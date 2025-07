Brno umístilo do centra velké květináče. Chce zabránit neoprávněnému parkování

Pokud se květináče osvědčí, objeví se i jinde v centru Brna. Úředníci mezitím posuzují, jak zpřísnit vjezd do historického centra těm šoférům, kteří do něj jezdí vědomě bez povolení.

Radní Petr Kratochvíl z ODS by rád buď výsuvný sloupek mezi tramvajovými kolejemi, nebo semafor.

„Lidé neustále porušují vjezd a je jim to úplně jedno. Potom jdou do správního řízení s nějakou kumulativní pokutou, tak se jim to pořád vyplatí,“ popsal Kratochvíl. „V případě, že byste porušili vjezd na červenou, tak už se bavíme o trestných bodech a v případě dosažení těch limitních bodů následuje odnětí řidičského průkazu,“ dodal.

Sedmnáct květináčů se stromky zdobí Zámečnickou ulici v centru města. Zároveň také přirozeně brání řidičům zde nelegálně parkovat. pic.twitter.com/fUP3ROZSVN — Brno (@brnomycity) July 3, 2025