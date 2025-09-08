‚To byl tenkrát malér.‘ Tramvaje z Václavského náměstí zmizely před 47 lety, vrátit se mají příští rok
Pražská strojírna už má vyrobené všechny výhybky a koleje pro novou tramvajovou trať na Václavském náměstí v Praze. Tramvaje se tam vrátí v roce 2027, tedy po 47 letech od ukončení provozu na původní trati.
„Já to tady mám dokonce napsané. Naposledy jsem jel 8. prosince 1980. Měl jsem devatenáctku. Vozy to byly 80-15, 80-14 a odpoledne 61-33 a 61-32. A mám tady poznámku, naposledy přes Václavské náměstí’,“ říká bývalý řidič Vladislav Borek.
Černý den pro MHD v Praze, vzpomíná na konec tramvají na Václavském náměstí bývalý řidič.
„13. prosince se skutečně přestalo jezdit, a to tady mám napsáno ‚Černý den pro MHD v Praze. Zrušen provoz na trati přes Můstek – Václavské náměstí – Muzeum.‘ To byl opravdu tenkrát malér,“ popisuje.
„Tady jezdilo hodně linek. Ty lidi se museli někudy odklonit a nebylo kudy, takže všechno jezdilo Spálenou přes Karlovo náměstí, Ječnou nahoru a tam tenkrát byly neskutečný kalamity,“ připomíná Borek.
Jeho kolega Tomáš Dvořák jel poslední tramvají přes Václavské náměstí. „Byla to linka 10 na Václavském náměstí, lépe řečeno u koně byla v 0.10 už 13. prosince,“ vzpomíná.
Městský bulvár
Na Václavském náměstí se teď intenzivně pracuje. Na jaře příštího roku začnou dělníci pokládat tramvajové koleje a výhybky, teď už jsou všechny vyrobené v pražské strojírně.
„Stroj tady obrábí blokové výměny, které se používají na tramvajových křižovatkách. Obrábíme tady i koleje, obrábíme tady pružné jazyky. To je takové hlavní gros výrobního programu,“ ukazuje zaměstnanec firmy Petr Kahoun.
Vladimír Vacek ze studia Jakub Cigler Architekti popisuje, že tramvaje budou jezdit v horní části náměstí: „Spodní část Václaváku je vyhrazená pouze pěším, je to pěší zóna. Je to vyloženě klidový prostor, doprava je zde pouze v režimu dopravní obsluhy.“
„Na horní části náměstí bude mít spíš charakter městského bulváru, to znamená, bude tam průjezdná doprava jak pro automobily, byť v redukované formě oproti dnešku, tak tam samozřejmě přibudou tramvaje,“ doplňuje.
Náklady na vybudování zhruba 550 metrů dlouhé tratě od Národního muzea doprostřed náměstí jsou přes jednu miliardu korun. První tramvaj by měla přes náměstí projet podle plánu pražského Dopravního podniku v roce 2027.