V Brně zhaslo přes 40 tisíc lamp veřejného osvětlení. Vědci zkoumali zdroje světelného znečištění

Ulice Brna v noci na sobotu na několik hodin potemněly. Technické sítě totiž ve městě vypnuly víc než 40 tisíc lamp veřejného osvětlení. Zároveň bylo provedeno i letecké snímkování města. Experiment má pomoci odhalit, kolik světelného smogu vyprodukují právě lampy a kolik třeba výlohy nebo osvětlená parkoviště. Spolu s městem se do měření zapojili i vědci z Vysokého učení technického. Brno 11:26 10. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ulice Brna na několik hodin potemněly. | Zdroj: Magistrát města Brna

Tým vědců z Vysokého učení technického se po čtvrt na jednu ráno připravuje na experiment kousek od koupaliště na Kraví hoře. Mají výhled na celé Brno, které začíná postupně zhasínat. Vedoucí projektu Petr Baxant s kolegy proto ještě na poslední chvíli dokončují nastavení jasového analyzátoru.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kvůli experimentu vypnuli v Brně přes 40 tisíc lamp veřejného osvětlení. Natáčela Hana Florianová

„Tento fotoaparát má objektiv na dálkové měření. To znamená poměrně úzké, ale je schopen měřit velké detaily na dálku a rozpoznat jednotlivá světla. A tento má obrovské zorné pole přes polovinu prostoru,“ ukazuje Baxant.

Oranžový opar, typický pro větší aglomerace, postupně slábne.

„To je to, co bychom chtěli změřit. Rozptýlené světlo, které jde do atmosféry - závojový jas, tvoří podstatnou složku jasu, který zneviditelňuje hvězdy,“ vysvětluje pro brněnský rozhlas vedoucí projektu.

Stejně jako pro hezké východy Slunce si stojí za to přivstat, pro tenhle experiment se vyplatilo zůstat vzhůru. V Brně v noci zhasly lampy pouličního osvětlení a vědci z @VUTvBrne díky tomu mohli zkoumat zdroje světelného znečištění. Víc tmavé Brno zase dlouho nebude. #tmajakbrno pic.twitter.com/615267UuPM — Hana Florianová (@hana_florian) April 10, 2021

Kolem jedné hodiny ráno už jsou zhasnuté všechny lampy, které byly plánované. Město ale stále ještě vypadá plné světla. Jsou tam reklamní bannery, lampy podél železničních tratí nebo výstražná světla na mrakodrapech.

Zhasnutí veřejného osvětlení a snímkování Brna je společným projektem vědců a magistrátu. Nad potemnělým městem proto po celou dobu krouží letadlo, které pořizuje snímky pro ortofotomapy, kterou chce město dál využívat.

A takhle to vypadalo při snímkování a tvorbě ortofotomapy nočního zhasnutého Brna. Letadlo vystopoval @sobeltomas. https://t.co/ZMX1uAtMvM pic.twitter.com/tWVLdJhAD6 — Tomáš Kremr (@kremrt) April 10, 2021

„Chceme zjistit, jak velký je problém světelného smogu, který zbude poté, co vyřešíme veřejné osvětlení. Pokud bychom zjistili, že velký je, tak bychom se bavili o tom, jestli je možnost nějak regulovat. Ať už tím, že nově postavené budovy nebo parkoviště budou mít určitý režim svícení,“ nastínil předseda představenstva Technických sítí Brno Michal Marciniszyn z Pirátské strany.

Naposledy pokus provedla Ostravská univerzita v roce 2009, poukazuje Jan Škoda, který má na starosti přípravu techniky a správnou kalibraci. Zároveň doufá, že tímto experimentem získají vědci unikátní data. Snímky potemnělého města pak vědci porovnají s fotkami s rozsvícenými lampami.