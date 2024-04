‚Byl velmi vstřícný, věnoval mi spoustu času.‘ Muž z Brněnska se vydává za zubaře, peníze ale nechce

Je to lékař, nebo podvodník, či prostě člověk s psychickými problémy? Na to se ptají ženy, které se seznámily na internetu se sympatickým zubařem. Zadarmo jim radí, nic po nich nechce, ale schůzku v ordinaci nakonec zruší. Což bude nejspíš tím, že žádnou ordinaci nemá a jeho profil na Facebooku je také velmi nedůvěryhodný. Proč si tedy domlouvá schůzky a o jaký druh podvodu se pokouší? Brno 10:36 12. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž z Brněnska se vydává za zubaře, peníze ale nechce (ilustrační foto) | Foto: Rubén González | Zdroj: Pixabay

Zubařů je málo, objednat se je těžké a tak Nikol Lichá z Ostravy našla pro svého syna přes internet stomatologa Sebastiana Mickiewcze v Brně. Začala s ním řešit dětské zuby, objednala se do ambulance, ovšem trochu ji neseděla podivná komunikace. Proto se podívala na web České stomatologické komory a zjistila, že tam žádný takový lékař zapsaný není.

„Kontaktoval mě na Facebooku, radil mi velmi profesionálně, jak postupovat. Pozval nás do ordinace. Ještě mi psal, ať vezmeme klidně babičku, ať jsou děti klidné, ať je tam nejlepší atmosféra. Vůbec jsem ho nepodezřívala, že by to byl podvodník,“ popsala.



Lichá konzultovala se záhadným zubařem problémy svého syna dva týdny. Dostala přístup na jeho webové stránky, které ale nejsou běžně přístupné. „To nenajdete, protože na stránky se dostanete, jenom když vám pošle odkaz, což také bylo divné. Teď už ty stránky, po té co jsem mu napsala, že je to podvod, zpřístupnil pouze pro registrované pacienty.“

Domluvenou schůzku na brněnské adrese nakonec Lichá zrušila a dobře udělala. Sídlí tam sice stomatologická klinika, ale Sebastian Mickiewicz tam podle recepční nikdy nepracoval. „Už nám to přišel říct nějaký pacient, vedení o tom ví, takový pan doktor tady ale není.“

‚Odepisoval i v noci‘

Autor tohoto textu také požádal o registraci na webové stránce, ale neúspěšně. Lidé se ním setkávají například ve facebookové skupině ‚Hledám zubaře Ostrava a okolí‘. Tam ho kontaktovala i Michaela.

„Byl velmi vstřícný, několik dnů mi věnoval spoustu času. Nakonec mi to začala být divné, protože mi odepisoval i v noci a říkala jsem si, proč to vlastně dělá, že přece musí vydělávat a on ode mě nic nechtěl. Ten jeho web byl velice obsáhlý, měl tam ceník, všechny informace, kontakty,“ popisuje.

„Nakonec mi ale napsal, že nemám jeho důvěru a komunikaci ukončil. Mně to připadá jako psychická porucha. Vůbec nevím, co by se stalo, kdybychom do Brna odjeli a tam zjistili, že žádná ordinace není. Jestli by mi napsal na poslední chvíli, že chce zálohu nebo nějaké údaje? Opravdu nevím,“ dodává Michaela.

Český rozhlas má i svědectví paní Kateřiny z malé vesnice u Ostravy. Ta si všimla na Facebooku, že Sebastian Mickiewicz hledá ordinaci a protože má syna zubaře, chtěla mu pomoct.

„Působil moc příjemně a mile. Napsal mi například toto: Já chci do soukromé praxe, kde budu svým pánem, nikoliv otrokem korporátu. Ta vaše vesnička je malá ‚prdelka‘, ale uvidíme. Buďte ráda, že máte syna, který o maminku pečuje,“ přiblížila Kateřina.

‚Budování důvěry‘

To, že Sebastian Mickiewicz není registrovaný v České stomatologické komoře, potvrzuje mluvčí Veronika Dufková: „S popisovaným případem jsme se dosud nesetkali. Vůči osobám, které nejsou jejími členy, nemá Česká stomatologická komora žádnou pravomoc. Pokud zjistíme, že osoby, které nejsou jejími členy, neoprávněně poskytují zdravotní služby, standardně věc předáváme k prověření příslušnému krajskému úřadu.“

Záhadný zubař ale žádné zdravotní služby zřejmě neposkytuje. Od pacientů nepožaduje žádnou finanční zálohu, ani jiné kontaktní či osobní údaje nebo čísla bankovních účtů. Jeho počínání nedává na první pohled smysl.

Oslovený kriminalista, který chce zůstat v anonymitě, Českému rozhlasu řekl, že to sice nemusí na první pohled dávat smysl, ale řada podvodníků se svými oběťmi pracuje dlouhodobě a vytrvale si buduje důvěru. „Také nevíte, s kolika lidmi se mohl setkat. I když uznávám, tohle působí spíš jako nějaká legrace nebo duševní porucha.“

Mluvčí policejního prezídia Jakub Vinčálek vysvětluje, že pokud nedošlo k žádné finanční nebo jiné újmě, nebyla naplněna podstata trestného činu. „Policie se tím v tomto případě nemůže zabývat. Kdyby se situace změnila, budeme postupovat podle toho, jak nám ukládá zákon.“

Kdo se skrývá pod jménem Sebastian Mickiewicz nebo také pod novým profilem Maxim Sebastin Mickiewiczow, se zjistit nepodařilo. Na dotaz přes službu messenger nikdo nereagoval.