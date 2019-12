Rychlost především. Obyvatelé obcí na Brněnsku proti změně jízdních řádů protestovali marně

„Naším cílem je co nejrychleji dostat většinu cestujících do cíle své cesty, to znamená do Brna, a neprodlužovat cestu obsluhou zastávek, na kterých téměř nikdo nenastupuje,“ vysvětlila pro Český rozhlas Brno mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Na zastavení rychlých autobusových spojů do Brna budou od neděle čekat cestující ze dvou menších obcí na Brněnsku marně. Jaké komplikace tato změna jízdních řádů způsobí, zjišťovala Alena Hesová

S tím, že by tyto autobusy nebyly dost využívané, nesouhlasí třeba Hana Máčková z Přibyslavic, kterou spoje vozily na nádraží Zvonařka poblíž její kanceláře.

„Dost často se nám stávalo, že nastupoval Bítešák, Přibyslavák, Bítešák, Přibyslavák, a řidiči nám všichni dávali lístky do Bíteše, protože cena byla stejná. Vůbec nás nenapadlo, že by se mohlo stát, že by se počítalo, kolik lidí v Přibyslavicích vystupuje,“ vysvětluje.

Když bude využívat linky Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, ročně místo 13 dní stráví v autobuse dvojnásobek času. A zaplatí asi o 5000 korun víc.

„Petici jsme sepisovali. Podpořilo nás zhruba 650 lidí. Nicméně byla projednána Jihomoravským krajem a zamítnuta,“ dodává nezávislá starostka Přibyslavic Iva Hadašová.

Spoje by v obcích zastavovaly, pokud by Jihomoravský kraj dotoval jejich jízdu po celém svém území, ale to hejtmanství odmítá. Ve špičce pošle autobusy integrovaného systému rychlejší trasou.