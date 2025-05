‚Brutální, až sadistický útok.‘ Soud uložil mladíkovi za ubodání muže 16 let ve vězení

Krajský soud v Brně poslal v úterý za vraždu na 16 let do vězení dvacetiletého Daniela Štěpána, který loni v Brně ubodal muže desítkami ran. Rodičům a bratrovi oběti má také jako nemajetkovou újmu každému uhradit 900 tisíc korun. Rozhodnutí není pravomocné, strany si ponechaly lhůtu pro možné odvolání. Brno 11:40 6. 5. 2025 (Aktualizováno: 12:16 6. 5. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obžalovaný Daniel Štěpán přichází v doprovodu eskorty ke Krajskému soudu v Brně | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Štěpán prohlásil vinu, činu litoval. Státní zástupkyně pro obžalovaného v závěrečné řeči navrhla 16 až 17 let vězení, čin označila za velmi brutální až sadistický. Obhájce navrhl vzhledem k nízkému věku obžalovaného a prohlášení viny trest kolem spodní hranice trestní sazby. Muži hrozilo 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

„Jednalo se o velmi brutální až sadistický útok. Rány byly vedeny na důležité orgány, poškozený zraněním na místě podlehl, nebylo možné jej zachovat při životě. Šlo o nebývale intenzivní útok,“ uvedla žalobkyně Eva Žďárská.

Předseda senátu Dušan Beránek čin označil za brutální, kdy obžalovaný si počínal až bestiálně. Obžalovanému podle něj však nepřitížila žádná okolnost, nebyl dosud trestaný, přiznal se, sám se přihlásil na policii a projevil lítost.

Čin se stal loni 12. října ráno. Muži se seznámili v baru, odjeli z něj do bytu, ve kterém bydlel poškozený. Tam se podle obžaloby svlékli a zkoušeli homosexuální praktiky. Obžalovaný se ale ráno po probuzení podle vyšetřování cítil psychicky špatně a zneužitý a s mužem si to chtěl vyříkat. V kuchyni vzal nůž a do muže, který se mezitím probudil a snažil se vstát, začal bodat. Podle obžaloby mu zasadil asi 80 ran, především do horní poloviny těla, do trupu a rukou. Zasáhl tak i plíce, ledviny a srdce. Nakonec vzal kytaru a praštil muže do hlavy.

Obžalovaný prohlásil vinu. „Pociťuji výčitky svědomí a lítost, mé jednání je pro mne nepochopitelné, dodnes nerozumím tomu, co se stalo. Nejednal jsem účelově, vím, že musím být potrestán, chtěl bych poprosit o slitování,“ uvedl u soudu mladík. Se státní zástupkyní chtěl obžalovaný už dříve podle soudce uzavřít dohodu o vině a trestu, na který ale žalobkyně nepřistoupila. Muž v dohodě navrhoval trest 15 let vězení, což žalobkyně považovala za příliš mírné.

Policisty tehdy na místo zavolal pronajímatel bytu, kterého probudil hluk. Přivolaná policejní hlídka, která vstoupila do bytu, našla v zadní místnosti oběť v tratolišti krve. Obětí byl dvaatřicetiletý muž, který v pronajatém bytě bydlel. Policisté podezřelého ze Žďárska zadrželi o dva dny později. Mladík se policistům přiznal. Vypověděl, že se muži náhodně setkali v jednom z brněnských podniků, do bytu dojeli taxíkem. Měl u staršího muže přespat. Ráno ale na něj po rozepři zaútočil. Lekl se však hluku, který činem způsobil, a z bytu vyskočil oknem.