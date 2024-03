‚Bude tady ruch, světelný smog.‘ Obce kolem chystané gigafactory na Karvinsku chtějí záruku kvality života

V sousedství plánované gigafaktory na Karvinsku to vře. V Dolní Lutyni obyvatelé sbírají podpisy potřebné k vypsání místního referenda. Starostové okolích obcí společně žádají vládu o více informací a důkladné prověření, jestli je vůbec stavba továrny možná. Nechtějí záměr blokovat, ale požadují, aby se tam i pak lidem dobře žilo. Ostrava 10:32 10. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soukromý řopík v oblasti mezi Věřňovicemi a Dolní Lutyní, kde má stát gigafactory. | Foto: Klára Filipová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Já bych si klidně pozvala ministra obchodu, životního prostředí, aby tady vznikla debata, co tady chtějí. Ale občané to určitě nechtějí,“ říká Lenka Černochová z Věřňovic, která v pátek spustila sběr 1200 podpisů potřebných k vypsání místního referenda proti výstavbě obří továrny na autobaterie. Nelíbí se jí, že je vláda postavila před hotovou věc.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si audioverzi článku

„Lidi nejsou pro to, aby tady stály plechové haly. Bude tady ruch, světelný smog, znečištěné ovzduší a nechci tady v tom vychovávat svoje děti,“ dodává.

Že by Věřňovice utrpěly výstavbou průmyslové zóny nejvíc, připouští Pavel Buzek ze STAN. Je starostou Dolní Lutyně, pod kterou obec u polských hranic se šesti sty obyvateli spadá.

„Kdyby se to všechno postavilo, tak Věřňovice budou za nějakých dvacet třicet let ze tří stran obklíčeny průmyslovými stavbami – dálnice, vrtka, zóna,“ vysvětluje Buzek.

Státu chybí 40 procent území pod gigafactory. Vyvlastňování nepopřel, s vlastníky se chce domluvit Číst článek

Vrtka je zkratka pro vysokorychlostní železnici. Ta má kolem obce vést z východní strany. Nejen v Dolní Lutyni chce starosta vědět, jaká pozitiva jim vládní plán přinese. Dopady by továrna měla i na obyvatele Dětmarovic a Bohumína.

„My se nebudeme přivazovat ke stromům, ale chceme, aby byly zodpovězeny všechny otázky, než bude možné přistoupit k investici. My vnímáme, že pro kraj by to byl přínos, ale těm, kdo tady běžně žijí, kterým by se zhoršily podmínky, tak se nedivme, že se jim to nelíbí,“ říká starosta Bohumína Petr Vícha (SOCDEM).

Starostové chtějí záruky, že obce kolem možné průmyslové zóny nezahltí auta. Konkrétně, že stát urychlí výstavbu obchvatu Dolní Lutyně, po kterém volají už dvacet let. A že se nesníží kvalita života chráněných druhů zvířat, ale hlavně lidí, kteří okolo zamýšlené továrny žijí.

‚Jsou na hlavu nebo co?‘ Obyvatele Dolní Lutyně překvapil plán vlády na stavbu gigafactory v polích Číst článek

„Oni většinou chtějí investovat do roka, do dvou, to znamená, chceme ty procesy urychlovat, ale to vůbec neznamená, že bychom se nechtěli bavit s občany. Vyslechnout si ty názory a za jakých podmínek to bude možné,“ říká Petr Očko z Czechinvestu. Podle něj je nejdřív potřeba rychle připravit plochu pro investora.

Slibuje tak pravidelné diskuze se starosty i obyvateli okolních obcí. Termíny ale zatím naplánované nejsou. S průmyslovou zónou souhlasí i Moravskoslezský kraj. Zastupitelé ve čtvrtek spustili změny územního plánu ve zkráceném řízení.

Podle vlády o Dolní Lutyni stojí konkrétní investor. Továrna za 200 miliard má zaměstnat až sedm tisíc lidí. Pokud jednání zkrachují, stát chce mít průmyslový park připravený pro jiného zájemce.