Byla tam chemie, která se teď ztratila, říká o kampani Spolu bez Pekarové Adamové politolog Eibl

Lídři ODS, TOP 09 a KDU-ČSL Petr Fiala, Markéta Pekarová Adamová a Marek Výborný podepsali v Praze koaliční smlouvu pro podzimní sněmovní volby. Uskupení Spolu do nich jde se sedmi základními programovými pilíři. „Drtivá část pozornosti bude věnována premiérovi a lídrovi Spolu Fialovi," hodnotí pro Radiožurnál Otto Eibl, vedoucí katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Rozhovor Praha 21:40 25. března 2025

Spolu opakuje stejný formát a motiv jako v minulých volbách. O co má teď složitější situaci?

Ta startovací pozice je úplně diametrálně jiná. Zatímco v roce 2021 byla kampaň vedená z pozice opozice a cílem bylo dobytí pozic, na kterých je koalice teď, dnes je to spíš o obraně. Některá témata nebo tón kampaně si v současné době koalice Spolu nemůže jednoduše dovolit.

Místopředseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel řekl, že ve chvíli, kdy odchází Markéta Pekarová Adamová, vsadí Spolu v kampani na pestrost krajských lídrů. Je tohle prozíravé?

Myslím, že koalici Spolu toho moc jiného nezbývalo, protože situace, kdy odešla paní předsedkyně (TOP 09) z kampaně, opravdu změnila poměrně hodně věcí. Byť se to může zdát jako detail, tak musíme přemýšlet, jak by vypadaly případné vizuály s náhradou za Markétu Pekarovou Adamovou nebo jak bude vypadat celá kampaň a její tón.

Interakcí mezi Petrem Fialou, tenkrát Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a Markétou Pekarovou Adamovou byla celá řada a celé to fungovalo. Byla tam nějaká chemie, která se teď ztratila, a tohle bylo třeba vyřešit.

Sázka na krajské lídry může dávat smysl, ale je potřeba si uvědomit to, že ne všichni lídři jsou stejně známí, ne všichni mají stejný dosah a dopad, jako by měla Pekarová Adamová. Kdybych si ale měl tipnout, jak to nakonec dopadne, jak bude kampaň vypadat, tak bych řekl, že drtivá část pozornosti bude věnována premiérovi a lídrovi Spolu Petru Fialovi.

Kromě bezpečného státu koalice slibuje voličům třeba dostupné bydlení, hospodářský růst, moderní školství, efektivní stát anebo rozvoj venkova. Je to to, co chtějí lidé slyšet a uslyší na to?

Myslím si, že to jsou velmi důležitá témata, ale je třeba se ptát, jací lidé a kdo na ně slyšet má. Ta témata jsou univerzální, a pokud bychom vymazali značku Spolu, tak bychom s klidným svědomím mohli k těmto tématům přiřadit kohokoliv dalšího.

Spíš půjde o to, jak voliči uvěří, že právě představitelé koalice Spolu mají na to tyto problémy řešit a vyřešit. V dalším sledu půjde i o to, jak mají nebo nemají jednotlivé představitele stran kandidujících koalic rádi. To bude rozhodovat, jestli mu budou věnovat pozornost nebo ne.

‚Přirození partneři‘

Souhlasíte s tím, že část voličů Spolu z roku 2021 je sice nespokojená s působením vlády, ale přesto má koalice šanci na hlas i od svých zklamaných příznivců, protože kromě hnutí STAN nemají alternativu?

Šance tam určitě je. Správně říkáte, že můžeme očekávat poměrně intenzivní výměny mezi STANem a koalicí Spolu. Na druhou stranu, i když není žádná jiná funkční alternativa, neznamená to, že voliči, kteří od vládní koalice odešli, k volbám vůbec přijdou.

Může tam být spousta frustrace, kterou si nesou z předchozích třech, možná čtyřech let. Pokud je vláda, potažmo koalice Spolu nepřesvědčí o tom, že má smysl jít hlasovat ještě jednou, tak tyhle hlasy můžou být ztracené.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan řekl, že koalice Spolu a jednotlivé strany ODS, KDU-ČSL a TOP 09 jsou „pro případnou nepopulistickou vládu pro jeho hnutí přirozenými partnery“. Bude jim to ale na podzim něco platné?

To je otázka. Pokud se budeme pohybovat na půdorysu obou znesvářených politických táborů, tak jiná alternativa v tuhle chvíli není.

Ale jestli se podaří naplnit koalici Spolu a STANu přání a vize vládnout i v dalším volebním období, to v tuhle chvíli asi nedokážeme efektivně odhadnout. Znovu opakuji, že bude záležet na tom, jak se jim podaří přesvědčit voliče o tom, že to má ještě smysl a že na to prostě mají.

Jak důležité je, že předseda ODS a premiér Petr Fiala vyloučil povolební spolupráci s ANO, které označil za neodpovědné a populistické hnutí?

Je to důležitý vzkaz voličům, kteří jsou na tenhle postoj zvyklí. Je dobré voliče opakovaně ujišťovat, že z některých principů a hodnot se nemá uhýbat. Tohle je jeden z nich. Neřekl bych ale, že to bude mít na volby a jejich výsledek nějaký hlavní nebo důležitý vliv.

Život ve Sněmovně

Koalice v úterý neprosadila konání mimořádné schůze, kterou nechala svolat k některým vládním poslaneckým předlohám. Sněmovna návrh programu schůze zamítla, byť se hlasování několikrát opakovalo. V posledním z hlasování chyběly vládnímu táboru ke schválení programu dva hlasy. Dá se z toho něco vyvozovat?

Osobně bych z toho asi nic nevyvozoval. Sněmovna v tomto volebním období nepracuje úplně hladce, život tam není úplně snadný. Tohle je jen jeden z mnoha případů nebo jedna z mnoha epizod, která nevrhá pozitivní světlo na českou parlamentní politiku.

Spolu v úterý zahájilo kontaktní kampaň „Rozhodněme spolu“. Jak rozumíte tomu, že první fáze kontaktní kampaně má skončit v dubnu?

Každá kampaň je nějakým způsobem nafázovaná, každá kampaň nebo každá část kampaně řeší určitý úkol, ať už je to informování, připomínání mobilizace nebo aktivizace. Takže ano, každá kampaň má několik částí.

My jsme nyní na začátku a uvidíme, jaké budou ty další. Tohle má být upozornění na to „Jsme tady, stojíme na těchhle hodnotách. Pojďte nám věnovat pozornost, budeme pokračovat dál“.

Celý rozhovor si můžete také poslechnout ze záznamu v úvodu článku.