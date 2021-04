Ministerstvo průmyslu kritizuje malé zapojení českých firem do největšího armádního tendru

Ministerstvo průmyslu a obchodu zkritizovalo postup resortu obrany v zakázce na nákup bojových vozidel pěchoty (BVP). V tendru za více než 50 miliard korun je málo zapojený český průmysl, vyplývá z připomínek, které má Radiožurnál k dispozici. Na výrobě vozidel by se podle obrany měly české firmy podílet ze 40 procent. To ale podle ministerstva průmyslu nestačí. Původní zpráva Praha 13:47 14. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo průmyslu a obchodu zkritizovalo postup ministerstva obrany v zakázce na bojová vozidla pěchoty (ilustrační foto) | Foto: Michal Voska | Zdroj: Armáda ČR

„Požadujeme, aby ze strany zadavatele bylo u veřejné zakázky usilováno o maximalizaci podílu domácího průmyslu (nad minimální podíl ve výši 40 %) v rámci snahy o co možná nejvyšší posílení bezpečnosti dodávek,“ stojí v připomínkách ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

„V ČR by proto měl vzniknout výrobní podnik, který by se do dodávek pro další zakázky do třetích zemí zapojil, BVP chce pořizovat například Slovensko,“ přiblížila pro Radiožurnál mluvčí ministerstva průmyslu Štěpánka Filipová.

Česko podle MPO nemá být montovnou, ale potřebné produkty tady přímo vyrábět. Proto doporučuje i případné zřízení vývojového centra.

„Produkty v oblasti obrany totiž znamenají vysokou přidanou hodnotu, zapojení českého průmyslu znamená přenos vyspělých technologií a know-how. Přináší také pracovní místa, a tím zlepšuje zaměstnanost a také exportní potenciál ČR,“ uzavřela Filipová.

Resort obrany o připomínkách ví. „Mají problém s vývojem, exportem a s množstvím zapojení domácího průmyslu, domácích firem. Hodnotí to, což to je, jako strategický velký projekt. Jejich představou je, že zapojení domácího průmyslu by mělo být větší než těch 40 procent,“ řekl už v úterý Radiožurnálu ministr obrany za ANO Lubomír Metnar.

Víc podrobností neřekl s tím, že ještě nemá k dispozici písemné vyhodnocení připomínek. Až poté je vyhodnotí.

Tři zájemci

Po ukončení připomínkového řízení materiál ministerstvo obrany předloží vládě. To by mělo být na přelomu dubna a května. Teprve poté vyzve vybrané firmy, aby podaly závazné nabídky.

Ministerstvo oslovilo čtyři firmy, nabídku na dodání bojových vozidel pěchoty podaly tři.

O zakázku má zájem BAE Systems, která vyrábí vozidlo CV90; společnost General Dynamics European Land Systems s obrněncem Ascod a firma Rheinmetall Landsysteme, dodavatel vozidla Lynx.

Ze soutěže naopak odstoupilo německé konsorcium PSM s obrněncem Puma.

Největší zakázka

Pro připomenutí: ministerstvo obrany chce celkem nakoupit 210 bojových vozidel pěchoty za více než 50 miliard korun. Je to největší tendr v novodobé historii české armády.

Nová vozidla dostanou vojáci 7. mechanizované brigády. V NATO Česko slíbilo, že brigádu těžkého typu bude mít k dispozici do konce roku 2026.

Zakázku nicméně komplikuje současná pandemie koronaviru. Resort obrany kvůli ní už loni přesunul plánované testy nabízených vozidel, což je nezbytná podmínka pro výběr vítěze. Uskutečnit by se měly koncem dubna.

Z tohoto důvodu se změnil i termín případného podpisu smlouvy. Plánovaný byl na první polovinu letošního roku, nyní ho resort předpokládá ve druhém pololetí.