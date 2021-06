Bulovka stále čeká na 90 milionů za polní špitál. Finance je nechtějí proplatit, Vojtěch hledá řešení

Polní nemocnice v Letňanech nepřijala ani jednoho pacienta, přesto její zřízení a fungování vyšlo na necelých 90 milionů korun. Ty po dohodě s ministerstvem zdravotnictví zaplatila Fakultní nemocnice Bulovka s tím, že je dostane zpět. Ministerstvo financí ale proplacení odmítá, vedení Bulovky situaci řeší se šéfem českého zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO). „Řadu věcí jsme kvůli tomu v nemocnici nerealizovali,“ říká šéf Bulovky Jan Kvaček. Původní zpráva Praha 5:00 9. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemocnice Bulovka | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pražská Bulovka už několik měsíců marně čeká, až někdo splní slib a milionové náklady na polní nemocnici jí proplatí. „Řešení hledáme společně s ministerstvem zdravotnictví,“ řekl serveru iROZHLAS.cz ředitel nemocnice Jan Kvaček.

Staronový šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO) se podle mluvčí Gabriely Štěpanyové seznamuje s postupem předchozích ministrů. Zároveň ale počítá s tím, že Bulovka slíbené peníze dostane.

„Vyžádal si veškeré informace a materiály. Je připraven záležitost řešit a najít řešení,“ uvedla pro iROZHLAS.cz mluvčí. Na návazné otázky ohledně toho, jakým způsobem bude situaci ministr řešit, už nicméně neodpověděla. Situace se totiž zdá být poměrně komplikovaná.

Nemáte nárok

Ministerstvo financí totiž trvá na tom, že nemocnice nemá na vrácení peněz nárok. „Stále platí to, že podepsala smlouvu se společností ABF. Proto by měla peníze hradit ze svého rozpočtu,“ zopakoval serveru iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva Zdeněk Vojtěch vyjádření, které v polovině května poskytl Deníku N.

Nemocnice se podle něj má obrátit na svého zřizovatele – ministerstvo zdravotnictví. Ani květnová změna na postu ministra zdravotnictví ale záchranu nepřinesla.

Jaký bude další postup? „Nyní to dáme na vládu a budeme čekat, jak dopadne další kolo. Jinak to v zásadě nejde,“ přiblížil šéf Bulovky Kvaček. Server iROZHLAS.cz s dotazy oslovil i předsedu vlády Andreje Babiše (ANO). Do vydání článku však nezareagoval.

‚Neměli bychom na to‘

Pokud by Bulovka nakonec peníze nedostala, musela by výrazně škrtat. „Je to pro nás obrovská částka a řadu věcí jsme kvůli tomu v nemocnici nerealizovali. Máme nějaký plán rekonstrukcí, nákupů přístrojů a tak dále. To bychom museli radikálně revidovat, kdybychom peníze nedostali. Zkrátka bychom na to neměli,“ popsal Kvaček, kde by peníze chyběly.

Šéf Bulovky nicméně stále počítá s tím, že se peníze do nemocničního rozpočtu vrátí. Postoj ministerstva financí podle svých slov nechápe.

„Doufám, že se to nakonec vyjasní. Ministr Vojtěch se nám snaží maximálně vyhovět a je mu jasné, že nám to někdo proplatit musí. Pokud by to proplatilo ministerstvo zdravotnictví, tak by muselo zase radikálně škrtat svoje věci. Jeho rozpočet není tak velký,“ uvedl Kvaček.

Špitál řeší policie

Celkově stálo zřízení polní nemocnice v Letňanech nemocnici Bulovka 88,2 milionu korun. Jen za pronájem prostoru od 18. října 2020 do 19. února 2021 zaplatila více než 74 milionů korun. Šéf Bulovky Kvaček podle svých slov vyzýval už v prosinci, aby ministerstvo zdravotnictví zbytečný projekt ukončilo.

„Opakovaně jsme na to prostřednictvím dopisů upozorňovali. Nakonec se to povedlo až o něco později, než jsme chtěli. Ale my jsme to pořád brali tak, že jsme jenom takový správce. Že jde jen o průtok peněz přes nás,“ řekl serveru iROZHLAS.cz už dříve Kvaček.

Letňanskou polní nemocnicí se navíc zabývá policie. Podle Seznam Zpráv ji v dubnu začala prověřovat Národní centrála proti organizovanému zločinu. Server zároveň uvedl, že si elitní detektivové vyžádali některé dokumenty.