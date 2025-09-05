Nemocnici v Bruntále převzal Moravskoslezský kraj. Do podzimu bude fungovat v ‚prázdninovém‘ provozu
Většina pracovišť nemocnic v Bruntále a Rýmařově funguje v omezeném režimu. Souvisí to se změnou provozovatele. Zdravotnická zařízení k 1. září od skupiny Agel převzalo Sdružení zdravotnické zařízení Krnov, které je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Omezení souvisí například s přijímáním pacientů nebo činností záchranné služby. Plný provoz chce vedení nemocnice obnovit na podzim.
„Provoz nemocnice se zase rozjíždí. Zatím je to takový prázdninový provoz, kdy je polovina zaměstnanců na dovolené. Jsou omezené operace. Nejsou objednaní pacienti,“ vysvětlil ředitel Ladislav Václavec.
Dodal, že záchranná služba prioritně převážela pacienty do Krnova. „Vše souviselo s tím, že jsme nevěděli, kteří lékaři přejdou pod nového provozovatele,“ řekl ředitel. Nové smlouvy nakonec podepsala většina.
„Přešlo 214 zaměstnanců a ještě řešíme 90 lidí, kteří jsou na dohodu,“ prozradil ředitel a dodal, že nepřešlo jen několik lidí v důchodovém věku.
Vyhlídky plného provozu
„V průběhu podzimu chceme obnovit plný provoz nemocnic. Do konce roku budou fungovat souběžně naše IT systémy i systémy bývalé Podhorské nemocnice. Na přelomu roku plánujeme kompletní přechod na jednotný IT systém,“ přiblížil ředitel Václavec.
Dodal, že kupní cena byla 25,5 milionu korun, další náklady by měly být přibližně 40 milionů korun. „Investovat musíme do pořízení 140 počítačů, 20 notebooků, 70 monitorů, IT systémů, přístrojového vybavení i vozového parku,“ doplnil Václavec.
Příprava fúze trvala téměř rok a před několika týdny s ní vyslovil souhlas Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Je to první případ převodu soukromého zdravotnického zařízení pod kraj, potažmo stát.
„Nemocnice si v některých případech konkurovaly, protože spádová oblast je malá. Okres se vylidňuje. Jedním z důvodů, proč jsme se do výběrového řízení přihlásili, bylo zabránit přetahování pacientů a personálu a sjednotit péči,“ řekl Václavec.
„Dalším důvodem byla obava, že by do soutěže mohl vstoupit třetí subjekt, který by následně mohl významně investovat do rozvoje nemocnic a přetahovat nám personál z Krnova,“ dodal ředitel.
Převod zaměstnanců
Složitý byl podle něj i převod personální. Ve skupině Agel mají zaměstnanci smluvní mzdy, zatímco v příspěvkových organizacích se vyplácí tarifní platy. Značné rozdíly byly i v kolektivních smlouvách.
„Dvě nemocnice znamenaly čtyři odborové organizace a dvě kolektivní smlouvy,“ uvedl personální a marketingový náměstek Jiří Krušina. Zaměstnanci v Bruntále a Rýmařově se nakonec své kolektivní smlouvy vzdali a odboráři do konce roku přejdou pod krnovskou organizaci.
Krnovská nemocnice zajišťuje péči pro část Jesenicka, Opavska a Bruntálska. Podle informací na webu pod ni spadá i nemocnice Město Albrechtice, pracoviště Dvorce, plicní ambulance v Bruntále a Jeseníku, zubní ambulance v Břidličné, Horním Benešově, Krnově a Vrbně pod Pradědem. Zaměstnává okolo 900 lidí.
Nemocnice Agel Podhorská poskytovala zdravotní péči na pracovištích v Bruntále a Rýmařově. Pracoviště v Rýmařově jsou zaměřena na rehabilitaci a péči o seniory. Pracoviště Bruntál poskytuje lékařskou péči v oborech, mezi které patří chirurgie, interna a gynekologie.