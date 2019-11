V Brně začne příští rok stavba tramvajového tunelu podél městského okruhu v Žabovřeské ulici

Dělníci tak budou příští rok moct začít stavět tramvajový tunel mezi Pisárkami a Bystrcí. Tunel je nutné postavit proto, že do míst, kde teď vedou koleje, se rozšíří silnice.

Záleží na tom, kdy a jak skončí výběrové řízení na stavební firmu, nicméně silničáři předpokládají, že stavba části okruhu s tramvajovým tunelem začne příští rok v dubnu. Kdy bude vše hotové, to bude záležet na termínu, ke kterému se zaváže vybraná stavební firma. Přesnější informace bychom měli znát do konce měsíce. Ředitelství silnic a dálnic orientačně počítá, že okruh v Žabovřeské ulici dokončí v roce 2023. Příští rok kvůli stavbě tunelu nebudou jezdit tramvaje přímo z Bystrce do Pisárek, výluka potrvá dva roky.

Od loňského roku dělníci stihli opravit velkou část křižovatky a mostu v Kníničské ulici. Do konce listopadu tam dodělají protihlukové stěny a od prosince už by přes most mohla auta jezdit ve všech směrech, to znamená i přímo mezi Bystrcí a Pisárkami, respektive tunelem Hlinky. Dělníci pak ještě dál přeložili podzemní rozvody potrubí nebo kabelů, a taky staví silnici blízko řeky Svratky, po které budou řidiči jezdit zřejmě v lednu.

2,5 miliardy

Brno platí necelých 200 milionů korun ze stavby, která má ve finále vyjít na dvě a půl miliardy. Za tyto peníze nechá magistrát postavit třeba lávku od levého břehu Svratky k Wilsonovu lesu, vysadí novou zeleň a taky opraví novogotickou kapli svatého Antonína Paduánského. Ta je teď nepřístupná, ale po dokončení to bude jinak.

Kaple bude nově zasvěcená i svaté Barboře, o to se zasloužili nadšenci z brněnského dopravního podniku a domluvili to s brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem. Svatá Barbora je totiž patronkou horníků a tunelů, kaple bude stát právě u ústí půlkilometrového tramvajového tunelu, takže Brno bude mít zřejmě první tramvajový tunel s vlastní kaplí v Česku.

Ředitelství silnic a dálnic požádalo o všech osm stavebních povolení na část okruhu v Rokytově ulici a na Tomkově náměstí. Stavba by měla začít zřejmě v druhé půlce roku 2020. Silničáři doufají, že do sedmi let by mohli začít stavět i navazující silnici a tunel pod čtvrtí Vinohrady, který povede k Ostravské ulici.