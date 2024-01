Na podporu bydlení posílal stát miliardy. Vliv na trh byl ale jen okrajový, hodnotí kontroloři

Stát vynakládá na podporu bydlení miliardy, vliv na trh s bydlením to má jen okrajový. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu. Podle něj hlavní problémy bytové politiky, zejména dostupnost a kvalita bytového fondu, dlouhodobě přetrvávají. Kontroloři prověřili peníze vynakládané ministerstvem pro místní rozvoj a Státním fondem podpory investic. Podle resortu je kontrolní zpráva nelichotivým vysvědčením hnutí ANO. Praha 10:36 15. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stát vynakládá na podporu bydlení miliardy, problémy ale přetrvávají, uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministerstvo a fond vydaly na podporu bydlení v letech 2016 až 2021 dohromady 13,9 miliardy korun a podpořily více než 4500 projektů.

Ministerstvo vedly v kontrolovaných letech Karla Šlechtová a Klára Dostálová (obě za ANO). „Kontrolní zpráva NKÚ potvrdila naše hodnocení v podstatě neexistující bytové politiky minulé vlády,“ uvedl v reakci místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

„Je to dost nelichotivé vysvědčení hnutí ANO, které nejdříve shodilo pod stůl zákon o sociálním bydlení s tím, že není potřeba. Poté ho nahradilo investičními programy, o které ale obce neměly kvůli nevhodně nastaveným podmínkám zájem,“ dodal.

Kontroloři upozorňují na absenci systémového řešení problematiky podpory bydlení, včetně jeho zákonné úpravy od roku 2016. Dotační a úvěrové programy ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu podpory investic jsou mimo jiné zaměřeny i na investiční podporu pořízení sociálních a nájemních bytů.

V pondělní zprávě kontroloři podotkli, že zatímco v letech 2016 až 2022 bylo v Česku dokončeno 234 538 bytů, z podpory resortu vzniklo do konce roku 2021 celkem 1894 sociálních bytů pro osoby se ztíženým přístupem k bydlení.

Dotačně-úvěrový program státního fondu Výstavba pro obce, zaměřený na výstavbu sociálních a dostupných bytů, měl zajistit a zlepšit bydlení nejméně 2375 domácnostem, na konci roku 2022 bylo ale podle kontrolorů dokončeno pouze 226 těchto bytů. „Předpokládaný ukazatel byl v tomto období plněn jen na cca 9,52 procenta, což je nepřiměřeně málo,“ uvedli kontroloři.

Nový zákon

Současné vedení ministerstva pro místní rozvoj v reakci uvedlo, že Státní fond podpory investic loni pod novým vedením úspěšně nahradil neefektivní programy Nájemní byty a Výstavba pro obce. Letos také obcím začne nabízet praktické poradenství pro přípravu projektů bytové výstavby.

Systémové řešení bytové nouze a jeho financování pro samosprávy má přinést návrh zákona o podpoře v bydlení, který resort připravil společně s ministerstvem práce a sociálních věcí. Návrh by Sněmovna měla projednat v tomto roce.

„Je to zákon, který významně může změnit politiku bydlení v České republice. A čekáme na něj téměř 30 let. Společně s celou širokou reformou Bydlení pro život je to teď moje nejžhavější želízko v ohni,“ poznamenal Bartoš.

Z kontroly také vyplynulo, že ministerstvo nemá dostatek informací o početnosti cílových skupin, o velikosti a kvalitě bytového fondu, zvláště pak toho, který je využíván k sociálnímu bydlení.

„MMR ani SFPI nedisponují přehledem o skutečné obsazenosti sociálních a nájemních bytů,“ míní kontroloři. Resort podle Bartoše buduje tým zkušených analytiků. „V závěru roku jsme zveřejnili výzkum obecních bytových fondů a také dlouhodobě neobydlených bytů,“ uzavřel ministr.

Téměř 14 mld. na podporu bydlení: vliv na trh je jen okrajový, problémy s dostupností a kvalitou přetrvávají.

