Bude na Síkelovi, co si vyboxuje. Mohl by prosadit i dobré příležitosti pro české firmy, říká komentátor

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila v úterý složení svého nového týmu. Český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) v něm má zastávat pozici komisaře pro Mezinárodní partnerství. „Nejdůležitější složkou portfolia je, když to řeknu úplně otevřeně, obrana proti pronikání Číny do třetích zemí," říká v rozhovoru na Radiožurnálu komentátor Hospodářských novin a spoluautor podcastu Bruselský diktát Ondřej Houska. Rozhovor Praha 21:09 17. září 2024

Karel Havlíček z hnutí ANO prohlásil, že portfolio pro Jozefa Síkelu je „neviditelný komisariát zaměřený na prosazování hodnot EU a spolupráci s rozvojovými zeměmi“. Do jaké míry má pravdu?

Předně platí, že každých pět let, když se obsazují nová portfolia v Evropské komisi, vláda, ať je u moci kdokoliv, tvrdí, že to je fantastické portfolio, strašně vlivné a opozice, ať v ní je kdokoliv, bude tvrdit, že to je úplně k ničemu.

Pravda, jak už to bývá, je někde uprostřed, je to průměrně vlivné portfolio. Nejde jenom o prosazování hodnot nebo vztahy s rozvojovými zeměmi.

Ve skutečnosti nejdůležitější složkou portfolia je, když to řeknu úplně otevřeně, obrana proti pronikání Číny do třetích zemí, snaha, aby se státy Afriky, státy Jižní Ameriky přiklonily spíš k Západu než k Číně. Zprostředkovávání investic tam, snaha získat tam suroviny a zdroje, jako je lithium, zelený vodík atd.

Jak jsem řekl, průměrně vlivné portfolio.

Mezinárodní partnerství je podle Jozefa Síkely pro Česko velmi atraktivní portfolio. Je prý nejsilnějším, které kdy Česká republika měla. V tom byste mu asi za pravdu nedal, nebo ano?

Věra Jourová, když se stala eurokomisařkou poprvé, v roce 2014, měla na starosti spravedlnost.

Tehdejší opozice, dnešní vládní strany, se tomu vesměs vysmívaly, ale ve skutečnosti to bylo docela vlivné portfolio kvůli regulaci technologických gigantů.

O post eurokomisaře se ucházím s cílem co nejvíce se podílet na ekonomickém rozvoji Evropy a portfolio Mezinárodního partnerství mi dá možnost se soustředit na posilování ekonomické bezpečnosti, na diverzifikaci našich dodavatelů kritických surovin a na otevírání nových trhů… — Jozef Síkela (@JozefSikela) September 17, 2024

Já bych řekl, že to bylo asi těsně nejvlivnější portfolio, které kdy Česko mělo. A to dnešní Síkelovo je hned za ním, určitě je vlivnější než to, co má teď Věra Jourová na starosti ve svém druhém mandátu v Evropské komisi.

Snaha čelit Číně

Předsedkyně KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná míní, že Síkelovo portfolio nemá reálný vliv a Česku prý nijak nepomůže. Síkela podle ní bude „akorát dělat špinavou práci pro Brusel“. Tušíte co tím myslí?

Nejsem úplně odborník na myšlenkové pochody Kateřiny Konečné, takže netuším.

Respektive asi to souvisí s tím, co jsem řekl, že velkou součástí toho portfolia je snaha čelit Číně. A to se šéfce KSČM pravděpodobně nelíbí. Naopak, to portfolio může být docela důležité v dnešní době, kdy vidíme ústup globalizace, snahu snížit závislost na dovozu třeba právě z Číny a z jiných koutů světa.

Takže bude na Jozefu Síkelovi, co si vyboxuje, co prosadí. Pokud by se mu podařilo vyboxovat hodně, tak naopak může prosadit i hodně dobré byznysové příležitosti po světě pro české firmy. Ale je to na něm.

Politolog Petr Kaniok připomněl, že eurokomisaři sice nejsou prodlouženou rukou národní politiky, ale představují důležitou spojku mezi Komisí a vládou. Nemělo by to být ale ideálně tak, že bez ohledu na národnost nebo státní příslušnost zastupují zkrátka zájmy celé Unie?

Tak to určitě je.

Every member of my team will bring in their own experience and perspectives on Europe.



Together, we will be one team, working towards one common goal.



To make Europe stronger. pic.twitter.com/xIvDNv4C7t — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 17, 2024

Eurokomisař nemůže otevřeně hájit zájem svojí země, musí hájit zájem Evropské unie, to je pravda.

Na druhou stranu úplně každý eurokomisař z jakékoliv země se chová tak, že informuje tu svoji zemi o tom, co se připravuje v Bruselu, co důležitého se bude projednávat a naopak zase v Bruselu zprostředkovává, jaké jsou priority jeho domovského státu.

Je jasné, že tím, že přesídlí do Bruselu, se neodstřihne od své národní identity. Francouz vidí věci prostě po francouzsku, Čech po česku a tak dál, a vnáší tento pohled do evropské politiky. To je úplně běžné.

Jak se podle vás dařilo v této funkci Síkelovi předchůdkyni Juttě Urpilainenové?

Ta to měla o něco ztížené v tom smyslu, že její portfolio bylo hlavně o mezinárodních partnerstvích, čili o rozvojové pomoci. Evropská unie je největším dárcem rozvojové pomoci na světě, ale pro Česko, to si nenalhávejme, toto není určitě priorita.

Postupem času se k tomu přidal projekt, který se jmenuje Global Gateway, to je ta snaha čelit Číně. A ten je teď u Síkely nedílnou součástí portfolia. Takže si myslím, že teď bude to portfolio významnější, než když ho zastávala Jutta Urpilainenová.