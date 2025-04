Brzy začíná Dobrý den Radiožurnálu. V plném tempu pojedeme 24 hodin, říká Váňa z Českého rozhlasu

Už v sobotu ráno odstartuje v areálu pražských Jatek 78 24hodinový maraton unikátního projektu Českého rozhlasu a řady dobročinných organizací. Akce Dobrý den Radiožurnálu je spojená i se sbírkou, její výtěžek půjde na pomoc mladým, kteří mají start do života z různých příčin složitější. „Na těch 24 hodin máme několik desítek hostů a celkově se na akci podílí zhruba 200 lidí,“ říká o akci ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa. dobrý den radiožurnálu Praha 14:54 11. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dobrý den Radiožurnálu chce rozebrat složité dospívání generace Z | Foto: Český rozhlas | Zdroj: Český rozhlas (5000442)

Můžete zavzpomínat, co vůbec dalo podnět k celému tomuhle projektu?

Já ho neznám úplně od začátku, ale vím, že to byla myšlenka Ondřeje Suchana a myslím, že původně se o tom maratonu bavili k pětadvacátému výročí Radiožurnálu. Je to myšlenka, která už je ve vzduchu delší dobu, ale realizace se dočkala v téhle podobě charitativního maratonu.

Na jaké situace, se kterými se vyrovnávají mladí lidé, má projekt upozornit?

Má vzít celé téma složitého dospívání generace Z. Můžeme na jednu stranu říkat, že jsou to sněhové vločky, nějakým způsobem je nálepkovat a říkat, že my jsme to zvládli lépe. My si ale myslíme, že je lepší přístup podívat se na bolesti, které je trápí, ať už je to šikana, kyberšikana, vliv sociálních sítí, nárůst psychických problémů, sebepoškozování a tak dál.

Na ně se chceme podívat s nejrůznějšími hosty, odborníky i s neziskovými organizacemi, které zástupcům generace Z, ohroženým dětem a mladým lidem pomáhají.

Dobročinných organizací, které se účastní, je 12. Třeba Centrum Paraple, Člověk v tísni, dětské krizové centrum Charita České republiky... podle jakého klíče jste je oslovili, jakým způsobem jsou do projektu zapojeny?

Klíč byl v podstatě dvojí. Jednak jsme vybírali z organizací, se kterými Radiožurnál nebo Český rozhlas spolupracuje dlouhodobě. To je typově Člověk v tísni nebo centrum Paraple. I u nich jsme se snažili najít „podprojekt“, který se věnuje generaci Z.

Druhý klíč byl v linii s tématem. To znamená, hledali jsme organizace, které se věnují ohroženým dětem nebo problémům v dospívání, třeba centrum Locika nebo Linka bezpečí, kterou asi každý zná.

Sbírka v rámci našeho Dobrého dne už běží. Ti, kdo chtějí přispět, se mohou podívat třeba na server iROZHLAS.cz nebo na stránku jatka78.cz. Tam najdou QR platbu, číslo sbírky a najdou možnost příspěvku i na Darujme.cz. Můžete přiblížit, co se bude odehrávat zítra během hlavního programu?

Je to kombinovaný program, který asi nemá nějaké srovnání. Když jsme odhadovali výtěžek, tak jsme došli k tomu, že vůbec nedokážeme říct, kolik darů se vlastně sejde, protože tahle akce v podstatě nemá obdoby.

Ale je to kombinovaný program, kdy každou hodinu bude živě hrát jeden hudební host a do toho budou diskuze se zajímavými hosty, s filantropy, se zástupci neziskových organizací, budou se střídat moderátoři Českého rozhlasu.

Na těch 24 hodin máme několik desítek hostů a celkově se na akci podílí zhruba 200 lidí. Už teď bych chtěl smeknout klobouk před kolegy z Českého rozhlasu, že takhle obří akci dali dohromady na dobrou věc.

Je možné se na jatka v rámci 24 hodin přijít podívat?

Primárně jsme zvali lidi z neziskových organizací, které jsou zapojeny, i jako formu poděkování za to, co dělají. Ale vím, že ještě nějaké lístky byly k dispozici a soutěžilo se o ně na Radiožurnálu.

Kam půjde podpora

Lidé, kteří přispívají na charitu, většinou velmi rádi vědí, kam jejich peníze jdou. Jak budou tyhle peníze rozdělovány? Vím, že se neví, kolik se vybere, ale už teď je tam třeba 90 tisíc korun.

Kolik se vybere je velká neznámá. Mechanismus je ale samozřejmě jasný a komunikujeme ho dopředu – to, co vybereme, rozdělíme beze zbytku rovným dílem mezi těch 12 organizací. Každá z nich měla vytipovat konkrétní projekt, na který peníze půjdou a anotace jednotlivých projektů najde případný dárce na webu iROZHLAS.cz a bude tak vědět, na co konkrétně přispívá.

Jak bude program běžet v noci? Přece jenom to je 24 hodin.

Poběží úplně beze změny. Střídání hudebních hostů probíhá po každé hodině, ať je den nebo noc, stejně tak probíhá střídání moderátorů. Já sám mám vstup myslím v půl jedné v noci, takže jsem i na tohleto zvědavý.

Posluchač, ať už si to zapne v kteroukoliv hodinu, nepozná rozdíl. Není to tak, že bychom na noc program utlumovali. V sobotu v 10 ráno začneme a v neděli v 10 ráno končíme, jedeme v plném tempu celých 24 hodin.

Vše samozřejmě k slyšení na Radiožurnálu. Můžete ještě zmínit, kde mohou lidé přispět, když se rozhodnou třeba právě během vysílání?

Chci zmínit, že možnosti přispění jsou otevřené už teď, tedy i předtím, než akce začne.

A už je tam 129 tisíc korun.

Je to tak. Děkuju moc všem dárcům. Možnosti budou otevřené i poté, co akce v neděli v 10 ráno skončí, to znamená, můžete přispět před i po. Možnosti jsou trojí.

Jak už jste zmínila, je to sbírka online na Darujme.cz. Druhá možnost je přispět darem na účet sbírkový, tam je pět osmdesátek: 8080808080/0300.

Třetí klasická možnost je dárcovská SMS ve tvaru DMS DOBRYDEN 30, DOBRYDEN 60, DOBRYDEN 90 nebo DOBRYDEN 190 na číslo 87 777.

