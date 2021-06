Prokázání bezinfekčnosti až při návratu. Bulharsko zmírnilo podmínky pro cestující z Česka

Cestovat do Bulharska jde od středy bez jakýchkoliv omezení. Nutnost prokázat se negativním testem na koronavirus, případně certifikátem o prodělání nemoci nebo potvrzením o vakcinaci aspoň jednou dávkou bude platit až při návratu zpět do Česka. Na twitteru to napsal ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). Praha 18:38 16. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bulharsko patří s Řeckem a Chorvatskem mezi Čechy nejvyhledávanější letní destinace (ilustrační foto). | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Umožní Čechům cestovat do Bulharska, aniž by museli cokoli prokazovat, ale stále platí naše ochranná opatření. Když se budou vracet, budou muset absolvovat buď antigenní test, nebo být 22 dní po první dávce očkování anebo mít dostatek protilátek,“ řekl Kulhánek Radiožurnálu.

Přísnější pravidla platí aktuálně pro cestování do Chorvatska, ministr ale oznámil, že i cestování do této destinace by se mělo zjednodušit. Bulharsko patří vedle Řecka a právě Chorvatska k nejvyhledávanějším turistickým místům.

V Bulharsku se můžou konat kulturní akce do padesáti procent kapacity, za stejných podmínek tam otevřeli kina, muzea nebo divadla. S kapacitním omezením fungují i restaurace.

Bulharsko patří s Řeckem a Chorvatskem mezi Čechy nejvyhledávanější letní destinace. Před pandemií tam vyjelo skoro 190 tisíc Čechů, loni se jejich snížil počet na čtvrtinu.