‚Nedostal špunt do zadku.‘ Jaké odposlechy stály na začátku policejní razie kolem brněnské ANO?

Od čtvrtečního rána probíhá rozsáhlá policejní razie – kriminalisté podle státního zastupitelství zasahují na více než 10 místech po celém Česku. Vedle antimonopolního úřadu, pražské pobočky společnosti Kapsch či domu místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka kriminalisté přišli také na radnici Brno-střed.



V srdci moravské metropole zadrželi podle dostupných informací radního a někdejšího místostarostu Jiřího Švachulu (ANO). Ten je podle Práva ústřední postavou v celém případu, vedle něj si měli policisté podle deníku přijít i pro brněnského podnikatele Saman El-Talabaniho.



Klientelistický systém v Brně přitom už loni na podzim pro magazín Reportér popsal novinář Janek Kroupa. Policie má podle něj k dispozici odposlechy Švachuly s El-Talabanim, které naznačují ovlivňování veřejných zakázek.

Podnikatel iráckého původu El-Talabani, který je už nyní stíhaný za obchod s policejními informacemi a daňové podvody, měl totiž podle Janka Kroupy těžit ze vzestupu místní organizace ANO. A do hnutí podle jeho spolupracovníka Pavla O. dokonce „dodával“ i některé členy.

„Z telefonické komunikace mezi El-Talabanim a Pavlem O. (spolupracovník podnikatele – pozn. red.) bylo zjištěno, že hodnotí výsledky voleb 2016 do krajského zastupitelstva slovy ‚pro nás velice dobrý‘. Jsou tedy spokojeni s výhrou politického hnutí ANO 2011,“ píše se v policejních dokumentech.

Odposlechy přitom zachytily i hovory podnikatele s Jiřím Švachulou, bývalým místostarostou odpovědným za investice a nynějším radním ANO v městské části Brno-střed.

„Dále bylo zaznamenáno, že řeší ‚obchod‘ s Jiřím Švachulou, člen hnutí ANO 2011, 2. místostarosta Úřadu městské části Brno-střed,“ pokračují kriminalisté. Pro podnikatele byl tak jako kontakt klíčový, uvádí Kroupa.

Osa El-Talabani - Faltýnek

El-Talabani navíc v červnu 2016 podle policistů dorazil i na oslavu Švachulových narozenin a řešili, jestli nepronikl i do vyšších pater hnutí ANO. Zkraje roku 2017 si totiž u jednoho z odposlechnutých telefonů poznamenali i jméno druhého muže ANO a šéfa poslanců Jaroslava Faltýnka. I u něj doma kriminalisté během čtvrtečního zátahu navíc zasahovali, jak upozornil server iROZHLAS.cz.

„Hovor potvrzuje skutečnost, že se El-Talabani stýká s vysoce postavenými politiky, jmenuje Jaroslava Faltýnka (...). El-Talabaniho slova o tom, že nedostal špunt do zadku, mohou naznačit skutečnost, že El-Talabani měl s Jaroslavem Faltýnkem obchodní vztah, zřejmě veřejné zakázky, a je zde nějaký dluh,“ uvedl detektiv, svou úvahu ovšem tehdy v policejních dokumentech nedoložil. Spojitost s brněnským vlivným podnikatelem sám Faltýnek už tehdy odmítl.

Kriminalisté ale tenkrát získali detaily z jedné ze schůzek: „S osobou Jiří Švachula proběhla dne 12. 10. 2016 klíčová schůzka v restauraci Lavazza v 1. poschodí na galerii IBC… Schůzka byla monitorovaná. Výstup a vyhodnocení je součástí úředního záznamu... Na této schůzce odkryli El-Talabani a Švachula vazby osob, korupci politiků při zadávání veřejných zakázek a praní finančních prostředků. O této schůzce ihned El-Talabani informuje Pavla O., který je do všech záležitostí zatažen.“

Jiří Švachula Brněnský politik ANO, který dříve působil na radnici Brno-střed jako místostarosta pro oblast investic, nyní v městské části zastává post radního. Podle deníku Právo jde o ústřední postavu celé kauzy. Jednak má zastřešovat klientelistický systém na brněnské radnici, jednak měl působit jako prostředník při schůzkách ohledně zakázek na mýto. Švachula je v minulosti hnutí ANO opakovaně sponzoroval, sedí také v dozorčí radě ČD Cargo. Policisté podle dostupných informací zasahují i v jeho bytě.

Zmíněné rozhovory policisté zachytili při vyšetřování informačních úniků. Kromě Švachuly v nich figuroval ještě další brněnský politik, a to šéf oblastní buňky ANO Brno-město Pavel Dvořák. I on si telefonoval s Talabanim. Při jednom z hovorů spolu řešili problém uvnitř ANO. „Ahoj Pavle, včera mi telefonovali tři členové ANA, jako Šárka a to z toho Brno-severu, co s tím mají dělat, kvůli tomu členství u vás, že ta buňka padla..,“ píše se v policejním dokumentu citovaném magazínem Reportér.

Redakce serveru iROZHLAS.cz se Dvořákovi snažila během dne dovolat, byl však nedostupný. Telefon zvedl až ve čtvrtek odpoledne. „Já se k tomu v dnešní den nebudu vyjadřovat, bez komentáře,“ reagoval Dvořák na dotaz, zda k němu přijela policie.

Víc k aktuální razii neprozradil ani Ivo Ištvan, šéf Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, které věc dozoruje. „Probíhají úkony trestního řízení, souhrnnou zprávu pošleme, jakmile to situace dovolí. V tuto chvíli se jedná o dvě kauzy, a v tuto chvíli je taková informace pro veřejnost dostatečná,“ řekl.

Jak ale uvedl server Novinky.cz s odkazem na povolení k domovním prohlídkám, Švachula spojuje obě větve případu: jak zakázky na mýto, tak tendry na brněnské radnici.

Kriminalisté ve čtvrtek vedle Brna zasahovali také v pražské pobočce společnosti Kapsch či v brněnském sídle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Předsedu antimonopolního úřadu Petra Rafaje a ředitele české pobočky Kapsche Karla Feixe podezřívají podle Práva z korupce.