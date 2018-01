Jihomoravští zastupitelé podpořili přesun brněnského vlakového nádraží z centra

Jihomoravští zastupitelé na pondělním mimořádném zasedání podpořili stavbu nového brněnského vlakového nádraží v poloze u řeky Svratky. Pro takzvanou variantu A hlasovalo 53 zastupitelů z 57 přítomných. Variantu odsunutého nádraží podpořili i kvůli rychlejší proveditelnosti. Tři lidé se zdrželi a jeden hlasoval proti. Názor jihomoravského zastupitelstva je pouze poradní. Brno 11:27 15. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Proti rozhodnutí jihomoravských zastupitelů protestovali lidé před sídlem krajského úřadu | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Jako druhou variantu navrhovali zastupitelé Jihomoravského kraje stavbu pod Petrovem blízko stávajícího nádraží. Podle odhadů má stavba trvat zhruba šest let. Výstavba v blízkosti Svratky má stát mezi 42 a 45 miliardami korun, pod Petrovem by se cena pohybovala od 42 do 56 miliard.

Podle studie proveditelnosti, kterou nechala zpracovat Správa železniční dopravní cesty, by se mohlo u řeky začít stavět v roce 2020, zatímco pod Petrovem nejdříve v roce 2026, informovala ČTK.

„Rozhodli jsme o stanovisku Jihomoravského kraje k vhodnější variantě nádraží v Brně. To znamená varianta A,“ řekl Radiožurnálu Martin Maleček z hnutí Starostové pro jižní Moravu. Doplnil, že kromě horší dostupnosti pro některé lidi vyšla v ostatních aspektech lépe právě tato varianta.

Kritici tohoto řešení tvrdí, že nádraží u řeky zkomplikuje cestování do centra města a bude dražší. Hůře se také podle nich bude napojovat městská hromadná doprava.

Rozhodnutí jihomoravských zastupitelů ale ještě neznamená, že nádraží bude u řeky skutečně stát. K návrhu nové polohy se ještě bude vyjadřovat třeba ministerstvo dopravy a na konci února také zastupitelé Brna. Konečné slovo bude mít vláda. Teprve ta rozhodne o tom, kde nový přepravní uzel za desítky miliard korun vznikne.

Už teď je nicméně podle Správy železniční dopravní cesty jisté, že v současné poloze nádraží dál zůstat nemůže, protože je na hranici svých kapacit a také do budoucna neumožňuje vedení plánovaných vysokorychlostních tratí.

Mimořádné zastupitelstvo Jihomoravského kraje jednalo v pondělí 15. ledna o odsunu brněnského nádraží z centra města | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Zastupitelé mají také rozhodnout o případném prodeji pozemků pro stavbu lázeňského komplexu u Pasohlávek. Podle doporučení může takto kraj pozemky rychleji zhodnotit – plocha má hodnotu asi 350 milionů korun. Parcely aktuálně vlastní společnost Thermal Pasohlávky, kterou vlastní kraj a obec Pasohlávky.

Ta s prodejem už minulý týden souhlasila. Kraj v případě rozhodnutí o prodeji nabídne pozemky veřejně s podmínkou, že budoucí vlastník lázně postaví tak, aby to bylo v souladu s územním plánem Pasohlávek.

O areál má podle zástupců kraje zájem čínská firma RiseSun, se kterou už hejtmanství dlouhodobě jedná o postavení čínských lázní za necelé dvě miliardy korun.