Ústavní soud zamítl stížnost ženy, která roky trávila svoji nadřízenou projímadlem

Ústavní soud odmítl stížnost právničky, která přimíchávala nadřízené do pití projímadlo. Žena potrestaná třemi lety vězení za ublížení na zdraví neuspěla s formálními námitkami ani s tvrzením, že se dostatečně neprokázala souvislost jejího jednání se zdravotním stavem oběti. Soud označil stížnost za neopodstatněnou, jak vyplývá z databáze usnesení. Brno 16:01 26. listopadu 2018

Ústavní soud uznal, že Obvodní soud pro Prahu 7 chyboval, když předal kauzu odvolacímu soudu ještě před tím, než sám rozhodl o ženiných námitkách vůči protokolaci hlavního líčení. Nejde ale o důvod ke zrušení verdiktu, výsledek procesu to neovlivnilo. Ne každé porušení práva dosahuje takové intenzity, aby zároveň znamenalo zásah do ústavně zaručených základních práv a svobod, konstatoval Ústavní soud.

Žena neuspěla ani s dalšími námitkami. Podle ústavních soudců je zřejmé, že justice vycházela z provedeného dokazování, úvahy soudů jsou logické a bez zjevných rozporů.

Ženu trávila skoro 3 roky

Odsouzená žena a o 15 let mladší oběť spolu v hlavním městě pracovaly na právním oddělení obvodního ředitelství jedné ze státních organizací. Oběť byla před odchodem na mateřskou dovolenou v nadřízené pozici, kterou po ní následně převzala později obžalovaná právnička.

Když se mladší žena vrátila z mateřské, dostala svou vedoucí funkci zpět. Následně ji začaly pronásledovat časté průjmy, prudké bolesti břicha, závratě, zvracení, mravenčení v končetinách, výrazná únava a svalová slabost. Obtíže přicházely před důležitými soudními nebo jinými jednáními.

Za zdravotním stavem oběti stál podle rozsudku fakt, že jí podřízená přidávala do pití projímadlo, a to od května 2013 do dubna 2016. Trávená žena časem pojala podezření, že s vodou na pracovišti není něco v pořádku.

Záznamy z kamer

Svěřila se manželovi a nadřízenému, kteří jí nevěřili. Po požití vody, kterou žena slila ze své sklenice do plastové lahve, však postihly střevní potíže také je. Ředitel se proto rozhodl instalovat v kanceláři oběti kameru. Záběry po čase zachytily, jak podřízená přimíchává do sklenice laxativum laxygal, a to v množství třináctinásobně přesahujícím maximální doporučené dávkování.

Kauzou se letos zabýval také Nejvyšší soud. Na základě ženina dovolání sice v červenci vrátil případ Obvodnímu soudu pro Prahu 7, ten měl však za úkol jen formálně doplnit výrok o přisouzeném milionovém odškodnění, jinak verdikt zůstal beze změny.