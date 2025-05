Bruntálská radnice chystá stavbu nové zahrádkářské kolonie. Vznikne u Bukového potoka

Mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek vysvětluje, že vznik zahrádky právě v tomto místě má smysl. „Jsme na kraji města, prakticky ve volné krajině, v přírodě, takže i z tohoto pohledu, který je klíčový vlastně pro rekreaci, je výběr nové lokality velmi vhodný,“ říká mluvčí.

Podrobnosti o nové zahrádkářské kolonii zjišťoval Adam Tomáš

Teď je tady jenom pole a pár sloupů, které vedou elektřinu. „Očekáváme, že v období let 2025 a 2026 bude lokalita připravená. Bude vystavěn nový most, bude vystavěna komunikace, bude realizováno oplocení a poté bude lokalita předána k užívání Českému zahrádkářskému svazu, se kterým budeme o dalším uspořádání lokality komunikovat,“ dodává Ondrášek.

Pak už to bude víceméně starost předsedy zahrádkářů Karla Svobody. „Prozatím samozřejmě máme několik variant, které nám byly poskytnuty jako informace, ale nevíme, na jaké se dohodneme, protože tam je to v rozmezí asi od 41 do 80 po dílku. Zájem je – dnes je to spíše taková ta rekreační činnost. To znamená postavit si tam nějakou zahradní chatku, skleník, pergolu a víc si to užívat než mohutně pěstovat,“ říká Svoboda.

Případná volná místa v současných koloniích moc dlouho prázdná nezůstávají.