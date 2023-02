Kde vezme Brno peníze na své miliardové investice? Radní opět zvažují prodej Technologického parku

Technologický park v Brně by mohl být opět na prodej. Vedení města zvažuje, že by svůj podíl nebo některé parcely na pomezí Králova Pole a Medlánek nabídlo v elektronické dražbě. V parku působí světové vývojářské firmy a celý areál má zhruba 18 hektarů. Velká část z toho je zatím určená k rozvoji a k další výstavbě. Brno 15:27 25. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Technologický park Brně | Foto: Anna Vavríková | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Firmu Technologický park ovládlo Brno teprve před čtyřmi lety, teď ale magistrát hledá peníze na investice. Náměstek primátorky René Černý (ANO) řekl, že s kolegy v koalici zvažují různé možnosti a že Technologický park nutně nepotřebuje všechny parcely, které dnes vlastní. Zhruba od tramvajové smyčky směrem k zámecké zahradě v Medlánkách by mohly vzniknout byty.

„Pojďme se bavit o tom, že bychom to zpeněžili a použili peníze tam, kde Brno potřebuje investovat – multifunkční hala, Janáčkovo kulturní centrum, investice do infrastruktury,“ tvrdí náměstek primátorky Černý.

Primátorka Markéta Vaňková z ODS řekla, že si umí představit spíš prodej pozemků než celé vydělávající firmy.

„Zpracovává se územní studie, která má odpovědět na další rozvoj té lokality. Teprve poté, co budeme mít studii zpracovanou, což by mělo být do konce června tohoto roku, tak budeme moci rozhodnout, jakou část území bychom případně byli ochotni dát do nabídky. Od toho se odvine i cena,“ vysvětluje Vaňková.

Miliardy korun a územní studie

Firma Technologický park patří z většiny městu. Jednu takzvaných prioritních akcii vlastní Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Z výroční zprávy za rok 2021 vyplývá, že tehdejší výsledky hospodaření firmy Technologický park po zdanění přesáhl 62 milionů korun. Firma zároveň postupně splácí dlouhodobý dluh. V roce 2021 činila zhruba 800 milionů korun.

V roce 2021 radní předpokládali, že za případný prodej Technologického parku by mohli získat 1,2 miliardy korun. Existují ale i vyšší odhady, které mluví až o 2,5 miliardě korun. Závisí to na tom, jak velkého majetku by se město zbavilo.

A záviset to bude i na tom, jak dopadnou v červnu výsledky územní studie. Z té vyplyne, kolik a jak vysokých domů je možné na parcelách postavit. Tedy jakou hodnotu celé území pro město má. Od toho se pak bude odvíjet jak cena, tak změna územního plánu.

Prodat firmu, nebo pozemky?

Brno vede koalice ANO, ODS a TOP 09, společné kandidátky KDU-ČSL a STAN a také ČSSD.

Sociálnědemokratický radní Jiří Oliva už několik let tvrdí, že Brno má Technologický park prodat. Město podle něj nemá ani podnikat, má mít jenom firmy jako vodárny, teplárny nebo dopravní podnik.

Naopak lidovci a starostové sice s prodejem souhlasí, ale nechtějí se zbavovat celé firmy. Radní Filip Chvátal (KDU-ČSL) uvedl, že si umí představit variantu, že by firma třeba nakoupila v lokalitě některé pozemky, které patří městu. Tím by do rozpočtu magistrátu přitekly peníze.

Zhruba šest hektarů v celém parku je totiž určeno ke stavbě bytů, na dalších šesti hektarech by mohly vyrůst kanceláře.

Rodinné stříbro, tvrdí opozice

Opoziční Piráti ale s žádným prodejem nesouhlasí a Technologický park označují za rodinné stříbro města, kterým se může ve světě pyšnit. Tomáš Koláčný (Piráti), který byl v minulém volebním období náměstkem primátorky Vaňkové, byl proti prodeji tehdy a je i dnes.

„To rozvojové území je pro zasídlování dalších společností extrémně důležité,“ zdůrazňuje.

„V Technologickém parku se spojuje unikátní inovační ekosystém, který vznikl díky blízkosti univerzity, Jihomoravského inovačního centra a všech velkých i malých firem, které umožňují, aby toto místo vytvářelo nové hodnoty. To je pro Brno extrémně důležité a byla by škoda, kdyby se to neuváženým prodejem zničilo,“ tvrdí Koláčný.

Proti prodeji je také hnutí SPD.

A Jana Drápalová, zastupitelka Zelených, řekla, že Brno by mělo technologické firmy podporovat. Podle ní by sice bylo jednoduché prodat pozemky pro komerční a bytovou výstavbu, ale nemělo by se tak stát proto, aby tím vedení města, jak Drápalová říká, lepilo díry v rozpočtu třeba na stavbu arény na výstaviště. I na tu totiž potřebuje město miliardy korun.