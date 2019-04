Brutalistní budovu v centru Prahy čeká proměna na obchodní dům. Historici architektury jsou proti

Po budovách Kotvy, Máje a Transgasu čeká výrazná změna další podobnou stavbu v centru Prahy. Z brutalistní budovy bývalého svazu studentstva na konci Pařížské ulice má být obchodní dům. Dělníci vymění vnější plášť, radikálně zasáhnou do interiéru a budova bude vyšší. Průčelí ani styl domu se ale změnit nemá. Ministerstvo kultury minulý týden odmítlo, že by stavba mohla být památkou. Investiční skupina Kaprain chce budovu opravit do dvou let.

Fotogalerie Praha 6:00 20. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít