Bude to skok dopředu, RegioJet zajistí rychlíkové trasy. Ministerstvo plánuje další změny, tvrdí novinář
Dopravní společnost RegioJet převezme od prosince roku 2029 provoz pěti rychlíkových linek. Většinu z nich nyní provozuje firma Arriva. Stát RegioJetu za 15 let provozu zaplatí přes 11,5 miliardy korun, jak vyplývá z registru smluv. „Ministerstvo dopravy plánuje postupně vysoutěžit v podstatě všechny dálkové linky. Nelze čekat, že vše zůstane při starém,“ říká Jan Sůra, zakladatel a redaktor webu Zdopravy.cz, který na změnu v pátek upozornil.
Co rozhodlo, že v soutěži neuspěla Arriva, ale RegioJet? Bylo to jen nabídnutou cenou, nebo hrálo roli ještě něco jiného?
Bylo to pouze nabídnutou cenou. Soutěž byla otevřená a cena byla jediným hodnotícím kritériem. Je na místě připomenout, že soutěž byla unikátní počtem zájemců. Přišly čtyři nabídky, které se od sebe lišily, především mezi prvním a druhým místem.
00:00 / 00:00
Ministerstvo plánuje postupně vysoutěžit všechny dálkové linky. Vítězstvím RegioJetu ušetří pět miliard, říká redaktor webu Zdopravy.cz Jan Sůra
Arriva skončila cenově úplně nejhůř. Je to samozřejmě o tom, jak moc si dopravce věří a ocení budoucí příjmy z jízdného a podobně.
Těmi dalšími kromě Arrivy a RegioJetu byly České dráhy a Leo Express. Vítězný RegioJet by na linkách měl provozovat nové vlaky. Je jasné, jak budou vypadat a jestli cestujícím nabídnou větší pohodlí?
Oproti stávajícímu stavu určitě. Vozba, která je nyní na trase zajišťována Arrivou, není úplně nejnovější - jde o modernizované jednotky z devadesátých let minulého století.
Nové jednotky, i když je RegioJet ještě nepředstavil, budou představovat velký skok dopředu už jen tím, že budou nové. Detaily by měl RegioJet představit v druhé polovině září. Vyrábět by je měla Škoda Transportation a měly by vycházet z elektrických jednotek RegioPanter, které cestující znají z české železnice.
RegioJet převezme provoz pěti rychlíků na severovýchodě Čech. Stát zaplatí přes 11 miliard
Číst článek
Stihne RegioJet za čtyři a čtvrt roku tyto nové soupravy získat? Nehrozí zpoždění v dodávkách?
Myslím si, že se ministerstvo dopravy z minulých soutěží poučilo a dalo opravdu velký čas na přípravu. Na ten počet jednotek, který má být vyroben, se čtyři roky jeví jako poměrně dostatečný termín.
I Škoda jako výrobce deklarovala, že za čtyři roky by neměl být problém ta vozidla schválit. Na druhou stranu půjde o unikátní řešení, protože vozidla budou kombinovat pohon na elektřinu a naftu, jelikož velká část tratí je neelektrifikovaná. Taková vozidla ještě v Česku nejezdí.
Změny na českých železnicích
Hospodářské noviny v posledních dnech informovaly o personálních změnách ve vedení RegioJetu a také o tom, že víc věcí nyní rozhoduje sám majitel Radim Jančura. Deník psal také o problematickém stavu vagonů. V jaké kondici firma je?
Pokud se podíváme na hospodářské výsledky, dosáhl loni RegioJet nejvyššího zisku v historii. Co se týče kvality služeb, najde se asi dost výhrad a je tam co zlepšovat.
Omezené kapacity, náklady na klimatizaci a osvětlení. Ubývá vlaků s kupé, dopravcům se nevyplatí
Číst článek
Co se týče plánu na expanzi, RegioJetu se daří, protože se daří získávat další provozní soubory od státu. Myslím si, že personální změny patří k životu běžných firem, ne každý ve firmě zůstane až do důchodu a lidé se mění.
Je patrné, že si Radim Jančura jako majitel dal před pár lety trochu volnější režim a péči svěřil manažerům. Teď ho řízení firmy zase začíná bavit a věnuje se jí víc on sám.
Koncem letošního června podepsalo ministerstvo dopravy smlouvu na provoz dvou linek z Prahy do západních Čech. Ten bude naopak nově zajišťovat Arriva, linku zatím provozují České dráhy. Dají se čekat další změny v tom, kdo provozuje rychlíky na českých tratích?
Ministerstvo dopravy plánuje postupně vysoutěžit v podstatě všechny dálkové linky. Nelze čekat, že vše zůstane při starém.
Každý balík soutěží záleží na přístupu jednotlivých dopravců. Některým to více zapadá do nějakého konceptu, protože třeba již v regionu působí. To byl například případ Arrivy v Plzni, kde zajišťuje autobusovou dopravu v celém kraji.
‚Rychlejší i bezpečnější.‘ Správa železnic otevřela modernizovanou trať mezi Mstěticemi a Čelákovicemi
Číst článek
Je asi jenom dobře, že se taková věc děje. Soutěže ukazují, že cena za kilometr nebo kolik stát platí za provoz vlaků oproti současnosti nebo odhadu ministerstva výrazně klesá.
Pětimiliardová úspora
Jaký je výsledek této konkurence a výběrových řízení? Dá se říct, kolik díky tomu stát může ušetřit?
Pokud se podíváme na tuto soutěž, kde je ta úspora poměrně velká, tak jde o více než pět miliard v porovnání s odhadem, s nímž stát počítal.
Cena bude vyšší, než kolik se nyní platí Arrivě, nicméně je potřeba vnímat, že se platí za staré jednotky. Jejich odpisová cena je mnohem vyšší a v roce 2029 dojde k pořízení nových jednotek a k zásadnímu skoku ve kvalitě cestování.
Rychlostní milník české železnice. Mezi Prahou a Českými Budějovicemi se vlaky rozjedou na 200 km/h
Číst článek
Není to úplně srovnatelné, ale odhad byl o pět miliard vyšší. Z 19 na necelých 12 miliard je poměrně velká úspora.
A profit pro cestujícího je tedy také zjevný.
Ten asi posoudí cestující sami. Hlavní změna budou kvalitnější vlaky. Co bohužel ještě v Česku chybí, je nějaké větší propojení jízdenek veřejné dopravy s celým systémem veřejné dopravy.
Máme tady jednotnou jízdenku OneTicket, ale ta platí pouze na železnici. Bohužel tady stále nemáme celostátní propojení s autobusovou dopravou. Pouze v rámci jednotlivých krajů jsou integrované jízdenky.