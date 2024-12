‚Budou muset jezdit opatrně.‘ Holčovice řeší, jak odhrnovat sníh z povodní poškozených silnic

„To je pluh, který je na zadním tažném zařízení tohoto traktoru,“ popisuje starosta Martin Hradil z nezávislého sdružení. Při pohledu na pluh je zřejmé, že odhrnování bude náročné, jelikož hrozí, že údržbář současně shrne i štěrk. „Údržba v zimních měsících bude horší,“ souhlasí starosta.

Traktor s pluhem je základní výbavou zimní údržby v Holčovicích. „Komunikací jsme měli zničených hodně, jsou přetažené pouze štěrkem, který nemá takovou vlastnost jako klasická asfaltová vozovka. Budou muset být citliví, nebudou sníh asi úplně stahovat z povrchu štěrku. Když bude velká vrstva sněhu, tak se to škrábne úplně jemně,“ říká Hradil.

Mužem, který bude pluh na místních cestách ovládat tak, aby cesty odhrnul, ale zároveň neshrnul štěrk, je jednašedesátiletý Pavel. „Uvidíme podle toho, jaké budou mrazy a sníh,“ říká o postupu shrabování.

Odhrnout, nebo načechrat?

Zvládne komunikaci pluhem shrábnout tak, aby štěrk neodhrnul? „Jenom načechrat. Je to samá díra. Odhrnu to, ale stejně ne tak, aby auto mohlo projet. Bude to prostě náročné,“ myslí si.

Teď jsme se starostou Martinem Hradilem dorazili do míst, kde je onen problém. Tady je komunikace, která je právě vysypaná jenom štěrkem. Je tu dokonce ještě bláto.

„Tady, o kousek výše, vidíte konec asfaltové cesty, která po povodních zůstala. A tamhle od mostku, kde je sněhová pokrývka, je všechno navážka, celé to tady bylo vymleté. Materiál, který tu chyběl – z celého úseku, kde stojíme, ohromné množství kubíků zeminy, štěrku – se musel zpátky navézt, aby mohla komunikace probíhat,“ popisuje starosta Hradil.

Kdyby traktor shrnul sněhovou pokrývku až na zem, tak pracně navezený štěrk zase odhrne. „Budou muset jezdit opatrně. A radlici na podkladu budou muset mít šetrně položenou. Ale říkám, když napadne pět centimetrů sněhu, nemá cenu traktor posílat,“ říká starosta.

V Holčovicích doufají, že už příští zimu by malé cesty měli mít opravené tak, že jejich traktory s pluhy mohou vjet bez jakýchkoliv potíží.