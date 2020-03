Úrazová nemocnice v Brně nevyšetřila dívky nakažené koronavirem. Její ředitel možná skončí

Radní Brna vyhlásili ve středu výběrové řízení na ředitele Úrazové nemocnice. Informaci potvrdil náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL). Nemocnici pátým rokem řídí Zdeněk Buštík, který zatím neví, zda se znovu přihlásí do konkurzu. Jedním z důvodů má být pochybení zdravotníků při návštěvě dívek, u kterých se později prokázala nákaza koronavirem. Místo vyšetření byly cizinky poslány taxislužbou na infekční oddělení, kam už ale nedojely. Brno 13:15 5. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dosavadní ředitel Úrazové nemocnice v Brně Zdeněk Buštík zatím nepotvrdil, jestli se do výběrového řízení přihlásí | Zdroj: Profimedia

V noci na sobotu byly v Brně Američanka a její kamarádka z Ekvádoru, u kterých se později v Praze potvrdila nákaza koronavirem. Podle Hladíka byly ženy v Úrazové nemocnici v Brně, kde na možný problém s příznaky onemocnění upozornily. Podle náměstka je personál namísto sanitkou poslal na infekční oddělení ve Fakultní nemocnici Brno pravděpodobně taxislužbou. Na infekční oddělení se ale dívky nedostavily a namísto toho odjely do Prahy.

Hladík upozornil, že Úrazová nemocnice nemá možnost si nakažené pacienty nechat, ale že je jasně daný postup, jak u podezřelých případů postupovat a pacienty převézt záchrannou službou, což se v dané chvíli nestalo.

‚Nejevily klinické příznaky‘

Buštík uvedl, že v nemocnici byly tři anglicky hovořící ženy, nijak ale neprokázaly svou totožnost. Na chodbě komunikovaly nejprve se sestrou a pak s lékařkou. „Žádaly informaci o možnosti vyšetření na koronavirus, přičemž nejevily žádné zjevné klinické příznaky choroby. Bylo jim vysvětleno, že takové vyšetření není paušální a v případě potíží byly odkázané na Fakultní nemocnici Brno,“ uvedl Buštík. Dodal, že než se personál vrátil s ochrannými pomůckami pro případ vyšetření, ženy už na chodbě nebyly.

„Říkala, že už od středy měly teplotu a první příznaky a v Brně se stav zhoršil natolik, že šly do nemocnice,“ řekla České televizi epidemioložka Martina Marešová.

„Krajská hygienická stanice případ už dříve prověřovala a nedostala informaci, že tyto dvě dívky byly ošetřovány,“ reagoval na případ ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„Pokud se to stalo, je to samozřejmě chyba. Musíme zjistit, jak je to možné a přijat důsledky, aby se to neopakovalo,“ uvedl pro Českou televizi premiér Andrej Babiš (ANO).

Ekonomická situace

Město nebylo spokojené ani s ekonomickou situací nemocnice, které dává ročně příspěvek v hodnotě desítek milionů. Město chtělo od roku 2016 do letoška snížit příspěvek z 60 milionů na 20 milionů. „Do roku 2018 se nám to dařilo, loni už měl být příspěvek jen 30 milionů a realita byla 64 a letos namísto 20 milionů 40,“ řekl Hladík. Podle něj se sice dvakrát zvyšovaly platy, ale je třeba zhodnotit, zda není nutná nová koncepce.

Buštík je přesvědčen, že ekonomickou situaci způsobuje navýšení platů, které není plně hrazené pojišťovnami. „Je to problém celé republiky, nejsme sami,“ dodal Buštík.

Úrazová nemocnice má asi 500 zaměstnanců, ročně provede kolem 7500 operací, roční obrat je přes půl miliardy korun. Za poslední zhruba rok je to sedmý konkurz na šéfa některé z brněnských nemocnic. Noví ředitelé jsou v Psychiatrické nemocnici Brno, Masarykově onkologickém ústavu, Nemocnici Milosrdných bratří, Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně, Fakultní nemocnici Brno i Vojenské nemocnici Brno.