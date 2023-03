Vládní letka se rozšíří o menší tryskáče, plánuje armáda. Ministři teď využívají velké nákladní letouny

Ministerstvo obrany plánuje rozšířit flotilu vládních letadel o tryskáče zvané business jet. Připravuje proto tendr na jejich nákup. Armádě totiž chybí malý dopravní letoun pro vládní delegace. Poté, co vojáci před dvěma a třemi lety vyřadili bez náhrady letadla challenger a Jak-40, využívají ministři na dlouhé cesty převážně armádní airbusy a někdy i nákladní letouny CASA. Ty jsou ale určené hlavně pro převoz nákladu a na cvičení pro výsadkáře. Praha 17:15 24. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český dopravní letoun CASA C-295 | Foto: J. Hlaváč | Zdroj: Armáda ČR

Připravit letadlo pro vládní delegaci trvá několik hodin. Výsadkáři s padákem a výzbrojí totiž sedí v armádních letounech CASA zády k oknům na odlehčených lavicích, které nejsou polstrované.

„V případě, že letí vládní delegace, tak můžeme namontovat VIP salon plus sedačky, které jsou posazené ve směru letu, maximálně 44 míst. A změna této konfigurace nám zabere zhruba dvě až tři hodinky ve čtyřech lidech,“ popisuje pro Radiožurnál nadporučík Jakub Stolín.

Uvnitř letadla je přitom velký hluk, cestující mají po celou dobu špunty do uší. Nemohou tak vést pracovní jednání. S vládním letounem CASA má své zkušenosti i bývalý bruselský zpravodaj Českého rozhlasu Viktor Daněk.

„Je to nákladní letadlo, do kterého se dají vložit sedačky, ale je to velmi improvizované. V důsledku toho nemají ministři žádné soukromí. Byli jsme svědky až anekdotické situace, že se ministr potřeboval převléci, ale neměl kde. Takže jsme všichni koukali jiným směrem, abychom se nedívali na nebohého pana ministra,“ vzpomíná.

15 lidí, 99 míst

Kvůli přepravě vládních delegací pak letadla CASA vojákům chybí pro výcvik. I z toho důvodu ministři létají hlavně velkými airbusy, které jsou pro téměř stovku cestujících. Jenže v těchto případech jsou letadla většinou poloprázdná.

„Nepotřebujeme letoun na delší nebo kratší trasy, ale potřebujeme letoun pro méně lidí. Tohle je zbytečně těžké, když naprostá většina delegací je kolem 15 nebo 20 lidí. Je zbytečné na to vypravovat letadlo pro 99 lidí,“ vysvětluje velitel 241. dopravní letky z vojenského letiště Kbely podplukovník Ondřej Kudělka, který také pilotuje armádní airbusy.

Cesta se tak podle něj zbytečně prodraží. „Výdaje narůstají s maximální vzletovou hmotností. Běžně se létá 60 nebo 70 tun. A za každou tunu navíc se platí. U menších letadlem se se stejným počet cestujících zaplatí čtvrtina,“ upřesňuje.

Ministerstvo obrany proto zvažuje nákup menších dopravních letadel známých jako business jet. Tyhle stroje létají ve vysokých letových výškách mimo běžné komerční linky, kde létá méně spojů.

Business jet tak nemusí dlouho čekat na volnou trasu. A mají i další výhody. Stará se o ně méně techniků, mají delší dolet a vyšší cestovní rychlost. Třeba do Izraele doletí za zhruba tři hodiny. S nákladním letounem CASA přistávají piloti až po osmi hodinách, a proto musí na místě přenocovat. S takzvaným bizjetem by se mohli ještě ten samý den vrátit.

Ministerstvo teď připravuje podklady k vypsání výběrového řízení na nákup menších dopravních letadel.

„V současné době je zpracovávána a připomínkována specifikace pro pořízení letounu kategorie business jet, kdy následně bude vypsána veřejná zakázka na nákup takových letounů, které budou nejlépe splňovat požadavky na přepravu ústavních činitelů,“ potvrdila mluvčí resortu obrany Simona Cigánková.

Podle mluvčí Velitelství vzdušných sil Zuzany Sekaninové by armáda mohla mít nové vládní tryskáče po roce 2025.