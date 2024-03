Bude ve svátek zavřeno, nebo otevřeno? ‚Absurdní zákon je třeba zrušit,‘ tvrdí poslanec

Dva poslanci ODS navrhují zrušit zákon, který nařizuje obchodníkům s plochou prodejny nad 200 metrů čtverečních, aby v 7 ze 14 státních svátků měli zavřeno. Podle jednoho z předkladatelů Jana Bureše jde o absurdní situaci, kdy v podstatě existují státní svátky dvou kategorií. „Zákon má být srozumitelný každému a jednoduše aplikovatelný. Pak se neobchází a snadněji se vymáhá,“ zdůrazňuje. Interview Plus Praha 18:43 13. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zákon nařizuje obchodníkům s plochou prodejny nad 200 metrů čtverečních, aby v 7 ze 14 státních svátků měli zavřeno (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

V zákoně jsou i další ustanovení, která o vyjmenovaných svátcích nařizují uzavření některých prodejen bez ohledu na velikost – jde například o zastavárny nebo prodejny s použitým zbožím.

„Je to třeba antikvariát? Jakou má společenskou nebezpečnost taková prodejna starožitností? Nebo když někdo ve svátek chce odvézt odpad do sběrného dvora, tak nemůže. Je to absurdita,“ podivuje se Bureš.

Nebrání se přitom variantě, že by obchody musely zůstat zavřené o všech státních svátcích, dokonce to považuje za racionálnější, než je současný stav. Nejdříve by o tom ale měla proběhnout společenská debata.

„Já říkám, že jestli chceme svobodu podnikání a kapitalismus, tak mu nechme volný průběh. Ale nevadilo by nám ani, kdyby celospolečenský úzus byl, že je ve svátky zavřeno. Na Svátek práce jsme kdysi chodili do průvodů a slavili ho zavřenými obchody, dnes máme bez problému otevřeno,“ poznamenává.

Po zákonu omezujícím pracovní dobu ve svátky před lety volaly odbory. Bureš namítá, že zaměstnanci mají v Česku velmi silné postavení a také možnost volby přejít k jinému zaměstnavateli.

„Spousta z nich také ve svátek chodí do práce ráda, protože mají stoprocentní příplatek. My je tím diskriminujeme,“ podotýká

Návrh na zrušení zákona neprošel už v předchozích volebních obdobích a podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) nerespektuje koaliční smlouvu. Podle Bureše dnes už ale ani mnozí zastánci zákona přijatého v roce 2016 nevědí, jaké absurdity způsobuje.

„Člověk by neměl dělat věci zbytečné, takže bychom rádi, aby Sněmovna zákon projednala. Samozřejmě nevíme, jaké nové výzvy a priority nás čekají. Čekáme, jakým způsobem se k tomu postaví vláda. Negativní stanovisko by bylo velmi komplikující. Vnímáme, že existuje koaliční smlouva a jako koaliční poslanci bychom proti vlastní vládě neměli jít,“ připouští.

