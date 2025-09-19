Byl to můj životní řez, směje se archivářka, která otevřela tajemnou Masarykovu obálku
Archivářka Národního archivu Šárka Steinová vzala v pátek krátce po 10.30 do ruky skalpel. A otevřela tajemnou obálku, která obsahovala vzkaz prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. „Myslím, že se to povedlo. Řízla jsem obálku, byl to skutečně můj životní řez,“ řekla v rozhovoru pro Radiožurnál.
Byla jste to vy, kdo obálku otevřel. Je to pro vás běžná práce? Nebo jste byla v tomto případě více nervózní?
V tomto případě jsem byla celkem ve stresu, protože toto běžně nedělám před tolika posluchači a tolika diváky.
A povedlo se to tak, jak jste si to představovala? Nebo tam byl nějaký zádrhel?
Myslím, že se to povedlo. Řízla jsem obálku, byl to skutečně můj životní řez a nakonec jsem ráda, že všechno dobře dopadlo.
Překvapil vás ten samotný obsah?
Něco málo jsem asi očekávala, ale teď nedokážu říct k tomu obsahu. Protože já teď brzy nasednu do auta a odvezu obálku zpátky do trezoru Národního archivu. A v nejbližších dnech budeme její obsah zkoumat, protože tato analýza byla poměrně velmi rychlá. Takže doopravdy potřebujeme chvilku času na to se v tom textu zorientovat.
Co jsem viděla, když se fotila část obsahu obálky, tak byl samozřejmě v angličtině, ale ten text byl občas nečitelný, takže ho budeme muset samozřejmě nejdříve pořádně přečíst, přepsat a potom celý obsah analyzovat. Toto bylo na analýzu skutečně velmi rychlé.
A co bude dál? Je to tak, že teď se všichni seběhnou kolem jedné obálky a všichni budete pracovat na analýze, anebo to má svůj čas?
Má to svůj čas, nicméně by to mělo vyvrcholit, dejme tomu, v polovině října, kdy bychom se jako odborná veřejnost sešli nad obsahem a řekli si, co ta obálka nese za poselství. Jakmile to provedeme, bude všechno zdigitalizováno, tak ten dopis bude k dispozici badatelům. A já ho ještě začlením do celého toho velkého osobního fondu Jana Masaryka, tedy konkrétně do korespondence.
Nicméně ten dopis asi zůstane v trezoru a potom na konci roku 2026 věřím tomu, že se mi to podaří, bude celý ten fond k dispozici badatelům, kteří přijdou k nám na Chodov do Národního archivu. A budou moci studovat celý obsah fondu, nejenom ten dopis.
A je to tak, jak jsme to viděli, že se nad tím textem sejde více lidí a diskutují mezi sebou? Nebo tam platí nějaká jasná pravidla, jak se postupuje?
Samozřejmě existují pravidla při pořádání osobních fondů nebo vůbec fondů jako takových. Je problém, když dopis není nějakým způsobem signovaný nebo je podpis nečitelný, tak to už potom s kolegy diskutujeme, jak to vidíme, kdo je podepsán a podobně. Skutečně je toho mnoho, než potom dokážeme dát dohromady soupis, jakýsi inventář, a potom se s ním pracuje dál.
