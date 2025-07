‚Byla tam jen hnusná díra.‘ Student v Pardubicích opravuje rozbité chodníky mozaikami

Rozbité chodníky v Pardubicích od června zdobí pestrobarevné mozaiky, které vyvolaly velmi kladné reakce kolemjdoucích i lidí na sociálních sítích. Jejich autorem je jednadvacetiletý student umění Matěj Krajíček. Chtěl tímto způsobem nejen přinést krásu do ulic, ale vyvolat také diskuzi o tom, co je vlastně umění. Fotogalerie Pardubice 0:12 27. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Student umění Matěj Krajíček v Pardubicích vyspravuje chodníky mozaikou | Zdroj: Matěj Krajíček

„Jedním z cílů tohoto projektu je poukázat na to, co všechno street art může být, že to není jenom něco, co hodně lidí považuje za vandalismus,“ říká Matěj Krajíček, autor mozaik, které jsou na čtyřech místech v centru Pardubic.

„Snažím se držet okolo lokalit, které nějakým způsobem znám. Třeba teď tady u Sokolovny, to je cesta, kterou jsem chodil každý den na střední školu.“

Zkrášlovat rozbité chodníky začal Matěj v Ostravě jako součást své bakalářské práce na fakultě umění ostravské univerzity. Od června pokračuje v Pardubicích.

„Postup je takový, že nejprve tu díru vymetu, vyleju to cementem, potom si namíchám lepidlo. Kachličky nalámu na malé kousky. Většinou to jsou obklady z různých blešáků, něco je teda i kupované, protože zase jsou barevnější a špatně se shání. Pak je tam vlastně vyskládám, zaspáruju tom,“ popisuje postup.

Práce na několik hodin

Tváří se to jako pětiminutová záležitost, ale trvá to podle něj několik hodin. „Třeba tady ta konkrétní u Sokolovny, tak jsem přijížděl někdy v osm ráno a odjížděl v osmnáct hodin večer. Takže mě to stálo spálená záda a den práce. Kdyby někdo chtěl vidět, jak to vypadalo před a po, tak to mám na Instagramu,“ dodává.

A kladně práci Matěje Krajíčka hodnotí i kolemjdoucí. Jak to vnímá? „No, já to naprosto miluji. Vlastně je to i něco, co mě žene a motivuje mě to tvořit dál,“ říká.

„Druhá strana tohoto projektu je i takový sociální experiment, protože mě vlastně zajímá, jak se k tomu teda postaví jednak kolemjdoucí, město a celkově, co lidi na to řeknou, protože buď to by tam byla jenom hnusná díra, anebo vlastně něco, co to jinak opraví, ať už vizuálně nebo i funkčně. I kdyby se to někomu nelíbilo, tak je to zalepená díra,“ podotýká.

Další mozaiky na pardubických chodnících už vytvořil Matěj Krajíček u zámku, v Kostelní ulici nebo nedaleko Zlaté Štiky a plánuje v jejich tvorbě pokračovat. Podmínkou je dostatek času a slunečné počasí, aby lepidlo dobře zaschlo.

