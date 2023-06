Třebíč pobouřila polonahá burleska tančící před dětmi. ,Dělají z komára velblouda,‘ hájí se pořadatel

„Růžovky si užijí i vaše děti, takže je určitě vezměte s sebou,“ slibovaly webové stránky Slavností růžového vína, jejichž devátý ročník se uskutečnil v sobotu.

Rodiče s dětmi ale byli překvapení, když před pátou hodinou odpolední začala na pódiu před třebíčským zámkem tančit spoře oděná burleska. V podprsence a kalhotkách nejprve odhodila konfety, aby záhy odhodila také vrchní část kostýmu. A prsa jí zakrývaly pouze střapce. Někteří lidé jen stáli kolem a nereagovali.

,Chodíme s pepřovými spreji.‘ Jablonec nad Nisou čelí dětským násilníkům, strážníci zavedli speciální linku Číst článek

Vystoupení vyvolalo kritiku na sociálních sítích. „Kdysi se tomu říkalo ohrožení mravní výchovy mládeže,“ napsala na facebokovou stránku akce uživatelka Lída.

Někteří ale akci hájili. „V programu to bylo, rodiče/dospělí tomu přihlíželi a nikdo nezasáhl, že by děti odvedl,“ upozornil uživatel Zdeněk.

Třebíčská radnice označila tuto akci za pobuřující a krajně nevhodnou. „Od nevhodného programu se distancujeme. Vyzýváme pořadatele, aby se veřejně za tento exces omluvil,“ uvedla pro iROZHLAS.cz mluvčí města Irini Martakidisová.

Město dalo na akci 60 tisíc korun. Nyní je bude chtít zpět. „Budeme je vymáhat zpět kvůli porušení etiky a morálky při slavnostech,“ vysvětlila mluvčí. „Město uvažuje, že tuto akci už znovu ze svého rozpočtu nepodpoří,“ doplnila.

Organizátoři chybu připouštějí. Zároveň se ale hájí, že jde o akci, na které se podává alkohol. „Přiznávám, že to byla i naše chyba, mohlo to být později večer. Na druhou stranu jsou to slavnosti růžového vína, takže je to o alkoholu. Myslím, že dělají z komára velblouda,“ řekl za pořadatele Aleš Mejzlík z firmy Night Robots.

Peníze je podle svých slov připraven městu vrátit. „Nevěděl jsem, že burleska má víc úrovní vystoupení. A někdo mi tam říkal, že toto bylo pravděpodobně nejvíce odhalené. Mohli jsme si to více pohlídat,“ přiznává.