněnských komunikací Aleš Keller: „To už funguje. Tohle auto umí to, co potřebujeme. Ale dá se říct, že komunikace a datové balíčky se teprve dolaďují. Ale tohle auto umí to, co potřebujeme pro to, aby byl provoz rezidentního parkování zabezpečen.“

Po týdnu začal náměstek Richard Mrázek vysvětlovat dosavadní nefunkčnost systému tím, že kamerové auto potřebovalo víc času na naučení tras. A technici taky museli řešit věci jako třeba větve stromů, které zakrývaly některé značky, a kvůli tomu se celý proces zdržel.

Auto mělo podle něj správně fungovat od 15. září. Pokuty pak měla začít městská policie rozdávat až v říjnu. „Cílem teď není trestat někoho za to, že omylem vjel do oblasti, kde je omezený vjezd, nebo za to, že si nevšiml nového značení u parkovacích míst. Očekáváme, že data ze speciálního auta budeme předávat k prověření od příštího měsíce,“ uvedl Mrázek.

Další chybějící kamery

Městská policie začala - po měsíci hájení - od října trestat řidiče, kteří do regulovaných zón vjeli bez povolení. Hned za první den odhalili sto dvacet aut, která se pokoušela vjet, kam nesmí. Parkování ale strážníci stále kontrolovat nemůžou. Alespoň ne online.

V září mohli chodit po ulicích a hlídat třeba parkovací lístky za okny aut, jenže řidiči je tam už povinně nemusí dávat. A Mrázek připustil, že radnice to po nich nechtěla – tuto práci mělo ostatně obstarat kamerové auto.

„My jsme tohle vyloženě nechali na městské policii, tady to je samozřejmě o nějakých lidských zdrojích, my jsme na ně netlačili, aby se to nějakým způsobem konkrétně řešilo,“ řekl Radiožurnálu.

Strážníci navíc začali od září ve dvoučlenných hlídkách kontrolovat vjezdy do centra. Původně tuto práci měl zastat další automatický kamerový systém, město ale nestihlo včas vysoutěžit firmu, která kamery dodá. A tak se sledovací zařízení ocitnou v ulicích nejdřív od Nového roku.

Mapa systému parkování v Brně | Zdroj: parkovanivbrne.cz

Naučení kamerového auta nakonec podle Mrázka zabralo měsíc. „Trvalo to déle. Já jsem se potom ptal i v Praze, jak dlouho to trvalo, a kdybych tuto informaci věděl na prvopočátku, ani bychom vám tuto informaci nesdělili.“

Relevantní data prý kamery sbírají od října. I proto nechce magistrát řidiče pokutovat za případné přestupky ze září. „Pokud bychom pokutu udělili, tak se vystavujeme nebezpečí, že při odvolání bychom museli anulovat ten přestupek,“ zdůvodnil Mrázek.

Podle mluvčího Městské policie Brno Jakuba Ghanema můžou strážníci vyhodnotit data i zpětně, pokud je dostanou.

„Budeme ctít princip rovnosti před zákonem a vyhodnotíme tedy všechna data, která nám budou v systému SOBD poskytnuta a dostupná. O pokutě nerozhoduje městská policie, ale Odbor dopravně správních činností Magistrátu města Brna. Městská policie bude ovšem všechna zpřístupněná data verifikovat. Zjednodušeně řečeno tedy potvrdíme, zda jsou konkrétní podezření z přestupků opodstatněná,“ uvedl mluvčí strážníků.

Radnice tvrdí, že data od října přístupná jsou, dokonce i ta za září, ale bude záležet na domluvě s městskou policií, od kdy začnou zaslané fotky kontrolovat.

Na otázku, proč město nepřiznalo v září, že systém nefunguje, jak má, odpověděl Radiožurnálu náměstek Richard Mrázek takto: „Kdybychom toto řekli, tak si troufnu říct, že by nám nezaplatil nikdo.“

‚Lépe postupovat nešlo‘

Řidiči v září 2018 utratili v parkovacích automatech asi 200 tisíc korun v několika ulicích, do kterých můžou i návštěvníci města.

„Průměrný měsíční příjem za parkování v oblasti odpovídající zóně 1-01 byl - od 1. 1. do 31. 8. 2018 - 1 936 400 korun. Pokles tržeb spatřujeme jednak v zavedení nového režimu a také ve snížení počtu parkovacích automatů. Z dřívějších 32 je nyní v oblasti 13 parkovacích automatů,“ objasnila pokles v tržbách mluvčí firmy Brněnské komunikace Vladimíra Navrátilová.

Brno už nepovede Vokřál z ANO. Koalice ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD obešla vítěze voleb Číst článek

Od září se taky snížila hodinová sazba za parkování a přibyla první půlhodina stání zdarma. Město zároveň za roční parkovací oprávnění do modrých zón vybralo na konci září přes tři miliony korun.

Vedení Brna ani po upozornění na tyto nedostatky nepovažuje zavedení kontroly rezidentního parkování za problematické.

„Já za sebe nemám pocit, že bychom udělali něco špatně. Naopak mám opravdu radost z toho, že se nám ten systém daří uvádět v život poměrně rychle. Lépe postupovat nešlo. Vy můžete říkat, že třeba šlo, ale já za sebe říkám, že nešlo. A myslím si, že jsme to dělali i dobře. Protože jsme chtěli od začátku, abychom dostali agregovaná data.

Opravdu už jenom ta, kde je na 99 procent jasné, že se ten přestupek stal. Nedokážu si představit, že byste něco opilotoval jenom na datech, která by nebyla ostrá. Ušetříme taky spoustu peněz, které bychom vydávali v provozních nákladech městské policii nebo odboru dopravně správních činností,“ obhajuje postup Mrázek.

Tuny modré barvy

Mezitím zaměstnanci Brněnských komunikací rozšiřují modré zóny do dalších ulic. Spotřebují na to asi šest tun modré barvy. Od prvního listopadu si lidé na modré zóny začnou zvykat třeba kolem Antonínské nebo Grohovy ulice, nebo na třídě kpt. Jaroše.

Řada místních nový systém vítá. Za roční poplatek za jedno auto zaplatí 600 korun a zvedne se jejich šance, že zaparkují blízko domu. Úbytek aut se projevil i v historickém centru, kde je parkování pro místní obyvatele snazší, i když podnikatelé systém s přísnější regulací vjezdu kritizují. Od prvního listopadu zároveň začnou po Brně jezdit dvě nová kamerová auta za osm milionů korun, ušitá městu na míru.

Modrá barva je používaná k označení parkovacích zón | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

To zapůjčené v Praze si magistrát ještě chvíli nechá. Kolik za půjčení zaplatí, spočítá město až při vracení. Nové vozy se navíc budou muset taky učit nové trasy. A to na mnohem větším území.

Rozšíření modrých zón se ještě snaží zastavit nově vznikající koalice ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD. Lidovci a Piráti chtějí spuštění dalších modrých zón odložit až na duben příštího roku a systém mezitím doladit nebo upravit ceník.

Lidovci to navrhnou příští týden dosluhující Radě města Brna, jejímiž jsou členy společně s hnutím ANO, které letos volby v Brně vyhrálo. Do vedení města se ale nejspíš nedostane. Náměstek Richard Mrázek z hnutí ANO říká, že si nedovede představit, jestli je právně možné spuštění systému odsunout a tvrdí, že o tom bude muset rozhodnout až nová politická reprezentace.