Havel jako české sklo, na které padá prach. Naše předsednictví je obsahově vyprázdněné, říká expertka

Do konce českého předsednictví v Radě Evropské unie zbývá necelý měsíc. A podle marketingové expertky Denisy Hejlové vláda komunikaci navenek příliš nezvládla. „Česká republika si neodpracovala své domácí úkoly. Nešla do toho dostatečně připravená, neměla připravené ideové podklady," říká v nové epizodě Bruselských chlebíčcích expertka, která vede Katedru marketingové komunikace a public relations Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. BRUSELKÉ CHLEBÍČKY

Vládě se daří předsednictví zvládat bez vážnějších organizačních problémů. Pozitivně působil také říjnový summit lídrů více než čtyřiceti evropských států na Pražském hradě.

Havel jako české sklo, na které padá prach. České předsednictví je obsahově vyprázdněné, hodnotí marketingová expertka

A lidé ocenili i cesty premiéra Petra Fialy z ODS do Kyjeva, vyjmenovává Denisa Hejlová. Jinak se ale podle ní vládě komunikace předsednictví a obecně evropských témat příliš nedaří.

„Ta komunikace není vůbec aktivní, je spíš reaktivní. Jenom reaguje na to, co se děje kolem nás, a to nikdy není úplně dobře,“ myslí si specialistka na marketing a PR.

Témata předsednictví podle ní měla být předem jasněji formulovaná. Místo toho je vláda řešila na poslední chvíli a nahodile.

A chyběly také dostatečné finanční prostředky na mediální kampaň.

Zaprášené dědictví

České předsednictví pracuje s odkazem Václava Havla. Například slogan „Evropa jako úkol“ si vypůjčilo právě z jednoho z Halových projevů.

Jenže ani s odkazem bývalého prezidenta předsednictví neumí příliš pracovat.

„Václav Havel dneska pro Českou republiku slouží jako taková nálepka, něco jako české sklo. Přitom je to věc, kterou si doma člověk strčí do vitrínky a pomalu se na ni padá prach,“ vysvětluje Denisa Hejlová.

