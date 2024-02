Bude muset platit Bulovka 50 milionů korun? Spor o pohledávku za úklid soud opět odročil

Obvodní soud pro Prahu 8 měl poprvé projednat spor o padesátimilionovou pohledávku za úklid ve Fakultní nemocnici Bulovka. Tu po ní vymáhá firma přerovského podnikatele Petra Gremlici, který má vazby na uprchlého Radovana Krejčíře. Nakonec ale čtení žaloby a její projednání soud opět odročil. Mohly za to důkazy, které předložil právník Bulovky teprve v předvečer jednání. Tři roky táhnoucí se spor tak nabírá další zpoždění. Původní zpráva Praha 6:00 16. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ve čtvrtek mělo po třech letech konečně dojít k prvnímu projednání žaloby ve sporu o padesátimilionovou pohledávku za úklid ve Fakultní nemocnici Bulovka.

Jak už dříve informovaly iROZHLAS.cz a Radiožurnál, její splacení požaduje firma Sparex assets Petra Gremlici – přerovského podnikatele s vazbami na uprchlého Radovana Krejčíře – která pohledávku převzala od zkrachovalé firmy Alfedus servis. Ta v nemocnici dříve uklízela.

Nemocnice, která dluh neuznává a označuje ho za fiktivní, ale den před jednáním soudu poslala nové, rozsáhlé podání, ve kterém předkládá – podle jejího advokáta Jindřicha Vodičky – důkazy, že Gremlicova firma reálně pohledávky nepřevzala. Neměla by tedy mít nárok nemocnici žalovat.

„Na základě toho dokumentu, co se nám dostal čerstvě do rukou, jsme bez zbytečného odkladu připravili další linie argumentace na podporu obrany vůči žalobnímu nároku, který považujeme za zcela neoprávněný,“ vysvětlil právník Bulovky.

Soudce Jaroslava Kubáta pozdní podání rozladilo, poukazoval zejména na délku celého sporu. „Za jiných okolností bych to vyjádření bral jako obstrukční,“ konstatoval s tím, že tentokrát pozdní podání ještě přijme, musí mít ale čas se s ním seznámit. „Z daného důvodu na dnešním jednání nebude zahájeno projednání věci samé,“ dodal.

Advokát Sparex assets Lukáš Nezpěvák nechtěl celou situaci komentovat. „S odvoláním na advokátní mlčenlivost se bohužel nemůžu vyjadřovat. Musel bych mít svolení svého klienta, které zatím nemám,“ vysvětlil.

Podnikatel s vazbami na Krejčíře

Jak celý spor vznikl, přiblížilo už dříve serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu nejen vedení nemocnice, ale i někdejší majitel úklidové firmy Alfedus servis Alexandr Rusevský. Ten trvá na tom, že je vymáhaná pohledávka legitimní.

Podle šéfa úklidové firmy měl dluh Bulovky vznikat postupně od roku 2014, kdy firma přišla na to, že jí údajně nemocnice platí za její služby méně, než kolik by měla. Konkrétně že platí jen za jeden úklid ze tří. Situaci měl Rusevský řešit s bývalým vedením nemocnice – řediteli Andreou Vrbovskou a Františkem Novákem. Ti měli slíbit, že situaci napraví a s Rusevského firmou podepíšou dodatek smlouvy, který situaci napraví.



K tomu ale nikdy nedošlo, oba ředitelé byli zadrženi policií v rámci kauzy zmanipulovaných veřejných zakázek a postupně byli v jejích dvou větvích odsouzeni. A to je právě argument pro Bulovku, která trvá na tom, že je třeba vycházet z platné, podepsané smlouvy. A ta ujednání o navýšení ceny za úklid neobsahuje. Nemocnice tedy ani více platit nemohla.

Podnikatel Petr Gremlica Jméno podnikatele Petra Gremlicy není ve veřejném prosotru zcela neznámé. Podle veřejných rejstříků na počátku milénia spolupracoval s uprchlým zločincem Radovanem Krejčířem – byl například členem představenstva jeho firmy Corimex. Média pak připomínala i spojení mezi oběma muži v roce 2017, kdy podnikatel pomáhal Krejčířovu synovi Denisovi s pořízením domu v pražské Hostivaři. A figuroval i v případu sporu o břidlicový důl Svatoňovice, který se někdejší kancléř Vratislav Mynář snažil prodat čínské státní skupině firem CITIC.

Když pak Rusevský zjistil, že se s novým vedením nemocnice na doplacení údajně dlužných částek nedohodne, rozhodl se pohledávku nabídnout několika společnostem, které se živí jejich skupováním.

A kupce opravdu našel – pohledávku převzala v roce 2020 firma Sparex assets podnikatele Petra Gremlici. Spor s pražskou nemocnicí přitom není pro firmu novinkou, jak ukazuje tři roky stará smlouva s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně. Tehdy se povedlo firmě s nemocnicí dohodnout a částečně po ní pohledávku vymoci.

To se ale nedá čekat od současného sporu s Bulovkou, kdy nařízená mediace k domluvě nevedla. Kdyby Bulovka spor prohrála, byl by to podle jejího vedení velký zásah do rozpočtu nemocnice, který by prohloubil její přetrvávající problémy. Jak už dříve informovaly server iROZHLAS.cz a Radiožurnál, dluhy nemocnice se pohybovaly v řádu stovek milionů a s jejich splacením se počítá nejdříve za dva roky.