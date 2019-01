Svatý Antonín nebo Barbora? Brno může mít první tramvajový tunel s kaplí i patronkou

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kapli sv. Antonína čeká rekonstrukce a možná i přejmenování. Poslechněte si celou reportáž

Ke kapli nevede žádná bezpečná cesta. Stojí pod vysokým skalnatým srázem. Od rušné silnice ji oddělují stromy, takže skoro ani není vidět. Člověk se k ní musí vydat pěšky, a to podél tramvajových kolejí.

„Tramvajová trať bude odsunuta směrem dále od řeky,“ sdělil Českému rozhlasu Brno dopravní nadšenec a vedoucí investic Dopravního podniku města Brna Vítězslav Žůrek.

Na místě současných kolejí povede čtyřproudá silnice a tramvajová trať se přesune do skály. „Vznikne tramvajový tunel o délce asi čtyři sta metrů. Ústí tunelu, takzvaný jižní portál, bude přímo u kaple,“ dodal Žůrek.

Tunel bude mít vlastní kapli

Kaple má čtvercový půdorys, je postavená z červených cihel. Každý pátý řádek od základů ke střeše je pak nabarvený na černo. Objekt nemá dveře, části zdiva jsou rozpadlé a uvnitř není nic jiného než odpadky na zemi, stěny poškrábané většinou sprostými nápisy.

„Kaple je značně zdevastovaná, je za ní dokonce i skalní sesuv, ale v rámci projektu se počítá s její kompletní rekonstrukcí včetně sanace svahu a zřízení přístupové cesty, schodů ze svahu dolů od Masarykovy čtvrti.“

Svatá Barbora je patronkou důlních staveb, tedy i tunelů. Ty bývají obvykle opatřené její soškou. „Tunely v Brně tu ochranu svaté Barbory mají, takže nás – dopravní nadšence napadlo spojit dvě věci v jednu. Pokud by bylo přistoupeno k patrociniu svaté Barbory v tomto případě, tak by se jednalo o první tramvajový tunel, který bude mít svou kapli, se svou patronkou svatou Barborou.“

Dopravní nadšenci o tom neoficiálně jednali se zástupci brněnského biskupství. S žádostí se musí oficiálně obrátit na brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho.

Jak říká mluvčí biskupství Martina Jandlová: „Teoreticky v tomto případě by bylo možné o tom reálně uvažovat, že by to patrocinium mohlo být rozšířené. Pokud se kaple bude rekonstruovat, tak se může znovu požehnat, a tím by se vlastně uvedla do provozu.“

O záměru ví zástupci Brna i silničářů. Ti na velkém městském okruhu v Žabovřeské ulici pracují od loňska. Stavbu za celkem dvě a půl miliardy korun by měli mít hotovou do tří let.