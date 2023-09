Lékaři nás vydírají, ale primáře si sami vybrat nemohou, říká šéf Bulovky o ‚nepochopitelném‘ sporu

Spor mezi vedením Fakultní nemocnice Bulovka a zdejšími anesteziology stále nemá řešení. Přitom už od pondělí 2. října lékaři hrozí, že budou pracovat jen v běžné pracovní době od sedmi do půl čtvrté. Oddělení ARO a Urgentní příjem se bez anesteziologů ale neobejdou ani v noci nebo o víkendech. „Tým lékařů nechce odejít z Bulovky, jen si chtějí vymoct to, co se jim bude líbit,“ tvrdí ředitel nemocnice Jan Kvaček v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Praha 6:26 29. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel Fakultní nemocnice Bulovka Jan Kvaček | Zdroj: Fakultní nemocnice Bulovka

Abyste zajistil chod ARO a Urgentního příjmu nemocnice, nařídil jste přechod lékařů do nepřetržitého provozu. Ti to ale odmítají s tím, že podle jejich právního rozboru jim to vedení nemocnice nemůže nařídit. Tak jak to tedy je? Mohou to odmítnout, nebo ne?

Je to Anesteziologicko-resuscitační oddělení v nemocnici a oddělení Urgentního příjmu v nemocnici. Provoz v nemocnici je 24/7, to znamená, že oddělení mají nepřetržitý provoz. Anomálie je, že v nepřetržitém provozu jsou všichni, celá nemocnice, kromě lékařů. Ti mají jednosměnný provoz a pak hromady přesčasů.

To, co jsme udělali, je, že jsme i lékaře jako jediné, kteří nebyli v nepřetržitém provozu, do něj převedli. Například zdravotní sestry v něm jsou úplně běžně, to je naprosto standardní. Tím jsme to dostali do stavu, kdy na místo, aby všichni přišli do práce v sedm ráno, odcházeli v půl čtvrté odpoledne a pak někteří zůstávali extra, tak někteří přijdou na ranní osmičku, někteří přijdou na denní dvanáctku a někteří přijdou na noční dvanáctku. To je standard ve 24-hodinovém provozu.

A k otázce, jestli to mohou odmítnout. Z našich zaměstnanců nikdo nemá v pracovní smlouvě uvedený typ provozu, to znamená, že podle zákoníku práce, pokud to zaměstnavatel nařídí, jsou povinni to splnit.

Proč už v nepřetržitém provozu nepracovali lékaři ARO před tím? Proč to bylo dosud řešeno formou přesčasů?

To je zvykové, řekněme. Ve většině nemocnic je historicky dlouhodobě zvykem, že zdravotní sestry jsou ve 24-hodinovém nepřetržitém provozu a mají směny. A lékaři, byť jsou taky na pracovišti, které má nepřetržitý provoz, mají jednosměnný provoz a hromady přesčasových hodin. Že to tak není skoro v žádné nemocnici, je opravdu jenom historický zvyk, tam není žádný důvod.

Máte zprávy o chystaných odchodech lékařů z ARO? Hrozí hromadné výpovědi?

My máme do současného dne jedinou výpověď, kterou dal neúspěšný kandidát ve výběrovém řízení. Ten jí dal hned po tom, co nevyhrál, a nikdo jiný výpověď nedal. Tým lékařů nechce odejít z Bulovky, jen si chtějí vymoct to, co se jim bude líbit.

Celý spor už je nyní o tom, vynutit si primáře ze svého středu, kterého si sami vyberou, na místo toho, kterého jim dosadí na základě výběrového řízení ředitel nemocnice. Jestliže je pro ně jmenovaný primář nepřijatelný, byť nikdo neřekl proč, a říkají, že chtějí tohoto člověka a na tom trvají, tak ale zase to také není transparentní.

Oni chtějí, abych bez výběrového řízení jmenoval jimi vybraného člověka. My jsme dnes (v úterý 26. září., pozn. red.) nabídli týmu, řekněme, řešení na půl cesty. To spočívalo v tom, že dočasně pověříme někoho třetího a vypíše se nové výběrové řízení. Tým nabídku odmítl. Řekli, my chceme toho našeho kandidáta a jinak nenastoupíme do služeb.

Spory s bývalým primářem

Když se vrátím k prapočátku, tak celý spor vznik kvůli tomu, že se změnil primář oddělení ARO. Proč musel bývalý primář Jakub Bala skončit?

To je něco, k čemu jsem se vůbec nechtěl mediálně vyjadřovat. Ale protože pan primář se k tomu začal vyjadřovat do televize, tak jsem to vyjádření vydal na intranet nemocnice. Byly tam dlouhodobé spory v tom, jakým způsobem má ARO pro nemocnici fungovat.

Bulovka je nejzasaženější příjezdy zdravotnické záchranné služby v Česku. Jde o skoro třicet tisíc pacientů ze záchranky za rok. Tady bych zmínil, že Bulovka je jedna z nejmenších fakultních nemocnic a i přesto nejvíc záchranek jezdí zrovna sem. Takže nemocnice je tím extrémně zatížená a máme některá oddělení hodně exponovaná.

Třeba internu nebo chirurgickou kliniku. Tam je neustále plno a přitom před dveřmi stále stojí další záchranky. Například na jednotkách intenzivní péče nebo na chirurgii jsme od začátku letošního roku už hlásili skoro sto stopstavů záchrance, že nejsme schopni přijmout další pacienty. Na interně už to možná bude šedesát stopstavů jen za letošek.

Přitom je v tu samou dobu na lůžkové části oddělení ARO v průměru polovina lůžek volná. Ze strany bývalého primáře nebyla ochota změnit organizaci práce tak, aby si například přejímali pacienty z vytížených JIPek a pomohli. Byl to dlouhodobý spor, je to jeden z mnoha, takovýchto věcí je víc.

Například neefektivní rozdělení lékařů do jednotlivých pozic, takže na některých místech jich bylo zbytečně moc. Například v lůžkové části v momentě, kdy byla polovina lůžek volná, tam z mého pohledu neměli co na práci a na jiných místech přitom chyběli.

Dají se zmínit i další věci. Například dlouhodobá neefektivita a hluboká ztrátovost ambulantních provozů, které oni provozovali. Byly tam poměrně nepříjemné problémy v komunikaci s velkou částí členů vedení nemocnice, přitom primář má být docela důležitý člen týmu.

Na základě toho jsem řekl, že s ním spolupráce není možná. Je výborný lékař, ať zůstane se všemi, i platovými, podmínkami lékařem, s tím nikdo problém nemá, ale primáře musí dělat někdo jiný. Někdo, kdo je značně schopnější a bude schopný tyto věci vyřešit. Takže proto bylo vypsáno výběrové řízení.

Nespokojení lékaři z ARO právě toto výběrové řízení zpochybňují. Podle nich bylo netransparentní, vyhlášené narychlo, o prázdninách, trvalo nejkratší možnou dobu, tedy čtrnáct dní. Vypadá podle nich jako ušité na míru novému primáři Josefu Školovi. Co byste na tohle řekl?

Výběrové řízení vůbec nemuselo probíhat, neexistuje žádný zákonný požadavek. Vedoucí zaměstnance v nemocnici jmenuje a odvolává ředitel, tím to končí. Já mám právo si vybrat, kdo bude primář, a nemusím se vůbec nikoho ptát, když nebudu chtít. Takže to, že dělám výběrové řízení, je úzus nebo zvyk, který byl dodržen.

To, jestli má být vypsáno dva nebo tři týdny, na to není žádné pravidlo. Výběrové řízení bylo otevřené a transparentní, byli v něm přihlášení tři kandidáti, komise byla složená ze špičkových odborníků a přednostů klinik, nejen z Bulovky, ale i mimo. Komise poměrem 5:2 vybrala pana primáře Školu, není co dodat. Pan primář Škola má výborný doporučující dopis od předsedy odborné společnosti. Jaký větší kredit ještě má vlastně mít, to je otázka.

Taky proběhlo sociálními sítěmi, že se s panem Školou dobře znáte…

Já jsem to četl na Twitteru a poměrně mě to pobavilo. Před výběrovým řízením jsem ho viděl dvakrát, takže to je naprostý nesmysl.

Neschopenku, nebo nepřijít

Jaké jsou teď vaše možnosti oddělení stabilizovat? Co můžete dělat, pokud anesteziologové v pondělí odmítnou pracovat večer a v noci?

Pokud se podíváme na pracovní smlouvy s nemocnicí a na zákon, tak nemají žádnou legální možnost, jak nenastoupit do směny. To znamená, že pokud chtějí nepřijít, tak mají dvě možnosti. První je podvodně si sjednat neschopenku, druhá je zkrátka nepřijít a to je v rozporu s pracovní smlouvou i zákonem. Má to právní následky, protože tak opravdu mohou ohrozit pacienta.

Stále jsem nepochopil, proč se to děje, proč jednáme o osobě primáře, který byl doporučen výběrovou komisí, která opravdu má vysokou úroveň. Pan primář je sympaťák, odborně zdatný, tak proč o něm jednáme tímto způsobem a doktoři vyhrožují, že neposkytnou péči pacientům. To je mimo moje chápání.

Když to opravdu udělají, tak nám nezbývá nic, než službu postavit z několika lidí, kteří se toho nechtějí účastnit, v kombinaci s externisty, se kterými jsme dohodnuti. Ale to samozřejmě není dlouhodobě udržitelný stav.

Je to celé zvláštní. Oni tvrdí, že pod novým primářem nechtějí pracovat, nejsou schopni říct proč, ale nové výběrové řízení pro ně není dost dobré. Chtějí si nadiktovat, kdo bude primář, což není přijatelné. Neříkají, že pod tím člověkem nechtějí pracovat, dávají výpověď a půjdou někam jinam. Chtějí zůstat, ale nebudou poskytovat péči. Je to celé neuchopitelné. Dokud se alespoň reprezentanti, kteří jednají za tým, neodblokují a nezačnou jednat konstruktivně, tak se s nimi jednat nedá.

Máte připravený dostatek externistů na pokrytí nepřetržitého provozu ARO a Urgentního příjmu?

Určitě ne na dlouhé týdny a měsíce. Na nějakou dobu ano, ale vzhledem k tomu, že to nejsou stálí zaměstnanci, kteří by měli rozepsané služby dlouho dopředu, tak to je situace, která se vyvíjí. My stále intenzivně hledáme nové a další, protože pokud by provoz měl být postaven na externistech, tak jich nikdy není dost, protože mají i své zájmy jinde. Je zřejmé, že tohle není dlouhodobě udržitelný stav.

Můžete v tuto chvíli říct, že péče o pacienty není od pondělí ohrožena, že nemocnice bude fungovat, jak má? Protože příjem sanitek je jedna věc, ale bez anesteziologů se v celé nemocnici nemůže operovat.

Záleží na tom, jak dlouho bude tento stav trvat. To je jediné podstatné. Pokud nějakých třicet až čtyřicet zaměstnanců ARO a Urgentního příjmu řekne, že už nikdy nenastoupí do služby, ale bude v nemocnici dál pracovat, je to neudržitelné. Ale to je absurdní představa. Myslím, že to nemá precedent v žádné nemocnici, že by ji skupina zaměstnanců vydírala, že začne fungovat až tehdy, kdy splníme jejich požadavek. Protože o tom to celé teď je.

Primář lékařům nevadí

Jaká na odděleních pod novým primářem panuje atmosféra? Je napjatá?

To je právě zajímavé. Jak mám z různých stran informace, tak napjatá není. Protože pan primář Škola je sympatický člověk, přišel zvenčí, nikdo ho předtím neznal. Takže není žádný důvod, aby proti němu byl někdo vysazený.

Prakticky vždy, když se s někým baví, je to přátelské, až mnohdy milé. Mnozí mu říkají, že nejsou proti němu, ale za primáře ho nechtějí. Je to těžko uchopitelná situace. On slyší, že by za jiných okolností byl fajn, ale neakceptují ho.

Ale o čem to potom je? Já jako ředitel jsem zajistil výběr člověka, který je osobně milý a sympatický, je odborně na výši, staví se za něj mnoho odborníků, je organizačně schopný, protože má za sebou osm let primářování většího oddělení, než je to naše, které navíc spolubudoval.

Samozřejmě bylo neudržitelné dosadit tam primáře, který je pro lékaře neakceptovatelný z nějakých objektivních důvodů, například že někoho šikanuje nebo nezvládá obor. Na Bulovce je precedent, že byl někdo dosazen do čela oddělení nebo kliniky a následně byl odvolán, protože celý tým se shodl, že to z objektivních důvodů nejde. To je v pořádku. Ale pokud tam objektivní důvody nejsou, tak to je neuchopitelná situace.

Máte naplánovaná další jednání?

Samozřejmě máme. My s nimi jednáme průběžně, primář samozřejmě na oddělení je a řeší to neustále. Sháníme ještě další externisty, abychom oddělení ještě víc posílili. Snažíme se lékařům vysvětlit, že tato cesta opravdu nikam nevede. Asi neexistuje konstelace, kdy by si mohli natvrdo vynutit, že primáře si zvolí sami. To je těžko představitelné. Ministr jmenuje ředitele nemocnice, ten jmenuje vedení.