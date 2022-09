Výběr z médií: móda a udržitelné materiály, nedostupné bydlení a mzdy v Česku

V Česku roste zájem o přírodní náhražky živočišných materiálů v módním průmyslu - píše o tom Regionální deník. Kvůli nedostupnému bydlení v Praze se mladí lidé častěji stěhují do jiných míst ve Středočeském kraji, všímají si toho Hospodářské noviny. Deník Právo řeší, kdo si v Česku vydělá nejvíc a kdo má naopak nejnižší plat. Ukazuje se, že nejvyšší mzdy mají ředitelé firem. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:11 30. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít novostavba, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Deník

Módní průmysl směřuje k udržitelnosti a na vzestupu tak jsou přírodní náhražky živočišných materiálů, píše Deník. Celosvětový trh s veganskou dámskou módou byl před třemi lety ohodnocený na v přepočtu osm bilionů korun.

Zájem o oblečení z rostlinných materiálů roste i v Česku. Například firma Elega z Třebechovic pod Orebem, která vyrábí dámské kabelky, zařadila do sortimentu kůži, která je vyrobena z jablečných slupek.

Hospodářské noviny

Kvůli nedostupnému bydlení v Praze se mladí lidé častěji stěhují do jiných míst ve Středočeském kraji. To je téma pro Hospodářské noviny. V případě, že lidé do Prahy dojíždějí za prací, nejlepší možností jsou Říčany. Vyplývá to z analýzy společnosti Valuo. Důvodem je jak levnější bydlení ve zhruba patnácti tisícovém městě, tak dojezdová vzdálenost 20 kilometrů.

Mf Dnes

V Česku přibývá mladých lidí bez domova. Tématu se věnuje Mf Dnes . Například pražská organizace Naděje, která bezdomovcům pomáhá, za loňský rok eviduje přes 2300 klientů. V meziročním srovnání je to zhruba o stovku víc - čím dál častěji jde pak o lidi do 26 let. Tuzemská města ale mají problém s tím, že je mladší generace bezdomovců agresivnější.

E15

Výrobu automobilek znovu výrazně omezuje nedostatek dílů, konkrétně třeba polovodičů nebo baterií. Píše o tom deník E15 . Chybí navíc místa na lodích, které vozy převážejí mezi kontinenty a komplikací je i zdražování. Podle deníku je to riziko hlavně pro evropský trh. Potíže s nedostatkem komponentů evidují i tuzemské závody Škody Auto.

Právo

Kolik si kdo vydělá? Odpovídá na to deník Pr á vo s tím, že nejvyšší mzdy mají v Česku ředitelé firem. V prvním pololetí si vydělali v průměru skoro 300 000 korun hrubého měsíčně. Naopak nejnižší plat mají kurýři. Jejich průměrná měsíční hrubá mzda byla 18 800 korun.

Deník N

Co kdybyste pracovali jen tolik, za kolik vás platí? Tak zní titulek Den í ku N , který rozebírá termín „quiet quitting“, který překládá jako takzvané „tiché odcházení z práce“. Hlavním cílem ale je, aby lidé v zaměstnání dělali jen to, co jim udává smlouva s nadřízeným a nepracovali přesčas, aby se vedle pracovních povinností mohli věnovat i něčemu jinému.