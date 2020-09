Brno kvůli záchraně městského výstaviště zvažuje odkup jeho majetku

Brno zvažuje odkup části majetku tamního výstaviště. Městskou veletržní firmu to má dostat z krize, kterou letos kvůli opatřením proti koronaviru čeká velké propouštění a ztráty. Plné obnovení činnosti by podle generálního ředitele mělo být na jaře. Brno 17:39 7. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový pavilon P na brněnském výstavišti o rozloze dvou fotbalových hřišť | Foto: Tomáš Adamec

Společnost letos očekává stamilionové ztráty a propustila asi třetinu zaměstnanců. Veletrhy kvůli opatřením proti šíření koronaviru totiž nebylo možné skoro celý rok pořádat.

„Není vyloučeno, že některé z těch majetků koupí právě město Brno a tím by Veletrhy Brno získaly finanční obnos,“ přibližuje primátorka Markéta Vaňková z OSD. V úvahu připadají třeba pozemky, kde má do 4 let stát nová víceúčelová hala i přestupní terminál s lanovkou.

Veletrhy Brno mezitím doufají, že činnost plně obnoví na jaře, říká generální ředitel firmy Jiří Kuliš. „Asi tím prvním mezníkem bude, doufejme, úspěšná realizace veletrhu Techagro.“

Výstaviště taky tlačí na vládu, aby pro veletrhy platila stejná hygienická opatření jako třeba pro obchodní domy.