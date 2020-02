Čech po návratu z Íránu ke koronaviru: Ani doktor na infekčním nám nebyl schopen říct, co by se mělo dít

Skupinu Čechů po návratu z Íránu z města Qom převezly sanitky do Nemocnice na Bulovce, kde mají být otestováni na koronavirus. „Čekáme už hodiny, není tu nikdo, kdo by nám odběry udělal,“ řekl v úterý odpoledne Radiožurnálu účastník cesty, arabista Daniel Křížek. Podle Filipa Řepy, vedoucího odboru komunikace Nemocnice na Bulovce, vzorky pacientům odebrány byly a zpracovává je teď Státní zdravotní ústav. Praha 17:50 25. 2. 2020 (Aktualizováno: 18:36 25. 2. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „My máme chuť si vzít batohy a jít prostě na MHD, ale pochopitelně, že to neuděláme.“ | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Dnes (v úterý, pozn. red.) přiletěly dvě skupiny Čechů z Íránu. Vy jste z druhé skupiny lidí, která přiletěla kolem poledne. Z jakých univerzitních pracovišť jste?

V podstatě celá naše skupina je tvořená studenty a pracovníky Katedry blízkovýchodních studií Západočeské univerzity, také je tu jeden akademický pracovník a jedna studentka z Univerzity Palackého v Olomouci. Všichni jsme byli součástí studijně výzkumné skupiny, která každý rok jezdí na na partnerskou univerzitu do Íránu ve městě Qom.

Filip Řepa, vedoucí odboru komunikace Nemocnice Na Bulovce Nemají žádné příznaky a spíše je to preventivní opatření. Předpokládá se, že nejsou nakažení, že nejsou infekční. Když budou v domácí karanténě, tak nehrozí riziko, že by nakazili někoho dalšího do doby, než budou známy výsledky.

Co vás teď na Bulovce čeká? Jaké testy musíte postoupit?

Teď nás nečeká nic jiného, než nějaké odběry krve a výtěry z nosohltanu, problém ovšem je, že navzdory tomu, že představujeme pravděpodobně zásadní nebezpečí pro veřejné zdraví České republiky, tak tady není nikdo, kdo by ty odběry byl schopen provést.

Takže ta druhá skupina, jejíž jsem se stal součástí, která přistála na Ruzyni ve 12.30, tady prostě teď čeká už hodiny na to, než přijde nějaká sestra, která bude schopná vytisknout štítky a udělá nám odběry do příslušných zkumavek. Celý postup působí velmi tragikomicky.

Máte nějaké informace o vašich kolezích z druhé skupiny?

První skupina přijela v sedm ráno a od toho momentu, kdy je sem dopravili z Ruzyně, tak prý čekají na nás, protože se samozřejmě státu nevyplatí posílat do Plzně dvě sanitky. Takže je tu od rána zdržují jen proto, aby nás pak mohli všechny rozvézt najednou.

Všech 11 vás zatím zůstává na Bulovce?

Ano, všichni jsme tady a smysl nám zůstává víceméně utajen.

Máte nějaký hrubý odhad, kdy by odběry mohly proběhnout? A kdy byste se mohli vydat do Plzně?

No to nevíme, protože doktor, který tady je, tak se vyjádřil v tom smyslu, že bohužel odběry sám neprovede. Čeká na to, až mu systém zašle sestru nebo někoho, kdo nám ty odběry udělá. My máme chuť si vzít batohy a jít prostě na MHD, ale pochopitelně, že to neuděláme.

Po provedení odběrů pojedete všichni do Plzně?

Ne všichni ne, protože je tady Dr. Franz z Olomouce se studentkou, takže ti pojedou do Olomouce.

Pojedete sanitkami?

Pojedeme nějakou dopravou, kterou nám tady zařídí.

Platí tedy, že pokud testy proběhnou v pořádku, tak budete v domácí karanténě?Ty výsledky testů budou nejdříve večer, pravděpodobně spíš zítra dopoledne, ale protože nikdo z nás nemá příznaky toho koronaviru, tak postup je takový, že bychom měli zůstat v domácí karanténě, což je dejme tomu v pořádku, ale ani doktor tady na infekčním oddělení nám nebyl schopen nebo ochoten říct, co by se mělo dít, kdyby snad nějaký ten výsledek byl pozitivní. Ale nikdo z nás nemá žádné příznaky, takže to doporučení je, až potom, co nás vezou nebo rozvedou našich domovů, prostě zůstat v domácí karanténě těch 14 dní.

(U všech 11 Čechů lékaři udělali testy na koronavirus. U šesti z nich byl výsledek negativní, u pěti ostatních ho lékaři budou znát pozdě večer nebo ráno, pozn. red.)

Je to jen doporučení nebo nařízení?

Já nevím, zatím jsme tady nic nepodepisovali, ani si nemyslím, že bychom něco měli podepisovat. Jde o to, že se vracíme z míst, kde ten koronavirus byl, tak bychom se podle toho měli i chovat a všichni s tím počítají.

Vysvětlil vám někdo, proč nemusíte být v nemocnici, ačkoliv jste se vrátili z ohniska nákazy, když první skupina vracející se z Wu-hanu v nemocnici byla?

My vlastně od těch lékařů tady nevíme nic, takže já nejsem úplně kompetentní osoba, abych se k tomu vyjadřoval a ani to nedokážu posoudit.

