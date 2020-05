Europoslanci kontrolního výboru vyzvali Andreje Babiše, aby vyřešil svůj možný střet zájmů

Několik europoslanců kontrolního výboru Evropského parlamentu vyzvalo Andreje Babiše, aby odstoupil, nebo přestal inkasovat peníze z unijního rozpočtu přes firmy spojené s Agrofertem, pokud se střet zájmů skutečně prokáže. Doporučení schválená výborem jsou nezávazná, mohou se ale odrazit v červnovém usnesení europarlamentu Brusel 11:37 7. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český premiér odmítá, že by měl vliv na firmu, kterou vložil do svěřenských fondů. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

České úřady by měly řešit trvající střet zájmů premiéra Andreje Babiše, jenž má stále vliv na holding Agrofert a inkasuje peníze z fondů Evropské unie. Ve čtvrtek se na tom shodlo několik europoslanců kontrolního výboru Evropského parlamentu, který projednal zprávu z únorové mise v Česku. V nezávazných doporučeních výbor vyzval premiéra, aby odstoupil, nebo přestal přes firmy spojené s holdingem Agrofert inkasovat peníze z unijního rozpočtu, pokud se střet zájmů skutečně prokáže.

Evropská komise by zase podle europoslanců měla zastavila platby holdingu a důsledně uplatňovat nulovou tolerenci. Loňská auditní zpráva Evropské komise konstatuje, že Babiš má stále vliv na firmu, kterou vložil do svěřenských fondů. Český premiér to odmítá.

Většina europoslanců se shodla na tom, že kontrolní mise potvrdila podezření na střet zájmů, které zákonodárci měli. „V České republice je stále největším příjemcem dotací z EU premiér a to je situace, kterou musíme vyřešit co nejrychleji," podotkl německý europoslanec Daniel Freund z frakce zelených.

‚Úřady neumí kontrolovat‘

Výbor ve zprávě vyzval Babiše, aby se „zbavil svých obchodních podílů a přestal dostávat jakékoli veřejné dotace či finance distribuované jeho vládou včetně fondů EU, nebo odstoupil z funkce premiéra“, pokud se střet zájmů prokáže.

Podle europoslanců mise rovněž zjistila, že české úřady střety zájmů neumějí kontrolovat a že záleží v zásadě na čestném prohlášení dotčeného politika. Zpráva proto vyzvala úřady v Česku, aby co nejdříve odstranily nedostatky v „odhalování, prevenci a odstraňování střetu zájmů“.

Doporučení, která výbor schválil na čtvrtečním projednáním, jsou nezávazná. Mohou se však odrazit v usnesení europarlamentu, o němž by podle šéfky výboru Moniky Hohlmeierové mohli poslanci hlasovat již na červnovém plenárním zasedání.