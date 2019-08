Vinaři prodávají první burčák, letošní počasí hroznům prospívá. Cena zůstává stejná jako loni

Vinaři na jihu Moravy začali prodávat první letošní burčák. Částečně zkvašený hroznový mošt většinou vyrábí z velmi raných odrůd. Cena zůstává stejná jako loni, tedy v průměru 70 až 80 korun za litr. Brno 9:55 9. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vinaři na jihu Moravy začali prodávat první letošní burčák. Na fotografii odrůda Irsai Oliver, která je jednou z nejvhodnějších odrůd k jeho výrobě | Foto: Štěpánka Kadlečková | Zdroj: Český rozhlas

Nejprve se na stáncích objeví částečně zkvašený hroznový mošt odrůdy Irsai Oliver. „S muškátem moravským je to podle mě nejvhodnější odrůda pro burčák. Je to silně aromatické a nádherně to voní. Pokračujeme muškátem a ten prakticky držíme co nejdéle. Sezonu pak ukončujeme veltlínem,“ popsal pro Český rozhlas Brno valtický vinař Miloslav Machuča.

Výroba burčáku trvá zhruba čtyři až pět dnů. A zájem zákazníků je podle něj v posledních letech stabilní.

„Prochází kvašením, každý den je proto v jiném stadiu. Někteří lidé to chtějí v raném stadiu, kdy je to vlastně ještě mošt, který nemá skoro žádný alkohol, ale jsou i zákazníci, kteří to chtějí silnější,“ doplňuje Machuča.

Letošní počasí pak hroznům ve vinohradech na jižní Moravě prospívá. „Úroda je zase pěkná. Žádné dramatické události se nestaly, ale pokud bude dalších několik let pokračovat sucho, tak se to odrazí i na těch keřích,“ uzavírá Machuča.

Zásadní byl podle vinařů dostatek vláhy v květnu, suchý a teplý červen hroznům nijak neuškodil. „Místně sice byly problémy s kroupami, ale žádné plošné škody kroupy nenapáchaly,“ zhodnotil už koncem července výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.

V loňském extrémně teplém a suchém roce dozrávaly hrozny o několik týdnů dříve, než je dlouhodobý průměr. První hrozny na burčák sklízeli někteří už na konci července, hlavní odrůdy pak v druhé polovině srpna.

Vinnou révu na jihu Moravy chrání proti špačkům sítě | Foto: Štěpánka Kadlečková | Zdroj: Český rozhlas