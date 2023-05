Vláda schválila nákup nových bojových vozidel. Černochová bude jednat s Německem o leopardech

Rozhodnutí, na které armáda dlouho čekala, udělala vláda Petra Fialy (ODS). Ve středu schválila nákup bojových vozidel pěchoty. 246 kusů vyjde na 59,7 miliardy korun a dodá je švédská firma BAE Systems, jak oznámil premiér Petr Fiala a ministryně obrany Jana Černochová (oba ODS) po jednání vlády. Smlouvu se Švédy podepsal vrchní ředitel Sekce pro vyzbrojování Lubor Koudelka. Praha 14:58 24. 5. 2023 (Aktualizováno: 16:05 24. 5. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bojové vozidlo pěchoty CV90 od společnosti BAE Systems | Foto: Michal Voska | Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

Ministryně obrany Jana Černochová po jednání vlády oznámila, že vláda schválila nákup nových bojových vozidel pěchoty. Půjde o vozidla CV90 od švédské firmy BAE Systems.

Česko oproti původnímu plánu, který počítal s pořízením 210 kusů, koupí 246 vozidel, český stát to vyjde na 59,7 miliard korun.

„Je před námi to, co mohlo být uzavřeno už dávno a na co jsme všichni čekali,“ uvedla ministryně s tím, že první BVP do Česka přijedou v roce 2026, všechna vozidla by měla mít česká armáda k dispozici v roce 2030.

Rozhodnutí přichází poté, co na konci června 2022 zrušil Fialův kabinet původní tendr na nákup z roku 2018 a následně pověřil ministryni obrany, aby jednala přímo se švédskou vládou.

Černochová zdůraznila, že podpis smlouvy se povedlo dojednat za devět měsíců. Podotkla také, že nedodržení čtyřicetiprocentního podílu českého průmyslu na zakázce je „pod přísnou sankcí“.

„Byly uzavřeny dva smluvní vztahy, jedna dvoustranná dohoda mezi Českou republikou a Švédským královstvím, zastoupeným agenturou FMV. Druhá, trojstranná dohoda mezi českým ministerstvem obrany, FMV a BAE Systems,“ vysvětlila Černochová.

Moderní tanky

Kromě toho vláda pověřila Černochovou, aby za Česko začala jednat s Německem o společném nákupu bojových tanků Leopard v nové verzi 2A8. Česko si od společného postupu slibuje výrazné snížení ceny, zkrácení dodávek a zajištění odpovídající logistické podpory.

Česko bude s Německem jednat o nákupu asi sedmi desítek tanků, hodnota tendru bude řádově v desítkách miliard korun. Dodány by mohly být do konce dekády, uvedl plukovník Ján Kerdík, ředitel odboru rozvoje pozemních sil.

Česká armáda v současné době využívá modernizované tanky T-72M4CZ. Ze skladů v uplynulých měsících poskytla několik desítek kusů starší verze T-72 Ukrajině. Za tuto pomoc obdrží od Německa 14 tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo Bpz3 Büffel, dosud do Česka dorazily tři stroje.