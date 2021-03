Spolupráce s vládou? ‚Jsme družina dobrodruhů, která jde zabít draka,‘ říká sociolog Buchtík

Už druhý týden funguje při ministerstvu zdravotnictví Mezioborová skupina pro epidemické situace vedená epidemiologem Petrem Smejkalem. „Byl to on, kdo obvolával lidi a sliboval jim, že to neskončí totálním fiaskem,“ popisuje vznik skupiny její člen sociolog a ředitel agentury STEM Martin Buchtík. Interview Plus Praha 18:35 25. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Buchtík | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Jsme taková družina dobrodruhů, která jde zabít draka a všude kolem vidí kostry dobrodruhů, kteří na něj šli předtím. A vlastně si není jistá, jestli místní král není i trochu černokněžník,“ glosuje.

Buchtík nechce odhadovat vyhlídky na úspěch, vyzdvihuje ale fakt, že jde o mezioborovou skupinu a že ze strany premiéra Andreje Babiše (ANO) byla poptávka, aby taková skupina vznikla. Mohl by jí proto více naslouchat.

Celá řada odborníků podle Buchtíka z různých důvodů nechce spolupracovat a radit vládě, protože s tím mají negativní zkušenost. „Část odborné obce má oprávněný dojem, že jejich pozice jsou zkreslovány nebo využívány k prosazování politických cílů. Že z nějakého doporučení se vezme jen část, která se pak cituje,“ popisuje.

Buchtík zdůrazňuje, že členové skupiny v ní působí zadarmo a ve svém volném čase. V jeho vlastním případě prý jde asi o 20 hodin práce týdně. „Z principu nemůžeme být politicky úkolováni, protože naše stanoviska jsou vydávána veřejně a adresována ministrovi, který by se k nim měl vyjádřit.“

Méně dokonalé lepší než nic

Podle sociologa existují ideální řešení, která už ale v české společnosti nejsou možná. Skupina se proto bude snažit navrhovat i suboptimální řešení, která ovšem budou lepší než nic.

„Debata je často rozdělena na to, že se to buďto udělá superskvěle, nebo to nemá smysl dělat vůbec. A to často není pravda,“ podotýká.

„Poradních orgánů a rozhodovacích stupňů je celá řada, svou roli proto vnímám jako doplňkovou. Moje expertíza přichází na řadu, až když se řekne, jaké je to kritické minimum věcí, které se musejí udělat z lékařského hlediska, a jaký je epidemiologický výhled na příští měsíc,“ přibližuje.

Osobně chce ve skupině upozorňovat na drtivé společenské dopady krize, kterou označuje za nejhorší za uplynulých třicet let. Klesá také ochota lidí dodržovat opatření a jde o to zjistit, která jsou pro veřejnost přijatelná a která nikoli.

„Vnáším tam perspektivu problémů, které lidé věnující se vakcinologii příliš nevnímají. Vakcinologové typicky řeší, která vakcína je bezpečná, a já typicky řeším, že je zde stále osmnáct procent lidí, kteří se nikdy nechtějí nechat očkovat žádnou vakcínou proti koronaviru. Také toto je součást řešení problému,“ dodává.

